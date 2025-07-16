1. Visão geral do projeto e missão: Quebrando os silos da blockchain para construir um mundo multichain unificado Skate (anteriormente Range Protocol) é uma inovação revolucionária em infraestrutura b1. Visão geral do projeto e missão: Quebrando os silos da blockchain para construir um mundo multichain unificado Skate (anteriormente Range Protocol) é uma inovação revolucionária em infraestrutura b
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/Skate: revo... multichain

Skate: revolucionando a infraestrutura cross-chain para a interoperabilidade multichain

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Tendências do mercado
Skate
SKATE$0.0304-0.84%
CROSS
CROSS$0.12634-1.71%
UMA
UMA$1.0263-2.75%
MemeCore
M$2.41108-1.47%
Realio
RIO$0.1656-3.55%

1. Visão geral do projeto e missão: Quebrando os silos da blockchain para construir um mundo multichain unificado


Skate (anteriormente Range Protocol) é uma inovação revolucionária em infraestrutura blockchain, posicionada como a primeira camada de aplicação universal a oferecer interação fluida entre múltiplas máquinas virtuais (VMs). O projeto aborda diretamente um dos principais problemas do ecossistema blockchain atual: a fragmentação da liquidez e da experiência do usuário entre diferentes redes. Ao construir uma camada de orquestração que conecta VMs importantes como Ethereum Virtual Machine (EVM), Solana Virtual Machine (SVM), TON Virtual Machine (TVM) e Move VM, o Skate visa transformar profundamente a experiência do usuário e o fluxo de trabalho dos desenvolvedores no setor de finanas descentralizadas (DeFi).

1.1 Visão central


A missão do Skate é eliminar as barreiras entre diferentes ecossistemas blockchain. Embora diversas VMs ofereçam vantagens técnicas distintas, a fragmentação das aplicações e da liquidez tem limitado consideravelmente a experiência tanto de usuários quanto de desenvolvedores. A solução do Skate é construir uma infraestrutura unificada que permita a execução de aplicações em milhares de blockchains mantendo um estado único, concretizando o conceito “desenvolva uma vez, implante em várias redes”.

1.2 Desafios reais no panorama multichain atual


Experiência degradada do usuário: VMs emergentes como SVM, TVM e Move VM têm vantagens específicas, mas operações cross-chain costumam exigir pontes complexas, uso de diversas carteiras e conhecimento de diferentes arquiteturas técnicas, tornando a experiência desafiadora para o usuário comum.

Maior complexidade no desenvolvimento: Criar aplicações cross-chain exige adaptação a diferentes stacks técnicos, linguagens de contratos inteligentes e lógica de integração, o que resulta em ciclos de desenvolvimento mais longos, custos elevados e riscos de segurança.

Fragmentação da liquidez: Apesar do Ethereum possuir a maior liquidez, outras blockchains têm dificuldade de acessá-la sem soluções de ponte eficientes, o que compromete a experiência do usuário e a segurança.

2. Uma solução transformadora: experiência nativa com coordenação entre VMs para redefinir as interações multichain


Skate apresenta uma camada de orquestração inovadora que possibilita conexões entre múltiplas VMs sem que o usuário precise sair de sua rede nativa. Por exemplo, um usuário na rede TON pode interagir diretamente com aplicações na EVM, Solana e outras, mantendo as características de cada rede, mas eliminando as fricções típicas de operações cross-chain.

2.1 Arquitetura técnica e inovações principais


2.1.1 Camada de aplicação universal: a “ponte invisível” para interação entre redes


Servindo como o elo central entre as VMs, essa camada abstrai a complexidade da comunicação entre redes, do roteamento de transações e da sincronização de estados. Os usuários acessam aplicações multichain de forma transparente, sem interagir com a infraestrutura técnica subjacente.

2.1.2 Conectividade abrangente entre VMs


Compatibilidade com EVM: suporte total ao Ethereum e suas redes Layer-2, com integração fluida ao ecossistema DeFi.
Integração com SVM: aproveita o alto throughput e baixas taxas da Solana.
Acesso ao TVM: conecta-se à base de usuários da rede TON.
Suporte à Move VM: compatível com redes como Aptos e Sui, voltadas à segurança de contratos inteligentes.

2.1.3 Infraestrutura de liquidez unificada


Combinando mecanismos de AMM com um framework de negociação on-chain, o Skate estabelece um único pool de liquidez acessível por qualquer rede conectada. Isso elimina a necessidade de gerir ativos separadamente em múltiplas redes.

2.1.4 Inovação em gestão de estado cross-chain


Skate redefine o modelo tradicional de estado isolado por rede, permitindo que as aplicações mantenham um estado unificado entre todas as redes. Isso reduz a complexidade do desenvolvimento e mitiga riscos de segurança.

3. Elementos centrais do ecossistema: plataforma Skatepark e sistema de incentivos Ollies


3.1 Plataforma Skatepark


Como hub do ecossistema, a Skatepark oferece uma interface unificada para explorar aplicações cross-VM. Suporta:

Acesso a aplicações em todas as VMs conectadas
Execução de operações DeFi cross-chain mantendo o ambiente nativo
Participação em atividades do ecossistema para receber recompensas
Descoberta de novos protocolos e aplicações multichain

3.2 Sistema de incentivos Ollies


Responsável por incentivar o crescimento do ecossistema, o Ollies recompensa usuários que interagem com aplicações cross-VM e contribuem com a expansão da rede. Isso cria um ciclo positivo: mais participação gera mais recompensas, atraindo novos usuários e fortalecendo a comunidade.

4. Token SKATE: o pilar econômico do ecossistema


4.1 Utilidade e função do token


SKATE é o token nativo do ecossistema, com diversas funções:
Governança: os detentores do token podem votar em decisões estratégicas importantes, como atualizações do protocolo e alterações de parâmetros.
Mecanismo de staking: fazer staking de SKATE fortalece a segurança da rede, com recompensas distribuídas aos stakers.
Taxas de transação: usado como token de pagamento para transações cross-chain na plataforma.
Incentivos de liquidez: recompensas são distribuídas aos participantes que contribuem para o pool de liquidez unificado.

4.2 Financiamento e alocação de tokens


Rodada seed bem-sucedida: arrecadou US$ 3,75 milhões com investidores institucionais, incluindo HashKey Capital, Mirana Ventures e Spark Digital Capital, garantindo apoio financeiro e suporte estratégico.

Planos de ICO: pretende lançar uma oferta inicial de tokens de US$ 1 milhão por meio da Legion Launchpad, equilibrando o investimento institucional com a participação da comunidade.

5. Casos de uso: desbloqueando valor cross-chain do DeFi às soluções corporativas


5.1 Finanças descentralizadas (DeFi)


Yield farming entre cadeias: participe da mineração de liquidez multichain com um único clique, eliminando a necessidade de gerenciamento manual de posições entre redes.
Protocolos de empréstimo unificados: agregue liquidez de várias blockchains para oferecer melhores taxas de juros e opções diversificadas de garantia.
Agregação de DEXs multichain: execute negociações por meio de roteamento inteligente para os melhores preços e pools de liquidez mais profundos entre diferentes redes.

5.2 Jogos e NFTs


Jogos cross-chain: aproveite o alto desempenho da Solana para a execução do gameplay enquanto gerencia a propriedade dos ativos na Ethereum.
Marketplace unificado de NFTs: agregue ativos NFT de várias blockchains para ampliar as possibilidades de coleção e negociação.
Ativos de jogo interoperáveis: permita a movimentação fluida de itens e personagens entre diferentes blockchains.

5.3 Soluções corporativas


Gestão da cadeia de suprimentos: coordene diferentes etapas da cadeia de suprimentos em várias blockchains, mantendo visibilidade e controle unificados.
Sistemas de identidade cross-chain: construa uma identidade digital unificada que se estenda por diversas redes blockchain.
DeFi corporativo: acesse serviços financeiros multichain por meio de uma interface única, simplificando a gestão de capital.

6. Posição de mercado e diferencial competitivo


6.1 Comparativo com o mercado


Bridges cross-chain tradicionais: exigem transferências de ativos, sendo frequentemente lentos, caros e suscetíveis a riscos de segurança. Em contraste, o Skate permite interações cross-chain nativas, sem a necessidade de bridges.
Protocolos multichain: mantêm o gerenciamento de estado isolado para cada blockchain, enquanto o Skate alcança um estado de aplicação unificado entre todas as redes conectadas.
Soluções de segunda camada (Layer-2): focam em melhorar o desempenho dentro de uma única blockchain, sem resolver a interoperabilidade. Já o Skate conecta tanto redes Layer-2 quanto redes principais (mainnet).

6.2 Principais diferenciais


Experiência na cadeia nativa: os usuários interagem diretamente em seu ambiente de blockchain original, sem precisar trocar de rede.
Gerenciamento de estado unificado: garante um estado de aplicação consistente em todas as cadeias conectadas.
Suporte abrangente a VMs: compatível com todas as principais máquinas virtuais (EVM, SVM, TVM, Move VM).
Arquitetura amigável para desenvolvedores: simplifica o processo de desenvolvimento entre cadeias.
Apoio institucional: forte validação por meio de investimentos de grandes fundos de capital de risco, reforçando a credibilidade do projeto no setor.

7. Roteiro futuro e desafios


7.1 Desenvolvimento técnico


Suporte a novas VMs
Otimização de velocidade, custos e usabilidade
Auditoria de segurança cross-chain
Melhoria em SDKs e APIs

7.2 Crescimento do ecossistema


Estabelecer parcerias estratégicas com projetos líderes em DeFi, games e blockchain corporativa
Lançar programas de incentivo para desenvolvedores e recursos educacionais
Focar na expansão de mercado em regiões com alta adoção de blockchain

8. Como comprar SKATE na MEXC?


Com sua arquitetura de camada universal de aplicação, o Skate resolve a fragmentação do ecossistema blockchain. Ao combinar experiência nativa, estado unificado e suporte completo a VMs, oferece um novo paradigma de interação cross-chain para usuários e desenvolvedores. Sua tokenomics está alinhada com a participação no ecossistema, enquanto o apoio institucional e o roteiro claro garantem seu desenvolvimento a longo prazo. Conforme os ecossistemas multichain convergem, o Skate caminha para se tornar um protagonista na infraestrutura cross-chain.

O token SKATE já está disponível na MEXC. Para comprá-lo, siga estes passos:

1) Abra e inicie sessãi no aplicativo da MEXC ou acesse o site oficial.
2) Na barra de pesquisa, digite SKATE e selecione negociação Spot.
3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço, e conclua a transação.


Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou de investimentos, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência. Invista com cautela. Todas as decisões são de responsabilidade exclusiva do usuário.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

À medida que o Bitcoin se consolidou como a rede blockchain mais segura e descentralizada, suas limitações em escalabilidade e programabilidade tornaram-se mais evidentes. Embora o Bitcoin estabeleça

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

Em meio à crescente convergência entre as tecnologias de blockchain e IA, a Codatta surge como um protocolo de dados descentralizado e revolucionário, enfrentando um dos principais desafios da Web3: c

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

Mesmo que você ainda não tenha um Labubu, há grandes chances de já ter ouvido falar desse fenômeno cultural global.1. O que é Labubu?Labubu, protagonista da série &#34;Monsters&#34; criada pelo artist

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Ao entrar em 2025, a Pi Network se encontra em um ponto crítico de oportunidades e desafios. O que começou como um experimento ambicioso de mineração móvel se transformou em um dos projetos blockchain

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus