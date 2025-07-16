OpenSea lança plataforma OS2 e planeja airdrop do token SEA para recompensar sua comunidade





A OpenSea, o primeiro e maior marketplace de colecionáveis digitais Web3 do mundo, é especializada em negociação de NFTs. Inicialmente, começando com colecionáveis como CryptoKitties, desde então evoluiu para um marketplace abrangente de NFT cobrindo vários campos como arte, música, esportes e jogos.





Com o lançamento de sua plataforma atualizada OS2, a OpenSea está aprimorando a infraestrutura central do mercado, oferecendo funções de busca aprimoradas, melhor suporte para negociação entre blockchains e maior compatibilidade com ativos multi-chain, proporcionando uma experiência de usuário mais fluida. Além disso, a OpenSea está se preparando para lançar seu token nativo, SEA, que será distribuído via Airdrop para usuários com base em suas contribuições históricas. Usuários dos EUA também serão elegíveis para participar do evento de airdrop.













Novas ferramentas de categorização e exploração inteligentes: Aprimorando a experiência de busca e navegação para usuários com recursos melhorados de categorização e exploração.

Agregador de liquidez integrado: Permitindo negociação contínua entre NFTs e tokens ao agregar liquidez de várias fontes.

Expansão para 15 blockchains principais: A plataforma agora suporta compras de ativos cross-chain com um único clique, abrangendo blockchains como Ethereum, Polygon, Arbitrum, Solana e mais.

Escaneamento de profundidade de mercado: Funcionalidade de escaneamento automatizado que conecta usuários aos melhores preços disponíveis em tempo real.

Dashboard em tempo real com métricas aprimoradas: Novos indicadores de raridade codificados por cores e estatísticas dinâmicas adicionadas ao painel de dados para melhores insights.









Layout da página inicial reformulado com gerenciamento de carteira na barra lateral: Oferecendo um layout mais intuitivo e acessível, agora com gerenciamento de carteira integrado na barra lateral para navegação simplificada.

Programa de recompensas XP: Apresentando um sistema de recompensas baseado em XP para incentivar a participação do usuário no crescimento e desenvolvimento do ecossistema.

Notificações instantâneas e confirmação rápida de transações: Aprimorando a experiência do usuário com alertas em tempo real e confirmações de transações mais rápidas para um processo de negociação mais fluido.









O token SEA é o token nativo de governança e incentivo lançado dentro do ecossistema OpenSea. Como o ativo digital do primeiro marketplace de NFT cross-chain do Web3, seu principal objetivo é aprofundar o engajamento do usuário através de um sistema econômico baseado em tokens e impulsionar o crescimento do protocolo Seaport.









Conceito central: O token SEA foi projetado para estabelecer um ecossistema sustentável dentro da OpenSea. Ao utilizar incentivos em tokens, ele melhora a liquidez de NFTs, fomenta a economia de criadores e apoia a governança da plataforma. Seu valor é principalmente sustentado pela estrutura de transações cross-chain da plataforma OS2, que facilita interações contínuas entre 15 blockchains principais, como Ethereum, Polygon e outros.





Ecossistema:

Camada de infraestrutura: Permite transferências e transações cross-chain de NFTs baseadas no protocolo Seaport.

Camada de aplicação: Integra um agregador de liquidez para suportar trocas instantâneas entre NFTs e tokens.

Camada de governança: Potencial direito futuro de votação em propostas DAO, permitindo que os detentores de tokens participem na tomada de decisões da plataforma.





Benefícios práticos:

Descontos em taxas de negociação

Elegibilidade exclusiva para airdrops de NFT

Acesso prioritário a projetos de parceria do ecossistema





Princípio de alocação: Foco no histórico de atividade do usuário (não em ações recentes), com apoiadores de longo prazo recebendo maior prioridade.

Elegibilidade: Usuários dos EUA estão explicitamente incluídos na faixa de participação, e verificação KYC não é necessária.

Papel no ecossistema: Os tokens aprimorarão a funcionalidade do protocolo Seaport e contribuirão para a construção de uma economia de ativos digitais sustentável.













A OpenSea foi fundada em 2017 por Devin Finzer (graduado pela Universidade Brown, ex-engenheiro do Google e Pinterest) e Alex Atallah (formado em Ciência da Computação em Stanford, ex-membro da Y Combinator e Palantir). É o primeiro protocolo de negociação de NFT do mundo que suporta os padrões ERC-721/1155. A equipe atualmente consiste em aproximadamente 21 membros, com figuras-chave incluindo o engenheiro técnico Taylor J. Dawson e o membro inicial Joshua Wu. A inovação da OpenSea está na criação do primeiro marketplace de NFT cross-chain, o OS2, que suporta 15 blockchains como Ethereum e Polygon. O volume diário de transações da plataforma já ultrapassou $350 milhões (com base em dados de 2021).









Devin Finzer liderou a estratégia de produto e anteriormente fundou a Claimdog, um aplicativo de finanças pessoais adquirido pela Credit Karma.

Alex Atallah foi responsável pela arquitetura subjacente, e seu desenvolvimento do protocolo Wyvern tornou-se o padrão técnico para negociação de NFTs.

Juntos, eles lideraram a OpenSea através de rodadas de financiamento bem-sucedidas, garantindo centenas de milhões em investimentos de empresas como a16z e Coinbase Ventures. Em 2021, a avaliação da OpenSea atingiu $1,5 bilhão.









Parceiros de investimento: Andreessen Horowitz (a16z), Y Combinator, 1confirmation

Parceiros técnicos : Chainlink (integração de oracle), Filecoin (armazenamento descentralizado)

Alianças do ecossistema: Parceria com Art Blocks para lançar um programa de residência para criadores, e integração profunda do protocolo Seaport com a carteira BitKeep.









A mudança inicial na política de criptomoedas dos EUA foi positiva para a indústria, com a nova administração introduzindo uma estratégia voltada para fomentar a liderança global em cripto, fornecendo forte respaldo político para plataformas como a OpenSea inovarem. O CEO Devin Finzer afirmou: "Esta atualização marca a evolução da OpenSea de um marketplace de NFT para uma plataforma abrangente de negociação de ativos digitais, onde tokens e NFTs serão profundamente integrados dentro de um ecossistema unificado."









Com o impulso duplo da atualização tecnológica OS2 e dos incentivos do token SEA, a OpenSea visa solidificar sua posição de liderança no espaço de ativos digitais. À medida que o ambiente regulatório melhora, a plataforma continuará a aprofundar o engajamento do usuário e explorar mais possibilidades dentro do ecossistema Web3.





