Skate: revolucionando a infraestrutura cross-chain para a interoperabilidade multichain









Skate (anteriormente Range Protocol) é uma inovação revolucionária em infraestrutura blockchain, posicionada como a primeira camada de aplicação universal a oferecer interação fluida entre múltiplas máquinas virtuais (VMs). O projeto aborda diretamente um dos principais problemas do ecossistema blockchain atual: a fragmentação da liquidez e da experiência do usuário entre diferentes redes. Ao construir uma camada de orquestração que conecta VMs importantes como Ethereum Virtual Machine (EVM), Solana Virtual Machine (SVM), TON Virtual Machine (TVM) e Move VM, o Skate visa transformar profundamente a experiência do usuário e o fluxo de trabalho dos desenvolvedores no setor de finanas descentralizadas (DeFi).









A missão do Skate é eliminar as barreiras entre diferentes ecossistemas blockchain. Embora diversas VMs ofereçam vantagens técnicas distintas, a fragmentação das aplicações e da liquidez tem limitado consideravelmente a experiência tanto de usuários quanto de desenvolvedores. A solução do Skate é construir uma infraestrutura unificada que permita a execução de aplicações em milhares de blockchains mantendo um estado único, concretizando o conceito “desenvolva uma vez, implante em várias redes”.









Experiência degradada do usuário: VMs emergentes como SVM, TVM e Move VM têm vantagens específicas, mas operações cross-chain costumam exigir pontes complexas, uso de diversas carteiras e conhecimento de diferentes arquiteturas técnicas, tornando a experiência desafiadora para o usuário comum.





Maior complexidade no desenvolvimento: Criar aplicações cross-chain exige adaptação a diferentes stacks técnicos, linguagens de contratos inteligentes e lógica de integração, o que resulta em ciclos de desenvolvimento mais longos, custos elevados e riscos de segurança.





Fragmentação da liquidez: Apesar do Ethereum possuir a maior liquidez, outras blockchains têm dificuldade de acessá-la sem soluções de ponte eficientes, o que compromete a experiência do usuário e a segurança.









Skate apresenta uma camada de orquestração inovadora que possibilita conexões entre múltiplas VMs sem que o usuário precise sair de sua rede nativa. Por exemplo, um usuário na rede TON pode interagir diretamente com aplicações na EVM, Solana e outras, mantendo as características de cada rede, mas eliminando as fricções típicas de operações cross-chain.













Servindo como o elo central entre as VMs, essa camada abstrai a complexidade da comunicação entre redes, do roteamento de transações e da sincronização de estados. Os usuários acessam aplicações multichain de forma transparente, sem interagir com a infraestrutura técnica subjacente.









Compatibilidade com EVM: suporte total ao Ethereum e suas redes Layer-2, com integração fluida ao ecossistema DeFi.

Integração com SVM: aproveita o alto throughput e baixas taxas da Solana.

Acesso ao TVM: conecta-se à base de usuários da rede TON.

Suporte à Move VM: compatível com redes como Aptos e Sui, voltadas à segurança de contratos inteligentes.









Combinando mecanismos de AMM com um framework de negociação on-chain, o Skate estabelece um único pool de liquidez acessível por qualquer rede conectada. Isso elimina a necessidade de gerir ativos separadamente em múltiplas redes.









Skate redefine o modelo tradicional de estado isolado por rede, permitindo que as aplicações mantenham um estado unificado entre todas as redes. Isso reduz a complexidade do desenvolvimento e mitiga riscos de segurança.













Como hub do ecossistema, a Skatepark oferece uma interface unificada para explorar aplicações cross-VM. Suporta:





Acesso a aplicações em todas as VMs conectadas

Execução de operações DeFi cross-chain mantendo o ambiente nativo

Participação em atividades do ecossistema para receber recompensas

Descoberta de novos protocolos e aplicações multichain









Responsável por incentivar o crescimento do ecossistema, o Ollies recompensa usuários que interagem com aplicações cross-VM e contribuem com a expansão da rede. Isso cria um ciclo positivo: mais participação gera mais recompensas, atraindo novos usuários e fortalecendo a comunidade.













SKATE é o token nativo do ecossistema, com diversas funções:

Governança: os detentores do token podem votar em decisões estratégicas importantes, como atualizações do protocolo e alterações de parâmetros.

Mecanismo de staking: fazer staking de SKATE fortalece a segurança da rede, com recompensas distribuídas aos stakers.

Taxas de transação: usado como token de pagamento para transações cross-chain na plataforma.

Incentivos de liquidez: recompensas são distribuídas aos participantes que contribuem para o pool de liquidez unificado.









Rodada seed bem-sucedida: arrecadou US$ 3,75 milhões com investidores institucionais, incluindo HashKey Capital, Mirana Ventures e Spark Digital Capital, garantindo apoio financeiro e suporte estratégico.





Planos de ICO: pretende lançar uma oferta inicial de tokens de US$ 1 milhão por meio da Legion Launchpad, equilibrando o investimento institucional com a participação da comunidade.













Yield farming entre cadeias: participe da mineração de liquidez multichain com um único clique, eliminando a necessidade de gerenciamento manual de posições entre redes.

Protocolos de empréstimo unificados: agregue liquidez de várias blockchains para oferecer melhores taxas de juros e opções diversificadas de garantia.

Agregação de DEXs multichain: execute negociações por meio de roteamento inteligente para os melhores preços e pools de liquidez mais profundos entre diferentes redes.









Jogos cross-chain: aproveite o alto desempenho da Solana para a execução do gameplay enquanto gerencia a propriedade dos ativos na Ethereum.

Marketplace unificado de NFTs: agregue ativos NFT de várias blockchains para ampliar as possibilidades de coleção e negociação.

Ativos de jogo interoperáveis: permita a movimentação fluida de itens e personagens entre diferentes blockchains.









Gestão da cadeia de suprimentos: coordene diferentes etapas da cadeia de suprimentos em várias blockchains, mantendo visibilidade e controle unificados.

Sistemas de identidade cross-chain: construa uma identidade digital unificada que se estenda por diversas redes blockchain.

DeFi corporativo: acesse serviços financeiros multichain por meio de uma interface única, simplificando a gestão de capital.













Bridges cross-chain tradicionais: exigem transferências de ativos, sendo frequentemente lentos, caros e suscetíveis a riscos de segurança. Em contraste, o Skate permite interações cross-chain nativas, sem a necessidade de bridges.

Protocolos multichain: mantêm o gerenciamento de estado isolado para cada blockchain, enquanto o Skate alcança um estado de aplicação unificado entre todas as redes conectadas.

Soluções de segunda camada (Layer-2): focam em melhorar o desempenho dentro de uma única blockchain, sem resolver a interoperabilidade. Já o Skate conecta tanto redes Layer-2 quanto redes principais (mainnet).









Experiência na cadeia nativa: os usuários interagem diretamente em seu ambiente de blockchain original, sem precisar trocar de rede.

Gerenciamento de estado unificado: garante um estado de aplicação consistente em todas as cadeias conectadas.

Suporte abrangente a VMs: compatível com todas as principais máquinas virtuais (EVM, SVM, TVM, Move VM).

Arquitetura amigável para desenvolvedores: simplifica o processo de desenvolvimento entre cadeias.

Apoio institucional: forte validação por meio de investimentos de grandes fundos de capital de risco, reforçando a credibilidade do projeto no setor.













Suporte a novas VMs

Otimização de velocidade, custos e usabilidade

Auditoria de segurança cross-chain

Melhoria em SDKs e APIs









Estabelecer parcerias estratégicas com projetos líderes em DeFi, games e blockchain corporativa

Lançar programas de incentivo para desenvolvedores e recursos educacionais

Focar na expansão de mercado em regiões com alta adoção de blockchain









Com sua arquitetura de camada universal de aplicação, o Skate resolve a fragmentação do ecossistema blockchain. Ao combinar experiência nativa, estado unificado e suporte completo a VMs, oferece um novo paradigma de interação cross-chain para usuários e desenvolvedores. Sua tokenomics está alinhada com a participação no ecossistema, enquanto o apoio institucional e o roteiro claro garantem seu desenvolvimento a longo prazo. Conforme os ecossistemas multichain convergem, o Skate caminha para se tornar um protagonista na infraestrutura cross-chain.





O token SKATE já está disponível na MEXC . Para comprá-lo, siga estes passos:





1) Abra e inicie sessãi no aplicativo da MEXC ou acesse o site oficial

2) Na barra de pesquisa, digite SKATE e selecione negociação Spot

3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço, e conclua a transação.







