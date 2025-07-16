Consenso PoM revoluciona a economia dos memes: token M inaugura uma era de valor descentralizado





Em meio à rápida evolução da blockchain e das criptomoedas, as memecoins surgiram como uma classe única de ativos digitais, conquistando a atenção de investidores do mundo todo com sua viralização e natureza impulsionada por comunidades. No entanto, o potencial das memecoins vai além da especulação. A MemeCore , uma blockchain Layer 1 criada especialmente para memecoins, foi oficialmente lançada em 12 de fevereiro de 2025 com a missão de conectar criadores e comunidades por meio de memes e aplicações descentralizadas (dApps) , formando um ecossistema econômico vibrante impulsionado por memes. A MemeCore é uma interseção experimental entre cultura e economia. Sua visão é transformar as memecoins de simples conteúdos da internet em ferramentas para transações, governança e expressão criativa.





Neste artigo, exploramos uma visão geral da MemeCore, seus destaques técnicos, a lógica por trás do projeto e a tokenomics do token M, além de seus casos de uso. Por meio de uma análise completa do ecossistema da MemeCore, parcerias e potencial futuro, mostramos como o projeto está abrindo novas possibilidades no universo blockchain.









A MemeCore é uma blockchain Layer 1 criada especialmente para memecoins. Ela foi projetada como um espaço descentralizado onde criadores, investidores e comunidades interagem por meio de memes e dApps. Sua missão é fomentar e sustentar uma economia viral de memes - permitindo que qualquer pessoa crie tokens, monetize suas contribuições culturais e construa livremente em um ambiente descentralizado e nativo de memes. A MemeCore vê as memecoins como ferramentas de propriedade coletiva e inovação viral, onde cada post nas redes sociais, remix de meme ou interação on-chain passa a fazer parte de um ciclo econômico que transforma cultura em capital.





O diferencial da MemeCore está em seu foco exclusivo no mercado de memecoins. Ao contrário de Layer 1s generalistas como a Solana, a MemeCore oferece recursos sob medida, como incentivos de liquidez, integração cross-chain fluida e ferramentas robustas de engajamento comunitário. Ela também é compatível com a Máquina Virtual Ethereum (EVM) , permitindo uma interoperabilidade tranquila com o Ethereum e outras chains EVM, ampliando seu apelo e atraindo projetos e liquidez para seu ecossistema.









No centro da inovação da MemeCore está o mecanismo de consenso proprietário chamado Proof of Meme (PoM). O PoM é um modelo inédito que integra viralização social, participação comunitária e governança descentralizada nas estruturas de segurança e incentivo da rede. Abaixo, os principais recursos técnicos do sistema PoM:









O PoM permite que usuários façam staking de memecoins de outras blockchains nos validadores da rede MemeCore. Isso não só fortalece a segurança da rede como também posiciona a MemeCore como um hub multichain de memecoins, promovendo maior diversidade e liquidez no ecossistema.









A MemeCore adota uma estrutura de recompensas dupla, distribuindo tanto tokens M quanto tokens ERC-20 para validadores e stakers que participam da produção de blocos. Esse mecanismo incentiva a ampla participação, garantindo atividade na rede e sustentabilidade econômica no longo prazo.









Para se tornar um validador na MemeCore, é necessário fazer staking de no mínimo 7 milhões de tokens M. A cada 70 segundos (10 blocos), os 7 validadores com maior staking são eleitos. Esse sistema dinâmico de eleição promove a descentralização e a competitividade na validação de blocos.









A MemeCore cria automaticamente um Vault para cada token ERC-20 emitido em sua plataforma, bloqueando 5% do fornecimento total e liberando os tokens gradualmente ao longo de 1.000 dias. Isso garante suporte de liquidez no longo prazo e recompensa holders e contribuidores consistentes.









O PoM apresenta uma estrutura de alocação bem definida:





Validadores: 99% das recompensas são divididas igualmente entre os 7 validadores principais. O validador que produz o bloco recebe 1% extra.

Stakers: 24% das recompensas vão para quem faz staking de memecoins (com comissão de 15% para o validador) e 75% para quem faz staking de tokens M (com comissão de 10%).





Esse modelo garante alinhamento de incentivos entre validadores e stakers e estimula a participação ativa de holders de memecoins e tokens M.









A MemeCore foi fundada com base na visão do “Meme 2.0” — onde memecoins evoluem além da especulação e se tornam ferramentas para cultura, trocas de valor e coordenação comunitária. Nesse modelo, memes não são apenas conteúdo, mas também moeda, mecanismos de governança e formas de expressão criativa. Com o consenso PoM, a MemeCore conecta a influência social off-chain (como o compartilhamento viral de memes) com a atividade on-chain (como staking e negociação), criando um ciclo econômico dinâmico que recompensa o engajamento e a criação de conteúdo.





Criada exclusivamente para memecoins, a MemeCore se diferencia de Layer 1s como Solana ao oferecer recursos como incentivos de liquidez aprimorados, integração cross-chain e modelos de recompensa voltados para a comunidade. Sua compatibilidade com EVM facilita ainda mais a adoção. No entanto, para se destacar no mercado competitivo, será necessário demonstrar vantagens claras em performance e ativação comunitária.









O token M é o ativo nativo da MemeCore, com fornecimento máximo de 10 bilhões. Ele é essencial para as operações da rede, governança e atividades econômicas - funcionando como o principal combustível do ecossistema.









O token M desempenha várias funções essenciais dentro do MemeCore:





Taxas de transação: utilizado para pagar taxas de rede na mainnet da MemeCore.

Participação no PoM: necessário para validar e propor blocos, sendo central para o mecanismo de consenso PoM.

Staking: pode ser usado em staking para gerar recompensas e fortalecer a segurança da rede.

Governança: dá direito a voto nas decisões de governança descentralizada da rede.













O fornecimento total do token M é limitado a 5 bilhões (5.000.000.000 M). A alocação é pensada para garantir sustentabilidade de longo prazo, engajamento da comunidade e equilíbrio entre equipe e governança.





Distribuição detalhada:





58% – Comunidade:

A maior alocação reflete a forte ênfase do projeto no crescimento liderado pela comunidade e na descentralização. Os incentivos visam impulsionar a expansão do ecossistema e a participação dos usuários.





15% – Fundação:

Reservado para financiar o desenvolvimento contínuo, incluindo melhorias técnicas, suporte ao ecossistema, parcerias e esforços de marketing.





13% – Contribuidores principais:

Destinado a recompensar os primeiros colaboradores e membros da equipe técnica, ajudando a reter talentos essenciais para o sucesso de longo prazo do projeto.





12% – Investidores:

Designado para os primeiros apoiadores que forneceram financiamento e recursos essenciais durante as fases iniciais do projeto.





2% – Tesouro de Memes:

Uma reserva especial dedicada ao desenvolvimento da cultura meme, engajamento da comunidade e promoção da marca — com o objetivo de fortalecer o impacto cultural do projeto e a fidelidade dos usuários.









A MemeCore conta com uma série de projetos e aplicações que juntos formam seu ecossistema. Entre os principais:





Project Name Descrção Link MemeX Plataforma para criação e distribuição de memecoins https://memex.xyz/ PUPA Facilita a criação de novos tokens na MemeCore https://pupa.memecore.com/token-mint Everyswap Plataforma de negociação de tokens https://everyswap.io/swap MemeCore Stake Plataforma de staking do token M https://memecore.network/stake SQD Oferece dados e insights sobre memecoins https://www.sqd.ai/





Esses projetos formam coletivamente um ecossistema rico e interconectado, ampliando a utilidade e o apelo da MemeCore. A MemeCore também promove a inovação por meio do seu Programa de Subsídios para Integração ao Ecossistema, incentivando novos projetos a ingressarem na mainnet em diversos setores, incluindo finanças descentralizadas (DeFi), jogos e aplicações sociais.









A parceria estratégica com a blockchain Neo representa um marco importante para a MemeCore. A Neo forneceu suporte técnico e recursos comunitários que impulsionaram o crescimento da MemeCore. Juntas, as plataformas buscam inaugurar a era do Meme 2.0, combinando viralização social com governança descentralizada.





A colaboração fortaleceu as bases técnicas da MemeCore e expandiu sua presença de mercado. Espera-se que mais parcerias sejam formadas com outras blockchains para consolidar sua posição no universo das memecoins.









A MemeCore lidera a revolução do Meme 2.0 - um novo paradigma que transforma memecoins em instrumentos de cultura, economia e governança. Com seu mecanismo PoM, compatibilidade EVM e um ecossistema ativo, a MemeCore oferece novas oportunidades de criação, negociação e engajamento comunitário.





Ainda assim, enfrenta concorrência de chains como Solana, que já abriga memecoins populares como BONK, WIF e POPCAT. Para se destacar, a MemeCore precisa entregar incentivos de liquidez superiores, integração cross-chain eficiente e ferramentas de engajamento de ponta.





À medida que mais projetos são integrados, a MemeCore tem potencial para se tornar a infraestrutura central das memecoins, combinando foco cultural, inovação técnica e governança descentralizada.









MemeCore representa uma fusão poderosa entre a tecnologia blockchain e a cultura dos memes. Por meio de seu inovador consenso PoM, tokenomics robusto e ecossistema vibrante, oferece uma plataforma descentralizada voltada para a criatividade e o crescimento liderado pela comunidade. Como o núcleo desse ecossistema, o token M impulsiona as transações, a governança e incentiva a participação por meio de um mecanismo duplo de recompensas. A parceria estratégica da MemeCore com a Neo reforça ainda mais sua base técnica e potencial de mercado.





O token M já está listado na MEXC . Não perca essa oportunidade inicial de se destacar em um setor promissor. Para comprar o token M na MEXC, siga estas etapas:





2) Pesquise por “M” na barra de busca e selecione o par de negociação Spot

3) Escolha o tipo de ordem, insira o montante e o preço desejados e conclua sua negociação.









Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outro serviço relacionado, nem servem como recomendação de compra, venda ou holding de qualquer ativo. O Aprendizado MEXC oferece este conteúdo apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



