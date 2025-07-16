A MEXC lançou a negociação de Futuros de SEED. A plataforma também abriu um canal de depósito para tokens SEED, permitindo que você deposite seus tokens e aguarde futuras oportunidades de negociação. A MEXC lançou a negociação de Futuros de SEED. A plataforma também abriu um canal de depósito para tokens SEED, permitindo que você deposite seus tokens e aguarde futuras oportunidades de negociação.
SEED Combinator: motor de aceleração para startups Web3

16 de julho de 2025
A MEXC lançou a negociação de Futuros de SEED. A plataforma também abriu um canal de depósito para tokens SEED, permitindo que você deposite seus tokens e aguarde futuras oportunidades de negociação. Além disso, você pode visitar a página do evento Airdrop+ MEXC para participar dos eventos de depósito e negociação de SEED e disputar uma distribuição de 500.000 SEED e 50.000 USDT em recompensas.

1. O que é a SEED Combinator (SEED)?


A SEED Combinator (SEED) é uma plataforma aceleradora projetada para startups de blockchain e projetos Web3. Baseada em uma comunidade descentralizada e operada por meio de um bot no Telegram, ela permite que os usuários interajam diretamente, participem de eventos de ganhos com tokens e aproveitem serviços de apoio ao desenvolvimento de negócios.

A SEED Combinator é mais do que um projeto típico de airdrop: trata-se de um ecossistema completo, oferecendo ferramentas para ajudar empreendedores Web3 a construírem e expandirem seus projetos. A plataforma foi desenvolvida para criar um ambiente onde startups possam apresentar seus projetos a investidores de alto nível e garantir financiamento.

2. Principais funcionalidades


2.1 Conexão eficiente com usuários via Telegram: A SEED utiliza o Telegram, uma das principais plataformas sociais, para se conectar com os usuários por meio de seu bot nativo. Os usuários podem concluir o registro da conta, reivindicar tarefas e até participar de batalhas de NFT utilizando apenas o bot, eliminando a necessidade de operações complexas com carteiras e reduzindo significativamente a barreira de entrada ao Web3.

2.2 Implantação na blockchain pública Sui: Atualmente implantada na rede pública Sui, a SEED se beneficia da linguagem de programação Move e do modelo de objetos da rede. Isso confere aos ativos de jogo da SEED alta escalabilidade e capacidade de composição, tornando-os particularmente adequados para mecanismos gamificados como evolução de NFT, upgrades e sistemas de energia.

2.3 Modelo de dois tokens: A SEED adota um modelo de dois tokens (SEED e SLOVE) para separar efetivamente “incentivos de governança” da “circulação do ecossistema”. Por meio de funções e mecanismos de crescimento bem projetados, a plataforma estimula a participação de longo prazo dos usuários e promove um ecossistema fechado e sustentável.

2.4 Conjunto completo de ferramentas para startups: A SEED oferece um kit completo de ferramentas para que projetos Web3 de terceiros possam se integrar rapidamente. Este kit abrange desde a apresentação de projetos e orientação de tarefas até a distribuição de tokens.

3. Produto principal da SEED


O produto principal da SEED atualmente é o SEED GO, um ecossistema GameFi que constrói um mundo de aventura centrado no NFT SEED Mon. Ele integra elementos de jogabilidade como combate, coleta de recursos, comércio e reprodução, criando assim uma economia virtual completa.

4. Tokenomics


A SEED adota um modelo de dois tokens, separando tokens de governança dos tokens de utilidade para aprimorar a flexibilidade e a sustentabilidade de seu modelo econômico.

4.1 SEED: Governança e escassez de ativos


SEED, o token de governança do ecossistema SEED, tem um fornecimento total fixo de 1 bilhão de tokens que nunca será aumentado. Como token central do ecossistema SEED Combinator, o SEED é usado para: governança comunitária e direitos de voto; consumo premium dentro do ecossistema GameFi (como itens de reprodução e pedras de conversão); credenciais de participação para o incubador (permitindo que usuários façam staking e participem de distribuições antecipadas de novos projetos); e alocações vinculadas a investidores estratégicos, contribuintes e parceiros de projeto.

4.2 SLOVE: Token de circulação no jogo


O token SLOVE é o principal token utilitário no SEED GO, usado principalmente para distribuir recompensas dentro do jogo, restaurar a energia dos SEED Mon, realizar reprodução e síntese de itens, e pagar taxas de transação no marketplace.

Com seu modelo integrado inovador de "entrada social via bot + economia GameFi + incubadora de startups", a SEED Combinator abre uma nova janela de interação tanto para usuários Web3 quanto para empreendedores. Seja você um jogador comum que deseja “ganhar enquanto joga” ou um investidor em busca de recompensas de projetos em estágio inicial, a SEED oferece um potencial significativo de longo prazo.

5. Como participar da SEED Combinator (SEED) na MEXC?


A MEXC reconheceu o potencial da SEED Combinator e conquistou ampla confiança de investidores globais com suas baixas taxas, transações ultrarrápidas, ampla cobertura de ativos e excelente liquidez. Além disso, a visão estratégica da MEXC e seu forte apoio a projetos emergentes fazem dela uma plataforma ideal para fomentar iniciativas de alta qualidade.

Se você está procurando uma plataforma de negociação que ofereça alta liquidez, baixas taxas, negociação alavancada flexível e uma experiência de negociação sem problemas, segura e confiável, a MEXC é a escolha perfeita. Atualmente, a MEXC listou *URLF-SEED_USDT* para que os usuários possam começar a negociar hoje mesmo.

Isenção de responsabilidade: Este material é apenas para fins informativos e não fornece aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil, consultivo ou qualquer outro tipo, nem constitui uma oferta para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC serve apenas como referência e não constitui recomendação de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela; todas as ações de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.


