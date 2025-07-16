Duelo entre duas grandes blockchains: Solana poderá realmente superar o Ethereum?









A competição entre Solana e Ethereum tem sido um dos principais focos no desenvolvimento da tecnologia blockchain. Durante a conferência Token2049, Kyle Samani, cofundador da Multicoin, fez um discurso otimista sobre o futuro de Solana, afirmando que ela ultrapassará o Ethereum.





Mas será que Solana realmente superará o Ethereum?









Como pioneiro da tecnologia blockchain e dos contratos inteligentes, o Ethereum desempenhou um papel crucial no ecossistema cripto. No entanto, com a evolução das blockchains e as mudanças no mercado, o Ethereum enfrenta desafios sem precedentes e muitas incertezas.





Desempenho fraco de preço

De acordo com dados da CoinGecko, o Ethereum registrou um crescimento de aproximadamente 44,28% nos últimos dois anos, com seu preço atingindo um pico de US$ 4.000. No entanto, comparado ao Bitcoin (BTC) e Solana (SOL) no mesmo período, o desempenho do ETH foi relativamente fraco. Segundo dados oficiais da MEXC, a taxa de câmbio ETH/BTC tem mostrado uma clara tendência de queda.













Complexidade técnica e desafios de governança

No aspecto técnico, o Ethereum precisa continuamente enfrentar desafios estruturais profundos, como escalabilidade, eficiência das transações e segurança da rede, para garantir que a rede consiga atender à crescente demanda e aos cenários de aplicação cada vez mais complexos.





No aspecto da governança, um grande desafio para o Ethereum é como estabelecer um mecanismo de tomada de decisões eficiente e justo, mantendo ao mesmo tempo os princípios de descentralização. Isso é essencial para lidar com as diversas variáveis e as necessidades dos diferentes participantes do ecossistema durante o desenvolvimento do projeto.





Crise de confiança

Desde o seu lançamento, o ETF de Ethereum não recebeu a mesma resposta positiva do mercado que os ETFs de Bitcoin. Pelo contrário, o ETH ETF tem enfrentado desafios com saídas de capital.





Ao mesmo tempo, uma crise de confiança está se formando dentro da comunidade Ethereum. Pesquisadores centrais, desenvolvedores e investidores têm expressado dúvidas e insatisfação em diferentes níveis em relação à rota tecnológica do Ethereum, sua execução de projetos e suas estratégias para enfrentar a crescente concorrência no setor.









Concorrência intensificada

Com o desenvolvimento contínuo da tecnologia blockchain, cada vez mais projetos de blockchain estão surgindo. Eles atraem muitos usuários e desenvolvedores ao oferecer velocidades de transação mais rápidas, taxas mais baixas e uma experiência mais amigável para desenvolvedores.





Hoje, a Solana não apenas possui um preço de token altamente competitivo, mas também construiu um ecossistema extremamente ativo. No entanto, quem poderia imaginar que, em 2022, a Solana esteve à beira do colapso devido ao impacto da falência da corretora FTX? De forma impressionante, nos dois anos seguintes, a Solana se recuperou rapidamente, registrando uma valorização de mais de 800% apenas no último ano — um desempenho que se destaca, especialmente em comparação com o Ethereum (ETH).









A inovação tecnológica tem sido a força motriz central por trás da recuperação da Solana. Como uma blockchain de alta performance, a Solana sempre esteve comprometida com avanços técnicos desde o início. Seu mecanismo de consenso exclusivo, o Proof of History (PoH), simplifica significativamente o processo de validação dos nós e melhora a capacidade de processamento de transações.





Um relatório da VanEck destacou o desempenho excepcional da Solana em throughput, processando milhares de transações por segundo, com picos que chegam a 65.000 TPS, um número 3.000% maior do que a taxa de transações por segundo do Ethereum. Além disso, a Solana possui 1.300% mais usuários ativos diariamente do que o Ethereum e taxas de transação significativamente mais baixas, consolidando sua posição como líder entre as blockchains atuais.









Entrando em 2023 e 2024, a Solana continuou a intensificar seus esforços em inovação tecnológica, lançando várias atualizações importantes, incluindo o Firedancer, um cliente validador independente, e o Runtime v2, que aprimora ainda mais o desempenho da rede e a experiência do usuário.





Além disso, a Solana está explorando ativamente caminhos para o desenvolvimento futuro. Uma estratégia particularmente importante é sua transição da arquitetura tradicional de blockchain monolítica para uma arquitetura modular mais flexível e altamente escalável.









O ecossistema da Solana tornou-se bastante maduro, com um grande número de projetos desenvolvidos na rede, criando um cenário de aplicações diversificado.





Até agosto de 2024, o ecossistema da Solana abrange áreas como infraestrutura básica e ferramentas de desenvolvimento, finanças, DePIN, inteligência artificial, aplicações para consumidores e comunidade e cultura, formando um ecossistema com mais de 700 aplicativos descentralizados.









Outra vantagem fundamental da Solana está em sua comunidade ativa de desenvolvedores. De acordo com o relatório da Solana Foundation, mais de 2.500 desenvolvedores estão contribuindo ativamente para os projetos open-source da Solana, e a taxa de retenção de desenvolvedores aumentou significativamente de 31% no ano passado para mais de 50%. Isso indica que a Solana está gradualmente se tornando a plataforma preferida dos desenvolvedores, e sua força técnica e perspectivas futuras têm recebido amplo reconhecimento dentro da indústria.









A Solana também está colaborando ativamente com grandes empresas, expandindo continuamente seus cenários de aplicação e os limites de seu ecossistema. Por exemplo, empresas renomadas como Shopify e Visa anunciaram integração com a Solana, trazendo não apenas as soluções de pagamento eficientes e seguras da Solana para uma ampla gama de cenários de aplicação Web2, mas também fortalecendo significativamente a posição de mercado da Solana no setor de serviços de pagamento.





A Solana está liderando a transição suave dos usuários Web2 para o mundo Web3.









A batalha entre Solana e Ethereum está em pleno andamento. A Solana demonstrou uma forte competitividade, com alto desempenho, baixos custos e um ecossistema em rápido crescimento, enquanto o Ethereum consolidou sua posição de mercado com tecnologia madura e ampla adoção em diversos cenários de aplicação.





Quem sairá vitorioso no futuro? Isso dependerá de como ambas as plataformas enfrentarão os desafios e oportunidades que estão por vir.





No final das contas, quem sairá vitorioso nesta competição dependerá não apenas da força técnica e do layout do ecossistema, mas também de tendências de mercado, regulamentações e diversos outros fatores.




