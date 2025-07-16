Em meio à onda do DeFi 2.0, a PicWe está redefinindo o futuro da liquidez cross-chain. Como o primeiro protocolo de liquidez omnichain "modular no estilo quebra-cabeça" do mundo, a PicWe tem como objeEm meio à onda do DeFi 2.0, a PicWe está redefinindo o futuro da liquidez cross-chain. Como o primeiro protocolo de liquidez omnichain "modular no estilo quebra-cabeça" do mundo, a PicWe tem como obje
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/PicWe (PIC)...multi-chain

PicWe (PIC): Pioneira em stablecoins cross-chain e liquidez multi-chain

16 de julho de 2025MEXC
0m
CROSS
CROSS$0.12624-1.94%
Multichain
MULTI$0.04509+1.12%
DeFi
DEFI$0.000795+2.05%
Eclipse
ES$0.10197-3.36%
UMA
UMA$1.0229-2.83%

Em meio à onda do DeFi 2.0, a PicWe está redefinindo o futuro da liquidez cross-chain. Como o primeiro protocolo de liquidez omnichain "modular no estilo quebra-cabeça" do mundo, a PicWe tem como objetivo eliminar as barreiras entre diferentes blockchains e permitir transferências de ativos sem complicações e sem a necessidade de bridges, oferecendo aos usuários uma experiência de negociação mais segura e eficiente.

1. O que é PicWe?


A PicWe é uma plataforma de protocolo Web3 que integra criação de conteúdo, incentivos com memecoins e interação social on-chain. Ao introduzir um mecanismo inovador que combina NFTs de identidade, níveis dinâmicos e mineração interativa, a PicWe constrói um ciclo fechado de economia de conteúdo focado no usuário. Os usuários podem ganhar recompensas em tokens PIC por meio de atividades sociais como publicar, curtir e comentar. Ao mesmo tempo, a comunidade pode impulsionar o desenvolvimento do ecossistema por meio de governança por propostas e avaliação de conteúdo. O nome PicWe vem da junção de “Picture + We”, significando "Nossas imagens, nosso conteúdo, nosso valor".

Principais recursos:

  • Troca cross-chain sem bridge: Permite a troca direta de ativos entre blockchains via contratos inteligentes, sem depender de bridges de terceiros.
  • Alta segurança: Evita pontos únicos de falha causados por bridges, reduzindo os riscos de ataque.
  • Fácil de usar: Compatível com diversas carteiras populares, permitindo que os usuários operem sem precisar alternar de carteira.

2. Principais funções e arquitetura técnica da PicWe


2.1 Motor CATM: Troca cross-chain sem bridge


O motor CATM (Mecanismo de Transação Atômica Cross-chain) da PicWe permite que os usuários troquem ativos diretamente entre diferentes blockchains, sem depender de bridges tradicionais. Essa abordagem aumenta a eficiência das transações e melhora significativamente a segurança dos ativos.

2.2 WEUSD: Stablecoin on-chain


A WEUSD é a stablecoin on-chain da PicWe. Os usuários podem cunhar ou resgatar WEUSD na proporção de 1:1 com USDT, oferecendo um meio estável para trocas de ativos entre múltiplas cadeias.

2.3 Staking and Farming: Rendimentos e dividendos


Os usuários podem fazer staking de tokens PIC para participar da mineração de liquidez e receber rendimentos e dividendos da plataforma. Esse mecanismo incentiva a participação dos usuários e fortalece a liquidez do ecossistema.

2.4 Oráculo descentralizado: Garantia de segurança nas transações


A PicWe desenvolveu seu próprio sistema de oráculo descentralizado para fornecer dados em tempo real on-chain, garantindo a precisão e segurança das transações. Em caso de falha na transação, os contratos inteligentes reembolsam automaticamente os ativos aos usuários, protegendo seus fundos.

3. Tokenomics de PicWe


O PIC é o token utilitário nativo da PicWe, utilizado principalmente para mecanismos de incentivo, governança da comunidade e suporte às operações do ecossistema. A PicWe planeja distribuir um total de 300 milhões de tokens PIC gradualmente para a comunidade, ao longo de cinco marcos principais do projeto. Esses marcos representam fases significativas no avanço rumo à liquidez omnichain sem bridges. Os tokens serão distribuídos por meio de airdrops e outros métodos, recompensando os usuários que contribuírem ativamente em cada etapa.

Os principais usos do token incluem:

  • Incentivos ao ecossistema: Estimular a participação dos usuários na oferta de liquidez, nas atividades de negociação e na promoção da plataforma.
  • Governança da comunidade: Conceder aos detentores de tokens o direito de votar em propostas e processos decisórios.
  • Pagamentos no sistema: Atuar como meio de pagamento por serviços e funcionalidades dentro do ecossistema.

4. Progresso do projeto de background de financiamento


Desde seu lançamento, a PicWe tem atraído grande atenção do ecossistema e do mercado, demonstrando rápido crescimento e avanços tecnológicos em diversas frentes. No final de 2024, o PicWe se destacou no hackathon “Battle of Olympus” organizado pela Movement Labs, conquistando o primeiro lugar na categoria DeFi entre aproximadamente 2.100 projetos, recebendo amplo reconhecimento da indústria.

De acordo com a ChainCatcher e outros veículos de mídia, até o final de 2024, a plataforma PicWe já havia atraído cerca de 727 mil usuários, gerado aproximadamente 221 mil interações on-chain, alcançado 163 mil endereços de carteira únicos e registrado um volume total de transações de cerca de $326 milhões.

Dedicado à construção de um ecossistema de liquidez omnichain sem bridges, a PicWe já implantou com sucesso sua arquitetura na mainnet da Movement, demonstrando alta eficiência e escalabilidade. Os planos futuros incluem:

  • Expansão de suporte a blockchains: Suportar mais blockchains para ampliar a interoperabilidade de ativos.
  • Lançamento de um mercado IRO: Introduzir ativos do mundo real para tokenização.
  • Aprimoramento dos oráculos: Melhorar a precisão dos dados e a capacidade de resposta em tempo real.
  • Governança comunitária: Promover ainda mais a governança descentralizada para aumentar o engajamento da comunidade.

Isenção de responsabilidade: Estas informações não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultorias ou quaisquer outros serviços relacionados, tampouco constituem recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não representa aconselhamento de investimento. Por favor, certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus