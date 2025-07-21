Revolving Games: Pioneiro de ecossistema blockchain Triple-A impulsionando a revolução dos jogos Web3

Revolving Games é uma força inovadora no espaço de jogos Web3, posicionando-se como uma empresa de jogos blockchain de nível Triple-A com uma visão ousada: preencher a lacuna entre os jogos tradicionais e as tecnologias descentralizadas. Com o apoio de forte financiamento e parcerias estratégicas, a RG visa construir um ecossistema de jogos abrangente alimentado por seu token nativo, RCADE. Até o momento, a empresa arrecadou mais de US$ 25 milhões de investidores privados, incluindo a Pantera Capital, consolidando um papel fundamental no emergente setor de jogos Web3.





A ambição da Revolving Games vai muito além do desenvolvimento de títulos individuais. Ela está construindo um ecossistema completo que inclui infraestrutura blockchain, uma rede descentralizada de nós e uma economia de token unificada. Como uma editora bem-capitalizada, a RG opera dois estúdios de jogos independentes, reunindo mais de 150 veteranos experientes da indústria. Isso reflete o compromisso da empresa em oferecer experiências de jogo premium enquanto pioneira um novo paradigma de propriedade e engajamento do jogador na era Web3.













Desde sua fundação, a Revolving Games opera com uma missão clara: construir um ecossistema de jogos descentralizado que seja propriedade e seja impulsionado pela comunidade. Essa visão permanece como o princípio orientador por trás das decisões estratégicas e do roadmap de desenvolvimento de produtos da empresa. A Revolving Games aborda os jogos Web3 com uma perspectiva holística, focando não apenas na jogabilidade em si, mas também na infraestrutura subjacente, modelos econômicos e estruturas de governança que definirão o futuro do entretenimento digital.









A Revolving Games posiciona-se como uma ponte entre os jogos Web2 e Web3, reconhecendo que a adoção mainstream requer uma transição suave, e não uma mudança abrupta. Essa filosofia é evidente em sua abordagem de desenvolvimento, que prioriza a experiência do usuário e a acessibilidade enquanto integra a tecnologia blockchain de forma significativa, aprimorando a jogabilidade sem adicionar complexidade desnecessária.









A Revolving Games reúne uma equipe de mais de 150 veteranos experientes da indústria de jogos tradicionais, agregando talentos em todas as principais disciplinas. A empresa opera dois estúdios de jogos independentes, permitindo o desenvolvimento simultâneo de múltiplos títulos de qualidade Triple-A. Em um mercado onde muitos projetos de jogos Web3 enfrentam desafios com qualidade de produção e ciclos de desenvolvimento prolongados, esse nível de escala e experiência da indústria dá à Revolving Games uma vantagem competitiva clara.













O ecossistema RCADE é uma plataforma integrada composta por múltiplos componentes interligados, projetados para oferecer uma experiência de jogo abrangente e centrada no jogador. A criação da RCADE Foundation reflete uma visão de longo prazo para descentralizar o desenvolvimento de jogos e capacitar comunidades de jogadores, servindo como o órgão regulador que supervisiona o crescimento e a implementação do ecossistema.





O ecossistema é construído sobre quatro pilares principais:





RCADE Token: O token de criptomoeda nativo que alimenta todas as transações e governança dentro do ecossistema.

RCADE Chain: Uma infraestrutura blockchain personalizada, otimizada especificamente para aplicações de jogos.

RCADE Nodes: Uma rede descentralizada que fornece a infraestrutura básica e suporte operacional.

Parcerias de jogos: Alianças estratégicas com desenvolvedores e editores de jogos para impulsionar a expansão e adoção do ecossistema.









A RCADE Foundation estabeleceu parcerias-chave com provedores de tecnologia e conteúdo para garantir cobertura abrangente do ecossistema. Parceiros notáveis incluem:





Starlings Network : Um parceiro tecnológico que fornece infraestrutura blockchain e capacidades de rede de nós.





Essas colaborações estabelecem uma base sólida para o crescimento do ecossistema, mantendo os princípios de governança descentralizada.













A RCADE Chain representa um avanço técnico significativo na infraestrutura de jogos blockchain. Co-desenvolvida pela Revolving Games e Starlings Network, a chain é construída para resolver os principais gargalos que impedem a adoção mainstream dos jogos Web3, especialmente em termos de velocidade de transação, eficiência de custos e experiência do usuário.









Alta taxa de transferência (TPS): A blockchain foi projetada com o objetivo principal de alcançar um alto número de transações por segundo (TPS) para garantir uma jogabilidade suave, mesmo durante picos de uso. Essa capacidade é crítica para suportar milhares de jogadores interagindo em múltiplos jogos simultaneamente.





Baixa finalidade: A chain foi otimizada para permitir confirmações rápidas de transações, garantindo que as ações no jogo sejam registradas e reconhecidas com o mínimo de atraso. Isso é essencial para manter o ritmo acelerado e a alta interatividade dos jogos multiplayer modernos.





Processamento paralelo avançado: Construída com uma arquitetura inovadora, a blockchain suporta processamento paralelo avançado, um recurso indispensável para lidar com as complexidades de um ecossistema multijogo e multiusuário. Isso permite que a chain gerencie inúmeras instâncias de jogo e interações de jogadores simultaneamente, sem comprometer o desempenho.









Para acelerar a adoção da RCADE Chain entre desenvolvedores de jogos, a empresa está construindo um conjunto abrangente de ferramentas de desenvolvimento e kits de desenvolvimento de software (SDKs). Essas ferramentas são projetadas para suportar as seguintes capacidades:





Integração Web3 simplificada: Permite que jogadores tradicionais acessem funcionalidades Web3 sem lidar com as complexidades da tecnologia blockchain. Isso inclui criação simplificada de carteiras, processamento de transações e gerenciamento de ativos.





Integração de backend: Serviços de backend completos, como gerenciamento de jogadores, suporte a LiveOps, ferramentas de economia e monetização, e processamento de pagamentos, eliminando a necessidade de os desenvolvedores construírem infraestrutura blockchain do zero.





Smart contracts otimizados: Smart contracts pré-construídos e otimizados para aplicações de jogos, ajudando a reduzir o tempo de desenvolvimento e minimizar vulnerabilidades de segurança.





Interoperabilidade multichain: Suporte nativo para integração com outras redes blockchain, permitindo que ativos e moedas in-game funcionem perfeitamente em múltiplas chains.





Compatibilidade com engines de jogos: Integração nativa com engines populares como Unity e Unreal Engine, permitindo que desenvolvedores incorporem recursos blockchain sem alterar significativamente seus fluxos de trabalho existentes.













Armazenamento descentralizado: Em sua fase inicial, a rede oferecerá serviços de armazenamento descentralizado, alinhados com os princípios fundamentais da blockchain: descentralização, segurança e transparência. Essa camada de armazenamento suportará a retenção de ativos de jogo, dados de jogadores e registros de transações.





Computação descentralizada (planejado): Futuros desenvolvimentos visam estender as capacidades para computação descentralizada, permitindo o processamento distribuído de lógica de jogo e cálculos complexos pela rede de nós.





Hospedagem descentralizada de servidores de jogo (planejado): Eventualmente, a rede suportará hospedagem descentralizada de servidores de jogo, reduzindo a dependência de infraestrutura centralizada e melhorando a acessibilidade global.









A rede de nós é projetada para distribuir custos de forma mais equitativa, compensando operadores de nós e permitindo que membros da comunidade compartilhem nas recompensas. Esse modelo promove um ambiente mais inclusivo e participativo, onde contribuidores para o crescimento da rede também podem se beneficiar de seu sucesso.













O RCADE serve como o token nativo que alimenta todo o ecossistema RCADE, abrangendo todos os seus componentes, jogos, produtos atuais e futuros, integrações e parcerias. Ele desempenha um papel central na habilitação de um modelo econômico unificado em toda a plataforma, suportando uma variedade de funções essenciais em todo o ecossistema.









Moeda de jogo do ecossistema: O RCADE serve como a moeda principal em todos os jogos dentro do ecossistema. É usado para comprar itens in-game, desbloquear recursos premium e facilitar transações peer-to-peer. Suas funções principais incluem permitir participação na governança, recompensar jogadores ativos, pagar taxas e atuar como meio de troca em todos os componentes do ecossistema.





Token nativo da chain: Como token nativo da RCADE chain, o RCADE alimenta todas as transações blockchain e serve como o principal token "gas" para operações da rede. Ele garante a execução suave de smart contracts e interações baseadas em blockchain em todo o ecossistema.





Token de governança: Detentores do token têm o direito de participar em decisões-chave de governança, incluindo atualizações de protocolo, aprovações de parcerias e alocações de recursos. Essa estrutura de governança reforça o desenvolvimento liderado pela comunidade e a tomada de decisão descentralizada.





Recompensas e incentivos: O RCADE é usado para incentivar jogadores ativos, operadores de nós e contribuintes da comunidade, criando um ciclo de feedback positivo que impulsiona o engajamento e o crescimento do ecossistema.





Ativação de nós: A posse de RCADE é necessária para ativar um nó e se tornar elegível para geração e distribuição de recompensas. Esse mecanismo não apenas impulsiona a demanda pelo token, mas também garante a segurança da rede por meio de incentivos econômicos.









Design de fornecimento: O modelo de fornecimento do RCADE é cuidadosamente elaborado para equilibrar as necessidades operacionais do ecossistema com a preservação de valor a longo prazo. O fornecimento total é limitado a 1 bilhão de tokens, com 422 detentores atualmente na BNB Smart Chain (BSC). Implantações adicionais em multichains também estão sob consideração.





Mecanismos de distribuição:





Programa de airdrop: O ecossistema apresenta uma estratégia robusta de airdrop direcionada a membros existentes da comunidade, detentores de NFTs e participantes ativos do ecossistema. A distribuição atualmente é realizada por meio de um sistema baseado em pontos chamado "Quest Points".





Recompensas para nós: Operadores de nós ganham tokens RCADE por fornecer serviços essenciais de infraestrutura à rede, criando um canal sustentável de renda para contribuintes engajados da comunidade





Recompensas baseadas em jogos: Jogadores são incentivados por meio de conquistas de jogabilidade, eventos competitivos e participação na comunidade, garantindo que o envolvimento ativo se traduza em retornos econômicos tangíveis.





Acesso a presale: Detentores atuais de NFTs e membros da comunidade têm acesso a oportunidades exclusivas de presale, permitindo que adquiram tokens em condições preferenciais antes do lançamento público.









Economia de jogo unificada: O RCADE serve como a moeda principal para transações, compras e recompensas em todos os jogos dentro do ecossistema. Isso cria uma experiência econômica consistente e interoperável, permitindo que os jogadores transfiram valor facilmente entre diferentes títulos.





Integração com marketplaces: Como o principal meio de troca em marketplaces integrados, o RCADE facilita a negociação de ativos in-game, NFTs e outros itens digitais, fomentando um mercado secundário vibrante para jogadores e desenvolvedores.





Compartilhamento de receita: Uma parcela significativa da receita gerada pelos jogos é alocada para pools de recompensa. Por exemplo, jogos como Hatchlings contribuem com até 30% de seus ganhos para esses pools, garantindo que os jogadores se beneficiem diretamente do sucesso comercial dos jogos que utilizam.













O Universo Skyborne é o carro-chefe de IP da Revolving Games, projetado para mostrar as capacidades do ecossistema RCADE por meio de uma variedade de formatos e plataformas de jogos. Essa estratégia expansiva de IP apresenta múltiplos jogos interconectados que compartilham ativos, enredos e um sistema econômico integrado.









Skyborne Genesis Immortals está no centro da narrativa Skyborne Legacy e serve como a coleção fundacional de NFTs para o universo. Esses NFTs concedem aos detentores uma série de benefícios no ecossistema, incluindo airdrops de tokens, acesso a presales e vantagens exclusivas in-game.





A coleção Immortals apresenta seis personagens míticos: Tariel Tridysa, Corrick Deeproc, Inrissa Lehala, Morgan Bren, Vallech Elysiani e Yozzer Brighthide, que desempenharão papéis importantes nos próximos jogos, garantindo continuidade na narrativa do ecossistema.









Hatchlings: Um jogo de simulação de pets baseado em navegador, onde os jogadores podem chocar, cuidar e criar dragões únicos. Ambientado no Universo Skyborne, o jogo combina mecânicas de criação, personalização de habitats e elementos competitivos. Ele apresenta recompensas em leaderboards duplos (USDC e moeda in-game), misturando jogabilidade tradicional com modelos de incentivo baseados em blockchain.





Phoenix Flight: Um jogo de simulação social e aventura fantástica onde os jogadores podem criar e projetar suas próprias ilhas. O jogo enfatiza criatividade, interação social e construção de mundos dentro do Universo Skyborne.





Skyborne Legacy: Um MMORPG flagship que integra exploração, criação, personalização e combate em um mundo aberto socialmente dinâmico. Ele visa realizar plenamente o Universo Skyborne em um ambiente multiplayer persistente.









Nexus Nodes (anteriormente Nexian Gems): Cada NFT Nexus Node representa a propriedade de um nó "Interceptor" avançado, que deve desempenhar um papel significativo dentro do ecossistema RCADE. Esses NFTs concedem aos detentores acesso a infraestrutura de nós de alta performance, multiplicadores de recompensa aprimorados, mecânicas de boost, participação na governança da rede, além de airdrops de tokens RCADE e oportunidades de staking.





RG Bytes: Os RG Bytes são elementos fundamentais que conectam todo o ecossistema Revolving Games. Esses NFTs fornecem aos detentores recompensas de fidelidade, capacidades de ativação de nós e benefícios exclusivos no ecossistema. A integração dos RG Bytes reforça o compromisso da empresa em construir NFTs orientados por utilidade, projetados para aprimorar, e não complicar, a experiência do jogador.









A Revolving Games e o ecossistema RCADE representam um grande avanço no setor de jogos Web3, combinando inovação tecnológica com aplicação no mundo real para construir uma plataforma de jogos abrangente. Com um forte foco em experiências de jogo premium, infraestrutura robusta e utilidade significativa do token, o projeto está bem posicionado no cenário em evolução do entretenimento digital.





A integração da tecnologia blockchain com mecânicas de jogos tradicionais abre novas oportunidades para engajamento, propriedade e participação econômica dos jogadores. À medida que o ecossistema continua a crescer e se expandir, ele está preparado para ter um impacto duradouro no futuro da indústria de jogos.





