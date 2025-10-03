Guia abrangente de take-profit e stop-loss em Futuros: gestão de risco essencial e dicas práticas para iniciantes





Nos mercados de criptomoedas, os movimentos de preço podem ser extremamente voláteis, e lucros ou perdas podem ocorrer em um instante. Para traders de Futuros, ordens de take-profit e stop-loss não são apenas ferramentas essenciais de gestão de risco, mas também chave para melhorar as taxas de sucesso das negociações e reduzir a tomada de decisão emocional.





*BTN-Comece sua jornada em Futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









Take-Profit (TP) e Stop-Loss (SL) são ferramentas comuns de gestão de risco usadas pelos traders.





Take-Profit (TP): Quando o preço atinge um alvo predefinido, o sistema fecha automaticamente a posição para garantir os lucros.

Stop-Loss (SL): Quando o preço cai abaixo de um limite predefinido, o sistema fecha automaticamente a posição para evitar maiores perdas.





Na plataforma MEXC, ordens de take-profit e stop-loss se dividem em duas categorias principais:





TP/SL pré-definido: Ordens configuradas antes de abrir uma posição, definindo condições de acionamento como Yield (%) ou PNL (USDT) . Quando o Último Preço, o Preço Justo ou o Preço-Índice atinge o preço de acionamento, o sistema executa na melhor cotação de mercado disponível para garantir lucros ou limitar perdas.

TP/SL: Ordens configuradas enquanto se mantém uma posição, usando a função de TP/SL por Preço de Mercado. Os traders podem aplicar isso à Posição Inteira ou Posição Parcial (Web). Definindo condições de disparo como ROE, PNL ou Preço de Acionamento, o sistema executará automaticamente quando o preço de acionamento for alcançado.





Além disso, a MEXC fornece os recursos TP Reverso e SL Reverso, permitindo que os traders alternem de forma flexível entre estratégias long e short em mercados bidirecionais.









Definir take-profit e stop-loss antecipadamente para uma nova posição é uma abordagem disciplinada de negociação, significando que você já tem uma estratégia de saída clara antes de entrar no mercado. Ao abrir uma posição, você pode selecionar a opção Definir TP/SL, depois escolher Último Preço, Preço Justo ou Preço-Índice como o preço de acionamento. Uma vez que a ordem seja preenchida, seja parcial ou totalmente, a limite ou a mercado, o sistema colocará imediatamente uma ordem de TP/SL com base no seu preço de acionamento pré-definido.





Os usuários podem escolher entre três modos de configuração: USDT (Preço de acionamento), ROE ou PNL. Por exemplo, se você definir TP/SL por ROE, o preço de acionamento e o PNL estimado serão calculados de acordo.





Nota: O sistema suporta a definição de ordens TP/SL por ROE ou PNL, mas esses valores são apenas de referência. Os resultados reais podem variar devido a taxas de negociação, alterações no preço médio de entrada e no preço final de execução. Adicionar a uma posição altera o preço médio de entrada, mas o preço de acionamento de TP/SL permanece fixo uma vez definido e não mudará.









Ao manter uma posição, a MEXC fornece dois tipos de opções de TP/SL: Posição Inteira e Posição Parcial (Web).









Para a posição inteira (seja aumentada ou reduzida), você pode definir ordens de fechamento antecipadamente selecionando condições de acionamento como ROE, PNL ou Preço de acionamento. Quando o Último Preço, Preço Justo ou Preço-Índice atingir o nível de acionamento pré-definido, o sistema executará na melhor cotação de mercado disponível com base no preço e quantidade definidos.





Uma vez que a posição for fechada, a ordem correspondente de TP/SL será automaticamente cancelada pelo sistema.









Se Take-Profit Reverso for selecionado ao configurar TP para uma posição, o sistema abrirá uma ordem de mercado na direção oposta com a mesma quantidade após o fechamento da posição inteira no acionamento do TP. Devido à volatilidade do mercado, a ordem reversa pode não ser totalmente preenchida. Nesses casos, a MEXC notificará você por e-mail, SMS e mensagens no aplicativo.









Se Stop-Loss Reverso for selecionado ao configurar SL para uma posição, o sistema abrirá uma ordem de mercado na direção oposta com a mesma quantidade após o fechamento da posição inteira no acionamento do SL. Devido à volatilidade do mercado, a ordem reversa pode não ser totalmente executada. Nesses casos, a MEXC também notificará você por e-mail, SMS e mensagens no aplicativo.









Para uma posição parcial, os traders podem pré-definir ordens de fechamento com condições de acionamento como ROE, PNL ou Preço de acionamento. Quando o Último Preço, Preço Justo ou Preço-Índice atingir o nível de acionamento pré-definido, o sistema executará na melhor cotação de mercado de acordo com o preço de acionamento e a quantidade definidos.





Uma vez que a posição for fechada, a ordem correspondente de TP/SL será automaticamente cancelada pelo sistema.





Nota: Ordens de TP/SL podem falhar devido à forte volatilidade do mercado ou ao tamanho insuficiente da posição que pode ser fechada. Se acionadas com sucesso, o sistema colocará uma ordem de fechamento a mercado. No entanto, devido a flutuações de preço, a ordem de mercado pode não ser totalmente preenchida, e o preço final de execução pode diferir do preço de acionamento pré-definido.





Os traders podem acessar Posições Atuais → TP/SL, clicar em Adicionar e configurar TP/SL para uma posição existente, selecionando a condição de acionamento desejada (ROE, PNL ou Preço de acionamento) e a quantidade.





*BTN-Comece sua jornada em Futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









O principal benefício do take-profit e do stop-loss é que eles ajudam os traders a garantir lucros, limitar perdas e reduzir o risco de liquidação. Ao definir pontos de saída antecipadamente, os traders não precisam monitorar constantemente o mercado e podem evitar decisões emocionais impulsionadas pela ganância ou pelo medo. Isso torna o processo de negociação mais racional e disciplinado. No longo prazo, o uso adequado de TP/SL melhora a eficiência do capital e apoia o desenvolvimento de um sistema de negociação robusto.

















Passo 1: Acesse o site oficial da MEXC, entre na página de negociação de Futuros e configure TP/SL dentro da interface de negociação.









Passo 2: Defina o Preço de acionamento de TP (Último Preço, Preço Justo ou Preço-Índice) e escolha a condição de acionamento (ROE ou PNL).

















Passo 1: Em Posições Abertas, clique em Adicionar → Posição Inteira.









Passo 2: Em Configurações de Take-profit, selecione ROE, PNL ou Preço de acionamento, junto com Último Preço, Preço Justo ou Preço-Índice.









Neste estágio, você pode ativar Take-Profit Reverso e Stop-Loss Reverso.













Passo 1: Em Posições Abertas, clique em Adicionar → Posição Parcial.









Passo 2: Em Configurações de Take-profit, selecione ROE, PNL ou Preço de acionamento e defina a Quantidade, junto com Último Preço, Preço Justo ou Preço-Índice.









*BTN-Comece sua jornada em Futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT













Passo 1: Na página inicial do App da MEXC, vá para Futuros. No lado direito da interface de negociação, abra Avançado para configurar TP/SL.









Passo 2: Defina o Preço de acionamento de TP (Último Preço, Preço Justo ou Preço-Índice) e escolha a condição de acionamento %, PNL ou USDT.

















Passo 1: Em Posições, toque em Adicionar → Posição TP/SL.









Passo 2: Em Configurações de TP/SL, selecione %, PNL ou USDT, junto com Último Preço, Preço Justo ou Preço-Índice.









Neste estágio, você pode ativar Take-Profit Reverso e Stop-Loss Reverso.













Passo 1: Em Posições, toque em Adicionar → TP/SL em lotes.









Passo 2: Em Configurações de TP/SL, selecione %, PNL ou USDT e defina o Montante, junto com Último Preço, Preço Justo ou Preço-Índice.













Defina níveis de stop-loss com prudência: recomenda-se que a perda em uma única negociação não ultrapasse 2%-5% do patrimônio total da conta.

Abordagens diferentes para posições long e short: em uma tendência de alta, considere realizar lucros em etapas, enquanto em mercados laterais, níveis de stop-loss mais apertados podem ser mais eficazes.

Estratégia reversa: em mercados de tendência, o Stop-Loss Reverso pode ser usado para mudar rapidamente a direção, mas esteja atento ao risco de slippage durante alta volatilidade.

Use indicadores técnicos: as configurações de TP/SL devem ser baseadas em níveis de suporte/resistência, médias móveis ou padrões de candles, e não apenas em intuição.









O take-profit e o stop-loss são ferramentas essenciais de gestão de risco na negociação de Futuros. Eles ajudam os traders a garantir lucros, reduzir drawdowns, controlar riscos em mercados desfavoráveis, evitar liquidação e reforçar a disciplina de negociação ao reduzir decisões emocionais. No entanto, não são infalíveis. Em condições extremas de mercado, podem ocorrer slippage ou falhas no acionamento. Para melhorar o sucesso da negociação de forma mais abrangente, os traders devem combinar TP/SL com análise técnica, gestão de posições e estratégias de gestão de capital.





*BTN-Comece sua jornada em Futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.



