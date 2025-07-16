Skate: revolucionando a infraestrutura cross-chain para a interoperabilidade multichain

Skate (anteriormente Range Protocol) é uma inovação revolucionária em infraestrutura blockchain, posicionada como a primeira camada de aplicação universal a oferecer interação fluida entre múltiplas máquinas virtuais (VMs). O projeto aborda diretamente um dos principais problemas do ecossistema blockchain atual: a fragmentação da liquidez e da experiência do usuário entre diferentes redes. Ao construir uma camada de orquestração que conecta VMs importantes como Ethereum Virtual Machine (EVM), Solana Virtual Machine (SVM), TON Virtual Machine (TVM) e Move VM, o Skate visa transformar profundamente a experiência do usuário e o fluxo de trabalho dos desenvolvedores no setor de finanas descentralizadas (DeFi).
A missão do Skate é eliminar as barreiras entre diferentes ecossistemas blockchain. Embora diversas VMs ofereçam vantagens técnicas distintas, a fragmentação das aplicações e da liquidez tem limitado consideravelmente a experiência tanto de usuários quanto de desenvolvedores. A solução do Skate é construir uma infraestrutura unificada que permita a execução de aplicações em milhares de blockchains mantendo um estado único, concretizando o conceito “desenvolva uma vez, implante em várias redes”.
Experiência degradada do usuário: VMs emergentes como SVM, TVM e Move VM têm vantagens específicas, mas operações cross-chain costumam exigir pontes complexas, uso de diversas carteiras e conhecimento de diferentes arquiteturas técnicas, tornando a experiência desafiadora para o usuário comum.
Maior complexidade no desenvolvimento: Criar aplicações cross-chain exige adaptação a diferentes stacks técnicos, linguagens de contratos inteligentes e lógica de integração, o que resulta em ciclos de desenvolvimento mais longos, custos elevados e riscos de segurança.
Fragmentação da liquidez: Apesar do Ethereum possuir a maior liquidez, outras blockchains têm dificuldade de acessá-la sem soluções de ponte eficientes, o que compromete a experiência do usuário e a segurança.
Skate apresenta uma camada de orquestração inovadora que possibilita conexões entre múltiplas VMs sem que o usuário precise sair de sua rede nativa. Por exemplo, um usuário na rede TON pode interagir diretamente com aplicações na EVM, Solana e outras, mantendo as características de cada rede, mas eliminando as fricções típicas de operações cross-chain.
Servindo como o elo central entre as VMs, essa camada abstrai a complexidade da comunicação entre redes, do roteamento de transações e da sincronização de estados. Os usuários acessam aplicações multichain de forma transparente, sem interagir com a infraestrutura técnica subjacente.
Compatibilidade com EVM: suporte total ao Ethereum e suas redes Layer-2, com integração fluida ao ecossistema DeFi.
Integração com SVM: aproveita o alto throughput e baixas taxas da Solana.
Acesso ao TVM: conecta-se à base de usuários da rede TON.
Suporte à Move VM: compatível com redes como Aptos e Sui, voltadas à segurança de contratos inteligentes.
Combinando mecanismos de AMM com um framework de negociação on-chain, o Skate estabelece um único pool de liquidez acessível por qualquer rede conectada. Isso elimina a necessidade de gerir ativos separadamente em múltiplas redes.
Skate redefine o modelo tradicional de estado isolado por rede, permitindo que as aplicações mantenham um estado unificado entre todas as redes. Isso reduz a complexidade do desenvolvimento e mitiga riscos de segurança.
Como hub do ecossistema, a Skatepark oferece uma interface unificada para explorar aplicações cross-VM. Suporta:
Acesso a aplicações em todas as VMs conectadas
Execução de operações DeFi cross-chain mantendo o ambiente nativo
Participação em atividades do ecossistema para receber recompensas
Descoberta de novos protocolos e aplicações multichain
Responsável por incentivar o crescimento do ecossistema, o Ollies recompensa usuários que interagem com aplicações cross-VM e contribuem com a expansão da rede. Isso cria um ciclo positivo: mais participação gera mais recompensas, atraindo novos usuários e fortalecendo a comunidade.
SKATE é o token nativo do ecossistema, com diversas funções:
Governança: os detentores do token podem votar em decisões estratégicas importantes, como atualizações do protocolo e alterações de parâmetros.
Mecanismo de staking: fazer staking de SKATE fortalece a segurança da rede, com recompensas distribuídas aos stakers.
Taxas de transação: usado como token de pagamento para transações cross-chain na plataforma.
Incentivos de liquidez: recompensas são distribuídas aos participantes que contribuem para o pool de liquidez unificado.
Rodada seed bem-sucedida: arrecadou US$ 3,75 milhões com investidores institucionais, incluindo HashKey Capital, Mirana Ventures e Spark Digital Capital, garantindo apoio financeiro e suporte estratégico.
Planos de ICO: pretende lançar uma oferta inicial de tokens de US$ 1 milhão por meio da Legion Launchpad, equilibrando o investimento institucional com a participação da comunidade.
Yield farming entre cadeias: participe da mineração de liquidez multichain com um único clique, eliminando a necessidade de gerenciamento manual de posições entre redes.
Protocolos de empréstimo unificados: agregue liquidez de várias blockchains para oferecer melhores taxas de juros e opções diversificadas de garantia.
Agregação de DEXs multichain: execute negociações por meio de roteamento inteligente para os melhores preços e pools de liquidez mais profundos entre diferentes redes.
Jogos cross-chain: aproveite o alto desempenho da Solana para a execução do gameplay enquanto gerencia a propriedade dos ativos na Ethereum.
Marketplace unificado de NFTs: agregue ativos NFT de várias blockchains para ampliar as possibilidades de coleção e negociação.
Ativos de jogo interoperáveis: permita a movimentação fluida de itens e personagens entre diferentes blockchains.
Gestão da cadeia de suprimentos: coordene diferentes etapas da cadeia de suprimentos em várias blockchains, mantendo visibilidade e controle unificados.
Sistemas de identidade cross-chain: construa uma identidade digital unificada que se estenda por diversas redes blockchain.
DeFi corporativo: acesse serviços financeiros multichain por meio de uma interface única, simplificando a gestão de capital.
Bridges cross-chain tradicionais: exigem transferências de ativos, sendo frequentemente lentos, caros e suscetíveis a riscos de segurança. Em contraste, o Skate permite interações cross-chain nativas, sem a necessidade de bridges.
Protocolos multichain: mantêm o gerenciamento de estado isolado para cada blockchain, enquanto o Skate alcança um estado de aplicação unificado entre todas as redes conectadas.
Soluções de segunda camada (Layer-2): focam em melhorar o desempenho dentro de uma única blockchain, sem resolver a interoperabilidade. Já o Skate conecta tanto redes Layer-2 quanto redes principais (mainnet).
Experiência na cadeia nativa: os usuários interagem diretamente em seu ambiente de blockchain original, sem precisar trocar de rede.
Gerenciamento de estado unificado: garante um estado de aplicação consistente em todas as cadeias conectadas.
Suporte abrangente a VMs: compatível com todas as principais máquinas virtuais (EVM, SVM, TVM, Move VM).
Arquitetura amigável para desenvolvedores: simplifica o processo de desenvolvimento entre cadeias.
Apoio institucional: forte validação por meio de investimentos de grandes fundos de capital de risco, reforçando a credibilidade do projeto no setor.
Suporte a novas VMs
Otimização de velocidade, custos e usabilidade
Auditoria de segurança cross-chain
Melhoria em SDKs e APIs
Estabelecer parcerias estratégicas com projetos líderes em DeFi, games e blockchain corporativa
Lançar programas de incentivo para desenvolvedores e recursos educacionais
Focar na expansão de mercado em regiões com alta adoção de blockchain
Com sua arquitetura de camada universal de aplicação, o Skate resolve a fragmentação do ecossistema blockchain. Ao combinar experiência nativa, estado unificado e suporte completo a VMs, oferece um novo paradigma de interação cross-chain para usuários e desenvolvedores. Sua tokenomics está alinhada com a participação no ecossistema, enquanto o apoio institucional e o roteiro claro garantem seu desenvolvimento a longo prazo. Conforme os ecossistemas multichain convergem, o Skate caminha para se tornar um protagonista na infraestrutura cross-chain.
O token SKATE já está disponível na MEXC. Para comprá-lo, siga estes passos: 1) Abra e inicie sessãi no aplicativo da MEXC ou acesse o site oficial. 2) Na barra de pesquisa, digite SKATE e selecione negociação Spot.
3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço, e conclua a transação.
Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou de investimentos, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência. Invista com cautela. Todas as decisões são de responsabilidade exclusiva do usuário.