Openledger e token OPEN: Inovação de integração entre AI e Blockchain





A missão do projeto é enfrentar os principais desafios do desenvolvimento em IA, especialmente a dependência de pipelines de dados centralizados, que limitam a inovação e aumentam os riscos de segurança. Utilizando a tecnologia blockchain, o Openledger busca construir uma infraestrutura permissionless e centrada em dados, democratizando o acesso a conjuntos de dados de alta qualidade e promovendo o desenvolvimento colaborativo de modelos de IA.









O Openledger tem como objetivo descentralizar a gestão de dados por meio de conjuntos de dados controlados pela comunidade (conhecidos como “redes de dados”), melhorando o desempenho de modelos de IA. Esses conjuntos de dados são utilizados para treinar modelos de IA em diversas áreas, como desenvolvimento em Solidity, saúde, IoT e trading Web3. A plataforma opera em uma blockchain de Layer-2, garantindo escalabilidade e baixos custos de transação, com todas as operações (incluindo upload de datasets, treinamento de modelos, distribuição de recompensas e governança) executadas on-chain, garantindo transparência e imutabilidade.





Destaques do projeto:





Ecossistema de dados descentralizado: O Openledger permite que os usuários criem ou ingressem em redes de dados (Datanets), que são conjuntos de dados organizados para o treinamento de modelos de IA. Isso descentraliza a origem dos dados e reduz a dependência de provedores centralizados.





Financiamento e parcerias: Com US$ 8 milhões em financiamento inicial e parcerias com organizações como EigenLayer e 0G Labs, o Openledger está bem posicionado para inovar na fronteira entre IA e blockchain.





Participação no testnet: Atualmente na segunda fase (Epoch 2) do testnet, a plataforma incentiva os usuários a operarem nós, contribuírem com dados ou participarem de atividades da comunidade (como a Kaito Yapper Arena) para acumular pontos que podem ser trocados por tokens OPEN.





Roadmap para o mainnet: A plataforma está se preparando para o lançamento do mainnet, que ativará completamente sua infraestrutura descentralizada de IA.





A visão do Openledger é construir um ecossistema robusto para o desenvolvimento de IA descentralizada e transparente, apoiado por incentivos econômicos tokenizados.









A arquitetura técnica do Openledger incorpora uma integração perfeita entre IA e blockchain. Os principais destaques incluem:





Redes de dados (Datanets): Conjuntos de dados controlados pela comunidade formam a base para o treinamento de modelos de IA especializados. Os usuários podem criar novas redes ou contribuir com redes existentes, com todas as contribuições registradas on-chain para garantir a transparência.





Proof of Attribution (PoA): Um mecanismo exclusivo que garante que os contribuintes das redes de dados e modelos de IA recebam recompensas contínuas em OPEN sempre que seu trabalho for utilizado. Diferente das vendas únicas de dados, esse modelo incentiva a participação contínua e contribuições de alta qualidade.





Implantação eficiente de modelos: Suporta tecnologias avançadas que permitem a execução de múltiplos modelos de IA em uma única GPU, melhorando o desempenho e reduzindo custos para ampliar a participação.





Governança on-chain: Utiliza o framework modular Governor da OpenZeppelin para uma governança híbrida. Detentores de OPEN podem votar em decisões importantes, como alocação de fundos e atualizações do protocolo.





Infraestrutura de confiança descentralizada: A blockchain garante a proveniência verificável dos dados e o desempenho dos modelos, aumentando a confiança no ecossistema.





Operação de nós: Os usuários podem operar nós em diversos dispositivos (incluindo Android). Os requisitos para o testnet são modestos (por exemplo, Ubuntu 24.04, CPU de 1 núcleo, 1 GB de RAM, 10 GB de armazenamento), reduzindo as barreiras de entrada.





A lógica central do Openledger é construir um ecossistema autossustentável onde dados e modelos de IA são ativos valiosos. Ao usar pipelines descentralizados e incentivos via PoA, o projeto resolve o problema da escassez de dados e da centralização no desenvolvimento tradicional de IA. A blockchain garante a transparência, enquanto a tokenomia alinha os incentivos entre contribuidores, validadores e desenvolvedores.













OPEN é a criptomoeda nativa do ecossistema Openledger, com várias funções essenciais:





Taxas de transação: Utilizado para pagar taxas de transação da Layer-2, garantindo o funcionamento da rede.

Token de recompensa: Distribuído aos usuários que contribuem com dados, modelos ou recursos computacionais para as redes de dados e desenvolvimento de modelos de IA.





Token de staking: Validadores e operadores de modelos de IA fazem staking de OPEN para participar da segurança da rede e da implantação de modelos, recebendo recompensas.





Token de governança: Concede aos detentores o direito de votar em decisões como alocação de fundos, políticas de modelos e gestão da tesouraria.





O design do OPEN alinha os incentivos do ecossistema, garantindo recompensas justas para os contribuidores, motivação para validadores manterem a segurança da rede e participação da comunidade no desenvolvimento da plataforma.











Detalhes Casos de uso Taxas de transação, staking, recompensas para contribuidores, governança Mecanismo de recompensas Recompensas contínuas via Proof of Attribution (PoA) pelo uso contínuo de dados e modelos, incentivando contribuições de alta qualidade Liquidez e staking Suporta pools de liquidez e staking de curva de ligação para modelos, garantindo responsabilidade financeira e controle de qualidade orientado pelo mercado Governança Os detentores de OPEN votam na alocação de fundos, políticas de modelos e uso do tesouro Alocação da comunidade 51% do fornecimento vai para a comunidade: participantes da testnet, construtores de modelos, validadores, subsídios para desenvolvedores, eventos comunitários, programas de embaixadores, recompensas por bloco e parceiros estratégicos Planos de airdrops Atividades como a Kaito Yapper Arena incluem um pool de recompensas de 2 milhões de OPEN ao longo de 6 meses para os principais contribuidores e participantes da comunidade





A tokenomics foi projetada para criar um ciclo econômico sustentável: os contribuidores recebem recompensas sempre que seus dados ou modelos são utilizados, incentivando participação a longo prazo. Pools de liquidez e o staking em curva de ligação garantem que apenas os modelos de alto desempenho se destaquem: os usuários podem fazer staking de OPEN para apoiar os modelos em que acreditam, criando um controle de qualidade orientado pelo mercado. A alocação de 51% para a comunidade reforça o compromisso da Openledger com a descentralização.









OPEN é um ativo versátil no coração do ecossistema Openledger:





Comercialização de dados e modelos: Através do PoA, os usuários ganham OPEN quando seus dados ou modelos de alta qualidade são utilizados, gerando uma fonte de renda sustentável.





Staking e validação: Validadores e operadores de modelos fazem staking de OPEN para proteger a rede e implantar modelos, alinhando seus interesses com o sucesso a longo prazo da plataforma.





Participação na governança: Os detentores de OPEN podem fazer staking e votar em propostas sobre alocação de fundos, políticas de modelos e uso do tesouro.





Provimento de liquidez: OPEN pode ser usado em pools de liquidez para facilitar negociações e garantir liquidez no ecossistema.





Aplicações específicas por domínio: As redes de dados abrangem áreas como desenvolvimento em Solidity, saúde, IoT e trading Web3, com OPEN permitindo a criação e comercialização de modelos de IA especializados.





Esses casos de uso demonstram o papel central do OPEN na promoção do crescimento e da sustentabilidade do ecossistema, ao incentivar a participação ativa dos usuários.









O Openledger representa uma abordagem transformadora ao combinar tecnologias de blockchain e inteligência artificial, enfrentando desafios críticos na gestão de dados e no desenvolvimento de IA. Ao descentralizar os pipelines de dados por meio das Datanets e implementar um sistema contínuo de recompensas via PoA, o Openledger permite que os usuários participem da inovação em IA enquanto recebem uma compensação justa. Como base desse ecossistema, o token OPEN oferece utilidade, poder de governança e incentivos econômicos para impulsionar o crescimento da plataforma.





À medida que o Openledger avança do testnet para o mainnet, está prestes a se consolidar como uma das principais plataformas para o desenvolvimento de IA descentralizada. Seu foco em transparência, propriedade comunitária e recompensas sustentáveis o torna a escolha ideal para contribuidores de dados, desenvolvedores de modelos e entusiastas de IA. Para participar, você pode se juntar ao testnet, seguir o perfil oficial do Openledger no X ou entrar na comunidade no Discord para acompanhar as últimas informações sobre airdrops e recompensas.





