Pump.fun vs. Raydium: O grande duelo no campo de batalha das memecoins

No universo das criptomoedas, as memecoins sempre chamaram atenção por seu apelo cultural e caráter altamente especulativo. No ecossistema Solana , pump.fun e Raydium protagonizam uma disputa intensa pela emissão e negociação de memecoins. De um lado, está a pump.fun, uma plataforma de lançamento que impulsiona uma onda frenética com centenas de novos tokens lançados diariamente. Do outro, a Raydium , uma DEX tradicional que mantém a ordem no ecossistema por meio de sua profunda liquidez.













Como produto emergente dentro do ecossistema Solana, a pump.fun se destacou rapidamente graças ao seu processo de lançamento simplificado e ao mecanismo inovador de curva de bonding. A proposta central é a descentralização total da emissão: qualquer usuário insere o nome e símbolo do token e, em menos de 2 minutos, lança o contrato e cria um pool de negociação. Esse modelo de “lançamento com um clique” atrai especuladores de varejo e ajudou a plataforma a conquistar rapidamente uma base ativa e volumosa.









Como uma das principais exchanges descentralizadas da Solana, a Raydium é integrada ao Serum e oferece diversos pares e pools de liquidez. Seu destaque não está apenas na profundidade do mercado, mas também em seu processo rigoroso de listagem. Projetos que desejam ser listados passam por auditorias, staking de liquidez e um ciclo médio de análise de 7 dias. Essa barreira de entrada atrai capital institucional e posiciona a Raydium como guardiã da qualidade na rede.













Criação de tokens sem barreiras : Com templates prontos de contrato inteligente, o custo para emitir um token cai para apenas 1 SOL.

Mecanismo dinâmico de preços : Utiliza curva de bonding híbrida, que recompensa early adopters e controla a especulação excessiva.

Redirecionamento de liquidez: Desde 21 de março, com o lançamento da PumpSwap (DEX própria da pump.fun) , os novos tokens não migram mais liquidez para a Raydium, e sim para a PumpSwap.













Vantagem nas taxas : Cobra apenas 1% de taxa de negociação (vs. 2% da pump.fun) e isenta taxas de migração de liquidez.

Pacote de incentivos: Os projetos ganham 10% das taxas geradas por seu token e recompensas de staking com incentivos em RAY.

Mecanismo de migração: Quando a liquidez de um token atinge 85 SOL, ela é automaticamente migrada para o AMM da Raydium, promovendo integração ao mercado.









Métrica pump.fun Raydium Volume diário de negociação Pico de $3,13 bilhões Média de $3,6 bilhões no 1º trimestre de 2025 Usuários ativos Mais de 388.000 Liderança de longo prazo nas DEXs Solana Tokens emitidos Quase 80 milhões Crescimento com o LaunchLab Participação de mercado Até 20% do volume das DEXs Solana Líder consolidada do mercado Solana Inovações principais PumpSwap LaunchLab









A competição entre a pump.fun e a Raydium já ultrapassou as inovações de produto. Agora trata-se de uma disputa por influência no ecossistema e controle da narrativa. O lançamento da PumpSwap pela pump.fun rapidamente ganhou força no ecossistema Solana, capturando cerca de 15% da participação de mercado em volume de negociação. Embora a Raydium ainda mantenha a liderança geral, enfrenta agora uma pressão crescente desse desafiante em rápida ascensão.









A contraofensiva da Raydium com o LaunchLab também começou a mostrar resultados: no dia do lançamento, a participação da Raydium no volume de negociação saltou para 60%, sinalizando forte entrada de capital e atenção renovada. Para reforçar ainda mais sua posição, a Raydium implementou uma estratégia de “pressão descendente”, reduzindo o limite de “formatura” dos projetos para 85 SOL - incentivando a migração antecipada de projetos de alto nível. A plataforma também passou a utilizar parte da receita para recomprar e queimar tokens RAY, estabelecendo um ciclo deflacionário onde o crescimento do volume impulsiona o valor do token.









Em resposta à ofensiva da Raydium, no dia 12 de maio, a pump.fun anunciou uma série de contramedidas . A plataforma começou a alocar 50% das taxas de negociação para os emissores de tokens, incentivando a retenção de projetos de alta qualidade. Além disso, foi introduzido um mecanismo de queima de tokens LP, que reduziu o risco de “rug pull” em 47%. Por fim, a pump.fun lançou comunidades regionais e eventos no Telegram, fortalecendo a retenção de usuários por meio de um sistema de defesa multifacetado centrado em incentivos, controle de riscos e operações comunitárias.









Apesar da aparente prosperidade, tanto a pump.fun quanto a Raydium enfrentam desafios estruturais profundos.





A expansão acelerada da pump.fun tem atraído cada vez mais atenção dos reguladores. A SEC dos EUA já sinalizou múltiplos tokens da plataforma como valores mobiliários não registrados, e uma exploração de contrato no valor de US$ 2,3 milhões em março de 2024 expôs vulnerabilidades críticas — em especial sua classificação de segurança C+. Além disso, a forte dependência de narrativas de memecoins torna seu ecossistema inerentemente frágil. Uma queda no mercado pode resultar em perda significativa de usuários.





Já a Raydium, embora pareça mais robusta, também tem seus problemas. Seu processo prolongado de análise de tokens tem sido criticado pela comunidade como a “versão Solana de um comitê de listagem”. Além disso, o modelo CLOB apresenta spreads superiores a 15% em tokens de baixa capitalização, prejudicando seriamente a experiência de negociação. A taxa de inflação anual de 22% dos tokens RAY também continua a corroer seu valor como reserva de valor. O que parece uma disputa equilibrada, na verdade é uma batalha de alto risco repleta de fragilidades ocultas.









Essa rivalidade vai além de uma competição de soma zero - ela está acelerando a evolução estrutural do mercado cripto. Dados on-chain revelam que 19% dos projetos que “se formaram” na pump.fun e migraram para a Raydium receberam fluxos de liquidez sustentados. Isso evidencia um insight ecológico mais profundo: inovação selvagem e formação de valor rigorosa não são mutuamente exclusivas - na verdade, formam uma nova divisão de trabalho na economia cripto. Enquanto a pump.fun utiliza a democratização algorítmica para romper com os monopólios de emissão de tokens, a Raydium constrói um fosso de liquidez para retenção de valor. O embate entre ambas está, essencialmente, catalisando a evolução fractal do mercado.





Embora a dinâmica futura de poder ainda não esteja totalmente definida, uma coisa é certa: o mercado cripto está escrevendo um novo capítulo. Quando a revolução na emissão de tokens encontra a reconstrução da liquidez, a narrativa vai além da competição - ela se torna uma corrida por eficiência de mercado e descoberta de valor. Olhando adiante, o ecossistema cripto tende a evoluir para uma estrutura em camadas: uma “camada de tráfego” e uma “camada de valor”. Como exchange líder na vanguarda da transformação tecnológica, a MEXC segue capacitando usuários globais com uma infraestrutura de negociação acessível, eficiente e altamente segura - ajudando-os a navegar pelos ciclos de mercado e testemunhar a jornada da criptoeconomia do caos à ordem.





Acesse a MEXC hoje mesmo, aproveite as oportunidades emergentes e surfe a próxima onda de geração de riqueza!



