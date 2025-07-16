Protegendo-se de Golpes Comuns









Criptomoedas estão em plena ascensão em todo o mundo, cativando a imaginação de inovadores, empreendedores e sonhadores. Infelizmente, também tem atraído a atenção de golpistas, e vários métodos de fraude com criptomoedas surgiram em rápida sucessão. Sabe-se que golpistas se passam por plataformas de cripto para solicitar transferências de dinheiro ou atrair usuários a participar de grupos que parecem oficiais. Impersonando profissionais da indústria, os golpistas convidam pessoas a se juntar a grupos ou negociar cripto, exigindo dinheiro sob o pretexto de "limpar contas de usuários e convertê-las para o exterior".

Este artigo listará vários métodos comuns de golpe. Por favor, leia com atenção e mantenha-se vigilante para proteger a segurança dos seus bens.









1. Phishing





site oficial da MEXC é www.mexc.com/pt-BR . Em ataques comuns de phishing na indústria de cripto, golpistas se passam por funcionários de plataformas, criam sites de phishing e publicam informações falsas. Eles usam métodos como SMS, e-mail, chat do Telegram, etc., para alegar falsamente que há uma "atualização de conta", "migração", "reembolso", "controle de risco acionado", "fundos em risco", etc., e induzem os usuários a clicar em links de sites de phishing ou escanear códigos QR. Assim que os golpistas obtêm acesso à conta, senha, SMS, e-mail ou informações de verificação do Google do usuário, eles agem rapidamente e roubam os ativos do usuário. Por favor, note que o site oficial da MEXC é www.mexc.com/pt-BR . Não se deixe enganar por sites de phishing.





SMS contendo um site de phishing





Página de Destino de Site de Phishing





Golpistas também podem tentar espalhar informações falsas sobre carteiras de cripto sob o pretexto de serem fontes oficiais. Importar chaves privadas, autorizar carteiras ou habilitar transferências em sites falsos ou com software pirata expõe os usuários ao risco de ter suas chaves privadas e ativos roubados. Os golpistas podem até mesmo se passar por funcionários oficiais e exigir diretamente que os usuários forneçam Palavra Passe (seed phrases) ou chaves privadas sob falsos pretextos, como "airdrops de projetos", "riscos de segurança", "vazamento de senhas", "envio de feedback", etc. Assim que os usuários fornecem suas Palavra Passe (seed phrases), os ativos em suas carteiras são roubados rapidamente.





2. Impersonificação de Marca





Alguns golpistas podem se passar pela marca MEXC e cometer fraudes em nome de "investimento em projeto" ou "próxima listagem".





Impersonificação de Marca





Por favor, confirme com a MEXC qualquer transação de ativos relacionada a investimentos em projetos para evitar ser vítima de golpes. Todas as informações de parceria de projetos da MEXC estão sujeitas à divulgação oficial no site da MEXC. Para as informações genuínas mais recentes, consulte os anúncios no site oficial: www.mexc.com/pt-BR/





3. Falsa Assistência





Sob o pretexto de "assistência", golpistas podem guiar os usuários a adicioná-los como amigos e, eventualmente, solicitar transferências sob o disfarce de "negociação guiada por guru", etc., a fim de cometer fraudes.





4. Impersonificação de Conta





Golpistas podem adicionar suas contas de redes sociais no Telegram, Whatsapp, Instagram, etc., e pedir seu e-mail, enviar links ou códigos QR. Eles também podem induzi-lo a preencher suas informações de conta, fazer login em suas contas de usuário ou contas bancárias, etc., para roubar seus ativos.





Conta Impersonificada





5. Impersonificação de Atendimento ao Cliente





O Atendimento ao Cliente Falso pode entrar em contato com você para realizar compartilhamento remoto, oferecendo "orientação de operação de conta". Além disso, eles podem pedir seu código de verificação por SMS, código de verificação do Google ou autorização para login remoto sob o pretexto de verificar sua identidade, a fim de roubar as informações da sua conta. Eles também podem fornecer informações falsas para levá-lo a sites de phishing ou malwares.





Impersonificação de Atendimento ao Cliente





6. Grupos Falsos no Telegram





Contas falsas que se passam por oficiais da MEXC podem criar grupos no Telegram sob o pretexto de "airdrop", "listagem de projeto", "câmbio", "staking", "contrato inteligente", etc., e afirmar serem grupos oficiais da MEXC no Telegram.





Grupos Falsos no Telegram





7. Software Falso





Qualquer software baixado de sites de phishing é falso. Por favor, acesse o site oficial www.mexc.com/pt-BR/download e selecione sua plataforma desejada para download.





APP MEXC Falso





8. Impersonificação de Pessoal Oficial da Plataforma e Autoridades Judiciais





Recentemente, golpistas têm contatado usuários em nome de pessoal da plataforma ou autoridades judiciais, alegando que as contas dos usuários estão associadas a riscos de lavagem de dinheiro, e solicitando que os usuários cooperem com investigações de segurança, eliminações de risco de conta ou congelamento de contas. Aproveitando o senso de insegurança dos usuários, os golpistas os enganam para divulgar suas informações de conta ou os guiam para completar saques ou transferências.





Por favor, esteja ciente dos tipos de golpes mencionados acima e permaneça vigilante. Para informações sobre listagens de projetos, consulte os anúncios oficiais. Para verificar a autenticidade de sites, Atendimento ao Cliente e e-mails, visite a página MEXC Verify: www.mexc.com/pt-BR/official-verify.

Se tiver outras dúvidas, você pode consultar o Atendimento ao Cliente através do site oficial (www.mexc.com/pt-BR/). Em casos de emergência, como contas ou ativos roubados que os usuários não conseguem resolver por conta própria, entre em contato com o e-mail service@mexc.com para obter assistência.









1）Não clique em links desconhecidos, não faça login em sites inseguros e nem escaneie códigos QR desconhecidos para prevenir vazamento de senhas da conta e perdas desnecessárias.





2）Aprenda e pratique métodos para verificar e proteger as informações de segurança da conta, como não usar o mesmo nome de login e senha de outros sites, e não salvar chaves privadas, Palavra Passe (seed phrases) e outras informações localmente.





3）Consulte o site oficial para eventos e anúncios relacionados à MEXC. Não procure o endereço do site através do Google ou outros motores de busca. O site oficial da MEXC é www.mexc.com/pt-BR , e é recomendado que você digite manualmente o endereço do site para fazer login.





4）A plataforma MEXC possui uma função de código anti-phishing. Você pode configurar um código anti-phishing em "Central Pessoal - Segurança - Código Anti-Phishing". Após configurar o código anti-phishing, ele será incluído nos e-mails enviados pela MEXC para você. Por favor, esteja vigilante se não houver um código anti-phishing no e-mail.





5）Aprenda a identificar sites de phishing. O site oficial da MEXC é www.mexc.com/pt-BR/ . Certifique-se de que está visitando o site autêntico.





6）Quando receber uma ligação, e-mail, link de site, mensagem de WeChat, etc., de qualquer suposto "pessoal oficial", você pode acessar a Central Pessoal no canto superior esquerdo do aplicativo MEXC, clicar em [Ajuda e Suporte] - [MEXC Verify] para verificar. Você também pode verificar através do MEXC Verify no site oficial: www.mexc.com/pt-BR/official-verify





7）Faça o download do aplicativo MEXC apenas por canais oficiais e esteja ciente dos assuntos de segurança ao usar carteiras: Não divulgue suas informações de segurança a ninguém, e não baixe ou use aplicativos de carteira de fontes desconhecidas fornecidas por terceiros. Além disso, é importante permanecer vigilante contra carteiras de criptografia falsas, usar produtos de carteira de criptografia adequados e mainstream, manter bons hábitos de uso de carteiras de criptografia e estar ciente de quaisquer tokens ou NFTs airdrop, bem como de quaisquer conversas privadas com estranhos.









Por favor, note que qualquer informação referente a comunidades e como os usuários podem se juntar a elas está sujeita ao anúncio oficial no site da MEXC (www.mexc.com/pt-BR/). Além disso, a MEXC nunca estabeleceu nenhuma comunidade de investimento que forneça "negociação guiada por guru" ou "orientação de investimento em cripto". Qualquer pessoa que entre em contato com usuários em nome da MEXC ou de investimento em cripto da MEXC deve ser considerada um golpista. Adicionalmente, a MEXC está comprometida em proteger a privacidade do usuário e não divulgará nenhuma informação do usuário a terceiros de qualquer forma, nem solicitará senhas de conta, códigos de verificação SMS/Google dos usuários de qualquer forma.



Por favor, note que qualquer informação referente a comunidades e como os usuários podem se juntar a elas está sujeita ao. Além disso, a MEXC nunca estabeleceu nenhuma comunidade de investimento que forneça "" ou "". Qualquer pessoa que entre em contato com usuários em nome da MEXC ou de investimento em cripto da MEXC deve ser considerada um golpista. Adicionalmente, a MEXC está comprometida em proteger a privacidade do usuário e não divulgará nenhuma informação do usuário a terceiros de qualquer forma, nem solicitará senhas de conta, códigos de verificação SMS/Google dos usuários de qualquer forma.