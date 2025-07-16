Seis métodos para proteger melhor sua conta





Este artigo abordará uma série de medidas simples para proteger sua conta, bem como alguns bons hábitos que você deve praticar.









Você precisa definir senhas fortes e diferentes para todas as suas contas na internet, especialmente para aquelas onde você armazena seus ativos, como contas de negociação de criptomoedas. É fortemente recomendado que a sua senha tenha mais de oito caracteres, e inclua letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.





Definir uma senha forte é um bom começo, mas isso não significa que sua conta estará livre de riscos no futuro. Atacantes tentam roubar senhas de várias maneiras, então é um bom hábito alterar sua senha regularmente para proteger a segurança da sua conta.





Observe que, uma vez que sua senha da MEXC for alterada, você não poderá retirar fundos nas 24 horas seguintes. Isso impede que atacantes em potencial roubem fundos alterando a senha.









Lembre-se de que, ao usar o Google Authenticator, é importante desativar a função de sincronização na nuvem. Essa função pode levar ao vazamento das suas chaves privadas do 2FA, aumentando o risco de sua conta ser comprometida. Após criar uma conta, é importante ativar a autenticação de dois fatores (2FA) imediatamente. Recomendamos o uso do Google Authenticator . É altamente recomendável que você mantenha um registro da chave de reset caso precise usar o código 2FA em um novo celular.





Além do Google Authenticator, existem outros métodos de autenticação 2FA, como verificação por e-mail ou por celular. Para os usuários que fazem login com uma conta de e-mail, é recomendável gerenciar de forma segura sua senha de e-mail e reforçar as medidas de segurança do próprio e-mail para evitar que ele seja comprometido, o que poderia afetar a segurança da sua conta.









Você pode verificar o histórico de dispositivos de login da sua conta no histórico de logins recentes. Se encontrar algum dispositivo desconhecido ou não utilizado, por favor, exclua-o. Você também pode verificar o endereço IP e o horário do login da conta. Se encontrar logins suspeitos, congele sua conta imediatamente.









Sua conta possui um recurso de segurança chamado [Lista de permissões de saque]. Ele permite que você adicione endereços de carteira à lista de permissões para o saque de fundos. Após ativar a funcionalidade de lista de permissões, você só poderá sacar para os endereços que estiverem na lista.









Phishing é um tipo de ataque na rede em que criminosos tentam se passar por indivíduos ou empresas para obter informações pessoais. Atualmente, é o método de ataque mais comum, por isso você deve sempre estar vigilante.





Recomendamos que você salve o site oficial da MEXC nos favoritos do seu navegador para evitar digitar o endereço manualmente toda vez que fizer login. Se ainda não adicionou o site oficial da MEXC aos seus favoritos, você pode adicionar o seguinte link: https://www.mexc.com . Esta medida simples pode impedir que você clique em muitos sites falsos da MEXC e evitar que eles o enganem para inserir suas informações de conta.





Também é recomendado que você use a funcionalidade de código anti-phishing, onde pode definir um código único que o sistema incorporará automaticamente nos e-mails enviados pela MEXC. Após ativar o código anti-phishing, você poderá verificar se o e-mail de notificação que receber é legítimo.









MEXC-API é uma forma de ajudar os traders profissionais a aproveitar ao máximo o mecanismo de negociação da MEXC.





No entanto, ao usar as chaves da API, os dados precisam ser compartilhados com aplicativos externos, o que também envolve certos riscos. Portanto, ao usar a MEXC-API, é recomendado considerar restrições de acesso baseadas em endereços IP. Apenas os endereços IP na lista de permissão têm acesso. Além disso, as chaves da API devem ser atualizadas regularmente para evitar vazamentos.









Neste artigo, apresentamos várias medidas fáceis para ajudá-lo a proteger sua conta e evitar que hackers roubem sua moeda virtual arduamente conquistada. Para verificar o nível de segurança atual de sua conta, acesse [Segurança] em nosso site. Se você estiver usando o aplicativo MEXC, também pode verificar na aba [Segurança].



