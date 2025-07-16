Sign Protocol: remodelando a confiança, conectando o Web3 ao mundo real

A Sign Protocol, como o primeiro protocolo de atestação verificável para todo o ecossistema blockchain, tem como objetivo resolver o problema central da falta de autenticidade e validade legal das informações on-chain. Ao integrar armazenamento descentralizado e tecnologia de credenciais verificáveis (VC), a Sign Protocol constrói uma infraestrutura de atestação confiável de ponta a ponta para cenários como auditorias de protocolos DeFi, votações de governança em DAOs e declarações de direitos autorais em NFTs.





Com base nisso, a Sign, por meio da Sign Protocol, oferece uma camada global de verificação de dados que dá suporte a diversos produtos do ecossistema como EthSign, TokenTable e SignPass, construindo gradualmente um ecossistema de confiança que conecta o Web3 ao mundo real.









A autenticidade e verificabilidade das informações formam a base da confiança. No entanto, os métodos tradicionais de verificação centralizada sofrem com ineficiências, altos custos e riscos de confiança. A Sign Protocol introduz um protocolo de atestação descentralizado que aproveita a transparência e a imutabilidade da tecnologia blockchain, oferecendo uma nova solução que permite aos usuários provar e verificar informações on-chain, criando assim um mundo digital mais confiável.









2.1 EthSign: O EthSign é a aplicação da Sign Protocol no campo de acordos eletrônicos. Ele supera as limitações das plataformas tradicionais de assinatura eletrônica ao permitir armazenamento descentralizado e proteção criptográfica de documentos, além de fornecer serviços de verificação gratuitos e globais. Em comparação com plataformas tradicionais como DocuSign e Adobe Sign, o EthSign atrai muitos usuários com seu modelo sem assinatura, eliminação de spam e armazenamento permanente e criptografado dos documentos.





2.2 TokenTable: O TokenTable é uma ferramenta de gestão de ciclo de vida completo projetada especificamente para distribuição de tokens. Ele oferece uma solução padronizada que cobre desde a definição de regras de bloqueio e períodos de vesting até a execução automática de penalidades em caso de inadimplência.





2.3 SignPass: O SignPass é focado na construção de um novo sistema de verificação de identidade. Ao incorporar tecnologias de aprimoramento de privacidade como provas de conhecimento zero (ZKPs), o SignPass minimiza a exposição de informações sensíveis dos usuários. Também oferece configuração modular para atender a requisitos regulatórios em diferentes países e regiões, proporcionando uma solução altamente personalizada de gestão de identidade.









3.1 Confiança programável: Aproveitando tecnologias como contratos inteligentes, o mecanismo de confiança se torna programável. Isso permite que os usuários personalizem regras e condições de confiança de acordo com suas necessidades, garantindo a confiabilidade e segurança das transações.





3.2 Armazenamento descentralizado: Diferentemente do armazenamento centralizado tradicional, essa abordagem utiliza armazenamento descentralizado. As informações de credenciais dos usuários são distribuídas entre múltiplos nós, de forma que nenhum nó individual possa controlar ou alterar os dados, aumentando significativamente a segurança e a confiabilidade.





3.3 Interoperabilidade cross-chain: A Sign Protocol pode interagir e se comunicar com múltiplas redes blockchain. Isso permite que os usuários utilizem suas credenciais em diferentes blockchains, viabilizando a verificação de identidade e gestão de credenciais entre cadeias (cross-chain).









Dentro da Sign Protocol, o token SIGN não é apenas utilizado para o pagamento de taxas de serviço, mas também é um elemento central do ecossistema, com diversas funções. Os usuários devem utilizá-lo para cobrir taxas relacionadas a serviços e, como token de governança, os detentores podem participar das decisões do projeto e colaborar no desenvolvimento do ecossistema.





5. Como comprar SIGN na MEXC

A MEXC reconheceu o potencial do projeto SIGN e conquistou ampla confiança entre investidores globais com suas baixas taxas, transações ultrarrápidas, ampla cobertura de ativos e excelente liquidez. Além disso, a MEXC tem um olhar estratégico e oferece forte suporte a projetos emergentes, tornando-se a plataforma ideal para impulsionar iniciativas de qualidade. Se você está procurando uma plataforma de negociação com alta liquidez, baixas taxas, negociação alavancada flexível e uma experiência de negociação fluida, segura e confiável, a MEXC é uma excelente escolha.

A MEXC irá listar o token SIGN tanto para negociação no mercado Spot quanto para Futuros. Você pode começar a negociar SIGN na MEXC seguindo estes três passos simples:

1) Entre no aplicativo MEXC ou inicie sessão no site oficial 2) Pesquise pelo token SIGN na barra de pesquisa e selecione o par de negociação desejado (Spot ou Futuros). 3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade, o preço e outros parâmetros para concluir a transação.