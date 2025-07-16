PicWe (PIC): Pioneira em stablecoins cross-chain e liquidez multi-chain

Em meio à onda do DeFi 2.0, a PicWe está redefinindo o futuro da liquidez cross-chain. Como o primeiro protocolo de liquidez omnichain "modular no estilo quebra-cabeça" do mundo, a PicWe tem como objetivo eliminar as barreiras entre diferentes blockchains e permitir transferências de ativos sem complicações e sem a necessidade de bridges, oferecendo aos usuários uma experiência de negociação mais segura e eficiente.









A PicWe é uma plataforma de protocolo Web3 que integra criação de conteúdo, incentivos com memecoins e interação social on-chain. Ao introduzir um mecanismo inovador que combina NFTs de identidade, níveis dinâmicos e mineração interativa, a PicWe constrói um ciclo fechado de economia de conteúdo focado no usuário. Os usuários podem ganhar recompensas em tokens PIC por meio de atividades sociais como publicar, curtir e comentar. Ao mesmo tempo, a comunidade pode impulsionar o desenvolvimento do ecossistema por meio de governança por propostas e avaliação de conteúdo. O nome PicWe vem da junção de “Picture + We”, significando "Nossas imagens, nosso conteúdo, nosso valor".





Principais recursos:





Troca cross-chain sem bridge : Permite a troca direta de ativos entre blockchains via contratos inteligentes, sem depender de bridges de terceiros.

Alta segurança : Evita pontos únicos de falha causados por bridges, reduzindo os riscos de ataque.

Fácil de usar: Compatível com diversas carteiras populares, permitindo que os usuários operem sem precisar alternar de carteira.













O motor CATM (Mecanismo de Transação Atômica Cross-chain) da PicWe permite que os usuários troquem ativos diretamente entre diferentes blockchains, sem depender de bridges tradicionais. Essa abordagem aumenta a eficiência das transações e melhora significativamente a segurança dos ativos.









A WEUSD é a stablecoin on-chain da PicWe. Os usuários podem cunhar ou resgatar WEUSD na proporção de 1:1 com USDT, oferecendo um meio estável para trocas de ativos entre múltiplas cadeias.









Os usuários podem fazer staking de tokens PIC para participar da mineração de liquidez e receber rendimentos e dividendos da plataforma. Esse mecanismo incentiva a participação dos usuários e fortalece a liquidez do ecossistema.









A PicWe desenvolveu seu próprio sistema de oráculo descentralizado para fornecer dados em tempo real on-chain, garantindo a precisão e segurança das transações. Em caso de falha na transação, os contratos inteligentes reembolsam automaticamente os ativos aos usuários, protegendo seus fundos.









O PIC é o token utilitário nativo da PicWe, utilizado principalmente para mecanismos de incentivo, governança da comunidade e suporte às operações do ecossistema. A PicWe planeja distribuir um total de 300 milhões de tokens PIC gradualmente para a comunidade, ao longo de cinco marcos principais do projeto. Esses marcos representam fases significativas no avanço rumo à liquidez omnichain sem bridges. Os tokens serão distribuídos por meio de airdrops e outros métodos, recompensando os usuários que contribuírem ativamente em cada etapa.





Os principais usos do token incluem:





Incentivos ao ecossistema: Estimular a participação dos usuários na oferta de liquidez, nas atividades de negociação e na promoção da plataforma.

Governança da comunidade: Conceder aos detentores de tokens o direito de votar em propostas e processos decisórios.

Pagamentos no sistema: Atuar como meio de pagamento por serviços e funcionalidades dentro do ecossistema.









Desde seu lançamento, a PicWe tem atraído grande atenção do ecossistema e do mercado, demonstrando rápido crescimento e avanços tecnológicos em diversas frentes. No final de 2024, o PicWe se destacou no hackathon “Battle of Olympus” organizado pela Movement Labs, conquistando o primeiro lugar na categoria DeFi entre aproximadamente 2.100 projetos, recebendo amplo reconhecimento da indústria.





De acordo com a ChainCatcher e outros veículos de mídia, até o final de 2024, a plataforma PicWe já havia atraído cerca de 727 mil usuários, gerado aproximadamente 221 mil interações on-chain, alcançado 163 mil endereços de carteira únicos e registrado um volume total de transações de cerca de $326 milhões.





Dedicado à construção de um ecossistema de liquidez omnichain sem bridges, a PicWe já implantou com sucesso sua arquitetura na mainnet da Movement, demonstrando alta eficiência e escalabilidade. Os planos futuros incluem:





Expansão de suporte a blockchains: Suportar mais blockchains para ampliar a interoperabilidade de ativos.

Lançamento de um mercado IRO: Introduzir ativos do mundo real para tokenização.

Aprimoramento dos oráculos: Melhorar a precisão dos dados e a capacidade de resposta em tempo real.

Governança comunitária: Promover ainda mais a governança descentralizada para aumentar o engajamento da comunidade.



