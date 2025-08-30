Cortes de juros de Powell e ATH do ETH: o que está impulsionando o rali do mercado?

22 de agosto de 2025 — O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, deu o que foi amplamente interpretado pelos mercados como um — O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, deu o que foi amplamente interpretado pelos mercados como um forte sinal de futuros cortes de juros durante seu discurso principal no simpósio anual de bancos centrais em Jackson Hole. Powell fez referência às estatísticas mais recentes de emprego, observando que “os dados sugerem que os riscos de queda para o mercado de trabalho estão aumentando, e essa tendência pode rapidamente evoluir para um aumento acentuado de demissões e uma taxa de desemprego mais alta.” Ele afirmou ainda que, caso os riscos do mercado de trabalho se intensifiquem, um ajuste na postura da política monetária seria justificado — uma clara indicação de que reduções nas taxas de juros podem estar no horizonte, dependendo dos dados de emprego.





O discurso, última aparição pública de Powell em seu mandato, foi rapidamente visto como um ponto de virada de política monetária há muito aguardado. As ações dos EUA dispararam em resposta. O Dow Jones Industrial Average subiu 1,89%. O S&P 500 avançou 1,52%. O Nasdaq Composite ganhou 1,88%. As ações relacionadas a cripto reagiram ainda mais fortemente, com SharpLink, BitMine e Coinbase registrando ganhos significativos.





Ao mesmo tempo, a capitalização global do mercado de criptomoedas voltou a US$ 4,1 trilhões, impulsionada pelo rali explosivo do Ethereum. O ETH saltou mais de 14,3% em um único dia, atingindo US$ 4.943,43 em 25 de agosto — um novo recorde histórico (ATH) não visto em quase quatro anos. A quebra de resistência do Ethereum alimentou ganhos generalizados em todo o ecossistema cripto, incluindo projetos de escalabilidade Layer 2, tokens de staking e iniciativas de infraestrutura. Analistas descreveram a alta como um exemplo clássico de como “expectativas de política” se fundem com “euforia de mercado” para criar um rali histórico.

















Desde o início de 2025, os mercados vinham antecipando um possível corte de juros pelo Federal Reserve dos EUA. No entanto, o presidente Jerome Powell manteve consistentemente uma postura hawkish, recusando-se a oferecer sinais claros apesar da pressão crescente do presidente Trump e dos indícios de desaquecimento do mercado de trabalho. Ele reiterava com frequência a importância de manter uma política monetária moderadamente restritiva.





Entretanto, as declarações de Powell no simpósio de Jackson Hole sugeriram uma mudança sutil. “Considerando que o mercado de trabalho não está particularmente apertado e enfrenta riscos crescentes de queda, a probabilidade de pressões inflacionárias persistentes parece baixa”, disse ele. Os mercados interpretaram isso como um prelúdio para cortes de juros. Powell acrescentou ainda que, se um mercado de trabalho pressionado ameaçasse a estabilidade de preços, o Fed agiria de forma preventiva.





Isso marcou a transição de Powell de uma postura firme para um tom mais dovish, alimentando fortes expectativas de cortes de juros. De acordo com dados de mercado, a probabilidade de um corte de 25 pontos-base em setembro saltou de 75,5% antes do discurso de Powell para 91,1% depois dele. A probabilidade de pelo menos dois cortes de juros nas três reuniões restantes do Fed neste ano subiu para 83,9%, sinalizando uma mudança significativa nas perspectivas de política monetária.









Embora o discurso de Powell tenha sido rapidamente visto pelo mercado como um ponto de virada na política monetária, uma análise mais detalhada sugere que suas observações foram mais uma contingência defensiva de política do que um compromisso genuíno com o afrouxamento. Powell destacou que as taxas de juros dos EUA agora estão muito mais próximas da taxa neutra em comparação ao ano passado, oscilando dentro de uma faixa de cerca de 100 pontos-base. Isso indica que o Federal Reserve pode desacelerar o ritmo de suas ações, mas não significa que o ciclo de aperto tenha terminado, nem implica que o afrouxamento seja iminente. Ele também deixou claro que o mercado de trabalho se encontra em um “equilíbrio peculiar”, com oferta e demanda enfraquecendo simultaneamente. Se essa tendência sair de controle, uma onda de demissões e um aumento acentuado do desemprego seriam inevitáveis. Portanto, essa série de declarações deve ser interpretada como a criação de espaço de manobra para lidar com riscos potenciais de forma antecipada, e não como uma espécie de “banquete dovish” oferecido prematuramente aos mercados.









Se as expectativas de política serviram como faísca para o rali, então a disparada explosiva do ETH foi o resultado inevitável de múltiplas forças ressoando juntas.









O efeito short squeeze no mercado de opções foi o catalisador mais imediato. De acordo com dados da Coinglass em 27 de agosto, as liquidações nas últimas 24 horas chegaram a US$ 270 milhões, com a maioria concentrada em posições vendidas. Um grande número de traders bearish em ETH foi forçado a encerrar suas posições, amplificando o impulso de alta e transformando o rali em um short squeeze completo.













Dados on-chain mostram que a BitMine (BMNR) recebeu 131.736 ETH nas últimas 12 horas. Em 27 de agosto, as reservas de ETH da BitMine estavam em aproximadamente 1,7 milhão de ETH.









Ao mesmo tempo, os ETFs spot de ETH vêm registrando aumentos rápidos nas participações. Entradas líquidas sustentadas indicam que as instituições estão indo além da especulação de curto prazo e se posicionando de forma estratégica. Isso sugere que o rali do ETH está sendo impulsionado mais por fluxos de capital estruturais do que puramente pelo sentimento de varejo.









Além dos catalisadores externos, o crescimento robusto do próprio ecossistema Ethereum tem sido um pilar fundamental sustentando a valorização do ETH. Recentemente, tokens dos setores de Layer 2, staking e infraestrutura apresentaram ganhos, refletindo otimismo quanto ao desenvolvimento de longo prazo do Ethereum.





Soluções Layer 2: com as taxas de transação no mainnet permanecendo elevadas, as soluções Layer 2 se tornaram essenciais para aliviar a congestão da rede e reduzir custos. Plataformas como Arbitrum continuam registrando volumes diários expressivos de negociação, destacando a demanda por opções eficientes e de baixo custo.

Boom do staking: o staking de Ethereum permanece em alta demanda, impulsionando o crescimento de protocolos de liquid staking como o Lido , cujo TVL continua a se expandir. A prosperidade desse mercado aumentou os níveis de bloqueio de ETH e reforçou a confiança no valor de longo prazo do ativo.

Melhoria da infraestrutura: melhorias contínuas na infraestrutura do Ethereum estão tornando o desenvolvimento mais acessível e eficiente, atraindo mais desenvolvedores e projetos para o ecossistema. Isso, por sua vez, aumenta a adoção de aplicações e impulsiona o valor intrínseco do ETH.









Os sinais dovish de Powell sobre cortes de juros aliviaram preocupações com o aumento das taxas e melhoraram o apetite dos investidores por risco — uma mudança particularmente visível no mercado cripto. Como um ativo de alto risco e alto potencial de retorno, o ETH rapidamente se tornou o centro das atenções sob essas expectativas. O capital fluiu de ativos de refúgio para ativos de risco, impulsionando ainda mais o rali do ETH.









De forma geral, a disparada do Ethereum tem sido tanto um reflexo das expectativas de política monetária despertadas pelas declarações de Powell quanto o resultado da combinação entre sentimento de mercado, fluxos de capital on-chain e narrativas institucionais. No entanto, sua trajetória futura ainda deve ser avaliada com cautela.





Se o Federal Reserve realmente cortar as taxas em setembro, a resposta positiva do mercado pode ser ainda mais amplificada, potencialmente levando o ETH a um novo ciclo de alta. Por outro lado, se os cortes forem adiados ou menores do que o esperado, o mercado pode enfrentar uma correção acentuada — e alguns investidores que entraram na euforia já estão sentindo o peso das perdas induzidas pelo FOMO. Mais importante ainda, a batalha em torno da narrativa do Ethereum está apenas começando. Quem conseguir estabelecer uma estrutura de avaliação comparável a um “ETH-por-ação” terá a posição dominante na formação do discurso estrutural do mercado.













Como o maior detentor de ETH do mundo, a BMNR já acumulou mais de 1,2 milhão de ETH (equivalentes a aproximadamente US$ 5 bilhões), com o objetivo de controlar 5% da oferta global de ETH para rendimentos de staking. A BMNR serve como referência para a financeirização do ETH e representa um caminho-chave de entrada institucional.













Através da sua divisão StablecoinX, a Ethena planeja recomprar US$ 260 milhões em tokens ENA (cerca de 8% da oferta circulante) em até seis semanas. A empresa também ativou seu mecanismo de “fee switch”, distribuindo a receita do protocolo aos detentores de sENA, com projeções de rendimentos variando de um conservador 4% ao ano a mais de 10% em cenários otimistas. O ENA representa uma aposta em ativos sintéticos de alta flexibilidade, com uma narrativa claramente orientada por rendimento.









O TVL do Pendle ultrapassou US$ 10 bilhões, estabelecendo um novo recorde histórico. Seu módulo Boros converte taxas de financiamento perpétuas em ativos negociáveis, atraindo enorme liquidez. Estratégias combinadas com Ethena e Aave respondem por quase 60% do crescimento do TVL. O Pendle se destaca como um ativo central do DeFi, sustentado tanto pela inovação tecnológica quanto pela adoção institucional.









Esta rodada de rali do Ethereum é o produto de uma interação multidimensional entre sinais de política, fluxos de capital e narrativas de mercado. O discurso de Powell acendeu a faísca, mas o verdadeiro combustível veio da entrada institucional, dos short squeezes, do crescimento do ecossistema e da reformulação das narrativas. O ETH deixou de ser apenas um ativo — está evoluindo para o palco central onde narrativas financeiras e estruturas de capital convergem. Nesse palco, política e mercados, narrativas e convicções, riscos e oportunidades inevitavelmente continuarão a se cruzar e a se desenvolver.









Leituras recomendadas







