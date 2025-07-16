A MEXC lançou a negociação de PUMP nos mercados Spot e de Futuros, além de ter aberto o canal de depósito para o token PUMP. Você pode acessar a página do evento Airdrop+ da MEXC para participar das aA MEXC lançou a negociação de PUMP nos mercados Spot e de Futuros, além de ter aberto o canal de depósito para o token PUMP. Você pode acessar a página do evento Airdrop+ da MEXC para participar das a
PumpBTC: A inovadora solução de staking de liquidez que está liderando uma nova era no DeFi

16 de julho de 2025
#Básico#Tendências do mercado
A MEXC lançou a negociação de PUMP nos mercados Spot e de Futuros, além de ter aberto o canal de depósito para o token PUMP. Você pode acessar a página do evento Airdrop+ da MEXC para participar das atividades de negociação e e depósito de PUMP e ganhar parte do prêmio de 150,000 USDT.

PumpBTC (PUMP) é uma solução de staking de liquidez baseada na plataforma Babylon, projetada para ajudar os holders de BTC a manterem a liquidez de seus ativos enquanto participam de atividades de finanças descentralizadas (DeFi).

1. Visão geral do projeto: Caminho inovador de PumpBTC


Diferente dos métodos tradicionais de staking, que geralmente exigem que os usuários bloqueiem seus ativos por longos períodos, o PumpBTC simplifica esse processo ao permitir que os usuários façam staking de BTC na Babylon com apenas um clique, recebendo tokens de liquidez imediatamente.

O PumpBTC não só amplia as oportunidades de participação em DeFi dentro do ecossistema do Bitcoin, como também supera os desafios enfrentados por cadeias tradicionais de proof-of-stake, como altas taxas de inflação e dificuldades na distribuição inicial de tokens, ao utilizar o BTC como ativo em staking. Esse modelo oferece aos holders de BTC uma nova forma de gerar retornos consistentes e cria um ciclo positivo de estabilidade e crescimento para todo o ecossistema DeFi, transformando o BTC em um ativo que gera rendimento.

2. 4 principais vantagens de PumpBTC


Staking líquido: O PumpBTC permite que os usuários façam staking de seus ativos em BTC por meio de contratos inteligentes específicos, recebendo tokens PumpBTC em uma proporção de 1:1. Esses tokens podem ser usados livremente em redes blockchain compatíveis, garantindo que os ativos permaneçam líquidos enquanto geram recompensas por meio do staking.

Compatibilidade entre cadeias: O PumpBTC é compatível com diversas redes blockchain, incluindo Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Mantle, Arbitrum e Base. Essa compatibilidade cross-chain permite que os usuários utilizem seus ativos de forma flexível em diferentes ecossistemas DeFi, maximizando suas oportunidades de investimento.

Garantia de segurança: Para proteger os ativos dos usuários, o PumpBTC colabora com instituições de custódia como Cobo e Coincover. Essas parceiras são responsáveis por custodiar os BTCs nativos dos usuários ao Finality Provider do protocolo Babylon. Além disso, os contratos inteligentes do PumpBTC passam por auditorias de segurança rigorosas para reduzir riscos técnicos.

Pontos de recompensa: A plataforma PumpBTC permite que os usuários acumulem pontos ao participarem de protocolos L2/L3 e outras atividades on-chain. Esses pontos podem desbloquear recompensas adicionais dentro do ecossistema, incentivando maior engajamento e fidelidade dos usuários.

3. Dois serviços do PumpBTC


3.1 Staking líquido com PumpBTC


Este serviço permite que os usuários façam staking de BTC e recebam uma quantidade equivalente de tokens PumpBTC. Esses tokens têm paridade de 1:1 com o BTC. São líquidos e podem gerar rendimento dentro do ecossistema DeFi.

3.2 Cofre de rendimentos em BTC


Esta plataforma busca oferecer aos holders de BTC uma segurança semelhante à das finanças centralizadas, ao mesmo tempo em que proporciona retornos escaláveis comparáveis aos das finanças descentralizadas.

4. Visão geral da tokenomics do PUMP


O PUMP é o token nativo da plataforma PumpBTC, com um fornecimento total de 1 bilhão de tokens. Dentro do ecossistema, o token PUMP serve diversas funções:

  • Governança: Os holders podem participar de votações importantes na plataforma, influenciando os rumos do desenvolvimento do projeto.
  • Staking: Os usuários podem fazer staking de tokens PUMP para receber recompensas adicionais.
  • Pagamento de taxas de transação: O PUMP é utilizado para pagar taxas ao interagir com protocolos parceiros ou participar de programas de fidelidade.
  • Recompensas para a comunidade: O token também é usado para recompensar usuários que participam de airdrops, programas de recomendação e outras atividades da comunidade.

5. Como participar do PumpBTC (PUMP) na MEXC?


A MEXC reconheceu o potencial do PumpBTC e conquistou a confiança de investidores do mundo todo graças às suas baixas taxas, transações ultrarrápidas, ampla cobertura de ativos e excelente liquidez. Além disso, a visão estratégica da MEXC e seu forte apoio a projetos emergentes fazem da plataforma um ambiente ideal para o desenvolvimento de projetos de alta qualidade.

Se você está em busca de uma plataforma de negociação com alta liquidez, taxas reduzidas, negociação alavancada flexível e uma experiência fluida, segura e confiável, a MEXC é a escolha certa. No momento, a MEXC já listou o par *URLS-PUMP_USDT*, e os usuários já podem começar a negociar agora.

Isenção de responsabilidade: Este material não oferece conselhos de investimento, fiscais, jurídicos, financeiros, contábeis, consultivos ou de qualquer outra natureza, nem constitui recomendação para comprar, vender ou manter ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não representa aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela, pois todas as ações de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.


