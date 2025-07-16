Expectativas crescentes de corte de juros pelo Fed: um duelo entre o mercado e a economia

Ao entrar no segundo trimestre de 2025, os mercados de capitais globais estão tomados por tensão. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos ultrapassou os 4,5%, enquanto o rendimento dos títulos de 30 anos já supera os 5%. O Índice Dólar vem caindo de forma contínua, e tanto ações quanto títulos americanos estão em queda — tornando as estratégias tradicionais de alocação de ativos totalmente ineficazes. Esse cenário de “espiral entre classes de ativos” é extremamente raro na história, impulsionado por uma combinação entre a crescente ansiedade dos investidores e a expectativa quanto ao rumo da política monetária do Federal Reserve (Fed). Goldman Sachs, Morgan Stanley e o economista Peter Schiff alertam: se o Fed não mudar sua postura em breve, os mercados financeiros podem reviver um episódio semelhante à “Segunda-feira Negra” de 1987. Desta vez, não se trata apenas de um ciclo econômico, mas sim de um ultimato do próprio sistema financeiro ao Fed.









Os títulos do Tesouro dos EUA sempre foram considerados um porto seguro para o capital global. No entanto, a atual onda de vendas generalizadas abala completamente essa percepção. Os Credit Default Swaps (CDS) de títulos corporativos de alto rendimento dispararam, refletindo estresse sistêmico no mercado de crédito. Boaz Weinstein, fundador da Saba Capital, alerta: “Os títulos corporativos estão passando por vendas concentradas, afetando principalmente pequenas e médias empresas”. Se as condições de financiamento continuarem a se deteriorar, uma nova onda de inadimplência poderá surgir. Mais do que uma questão de juros, trata-se do colapso dos mecanismos de precificação de risco em todo o sistema. Em um ambiente de juros altos e endividamento elevado, a tolerância do mercado ao Fed está se esgotando rapidamente.













Paralelamente à instabilidade no mercado de títulos, o dólar americano também enfrenta forte pressão. Com o aumento das expectativas de corte de juros, o Índice Dólar caiu para mínimas recentes, levando o capital global a buscar novos ativos de proteção, como ouro, ativos de mercados emergentes, criptomoedas e protocolos DeFi. Esse movimento de realocação mostra que a confiança dos investidores na manutenção dos juros altos pelo Fed está diminuindo rapidamente. A liquidez no mercado cripto está aumentando, com investidores retirando capital de alocações tradicionais em busca de novas reservas de valor. O crescimento do Bitcoin Ethereum e de projetos blockchain emergentes evidencia esse aumento do interesse por ativos digitais.









No momento em que o mercado se concentrava nas decisões de política monetária, uma mudança abrupta na política comercial reacendeu a volatilidade. O governo dos EUA restabeleceu a política de “tarifas recíprocas”, impondo tarifas elevadas a grandes países exportadores como forma de proteger a indústria nacional. No entanto, essa medida pode ter efeitos colaterais severos:





Aumento dos preços de bens de consumo e manufaturados, intensificando a inflação medida pelo CPI;

Redução das margens de lucro das empresas, diminuindo o apetite por investimento;

Bancos centrais estrangeiros podem vender títulos americanos para defender suas moedas locais.





A incerteza política cresce rapidamente, e os objetivos duplos de controlar a inflação e sustentar o crescimento tornam-se cada vez mais contraditórios. O Fed agora precisa tomar decisões difíceis diante dessa intensa batalha de políticas públicas.









O economista Peter Schiff alertou que, caso os cortes de juros e o flexibilização quantitativa (QE) não sejam retomados com urgência, o mercado acionário americano poderá reviver a “Segunda-feira Negra” de 1987. Bancos como Goldman Sachs e Morgan Stanley já anteciparam suas projeções para o primeiro corte de juros para meados de 2025.





Segundo a previsão mais recente do Goldman Sachs, como parte de um ciclo de afrouxamento preventivo, o Fed poderá iniciar seu primeiro corte de juros já em junho, um mês antes da expectativa anterior (julho). No cenário-base em que a economia americana evita uma recessão, o banco projeta três cortes de 25 pontos-base, com a taxa de juros básica encerrando o ano entre 3,5% e 3,75%. Por outro lado, se houver recessão, o Fed poderá adotar uma postura mais agressiva, com cortes que totalizariam até 200 pontos-base em 2025. A projeção ponderada do Goldman Sachs indica um corte total de 130 pontos-base ao longo do ano, acima da estimativa anterior de 105 pontos-base. Em 4 de abril, as expectativas do mercado já estavam amplamente alinhadas com essa previsão.





A demanda do mercado por uma combinação de “cortes de emergência e novo QE” revela a preocupação crescente com uma escalada do risco sistêmico. Para muitos investidores, a flexibilização monetária já é vista como a única saída realista para evitar uma crise de crédito e o colapso nos preços dos ativos. Mas o dilema do Fed é cada vez mais complexo:





Inflação persistente: O núcleo do CPI de março de 2025 permanece bem acima da meta de 2%, limitando a margem para cortes agressivos.

Janela de política limitada: Perder o momento ideal para agir pode reduzir drasticamente a eficácia da política monetária.

Riscos de contágio: Qualquer decisão - manter os juros altos ou reduzi-los - pode ter impactos duradouros sobre o câmbio, os fluxos de capital e a estabilidade dos mercados emergentes.





Em resumo, o Fed enfrenta hoje o ponto de decisão mais delicado desde o pós-pandemia. Cada movimento pode desencadear reações em cadeia nos mercados globais. Diante da missão dupla de conter a inflação e manter a estabilidade financeira com crescimento sustentável, os formuladores de política monetária enfrentam desafios sem precedentes.









Apesar de as expectativas de corte de juros dominarem a narrativa do mercado, não há garantia de que uma “aterrissagem suave” acontecerá. De títulos públicos a moedas, de commodities a ações de tecnologia, os ativos globais estão reagindo às decisões do Fed com velocidade sem precedentes. A pergunta que permanece é: o Fed ainda consegue ditar o ritmo? Para investidores, este é um momento crítico para gestão de riscos e reavaliação de ativos. Ativos não tradicionais, com alta liquidez, segurança robusta e resistência à inflação, estão começando a emergir como novos refúgios para o capital institucional.





