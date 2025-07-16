Em meio à rápida convergência entre inteligência artificial, redes descentralizadas de infraestrutura física (DePIN) e jogos Web3, a OKZOO está se destacando como um dos protagonistas com seu modelo úEm meio à rápida convergência entre inteligência artificial, redes descentralizadas de infraestrutura física (DePIN) e jogos Web3, a OKZOO está se destacando como um dos protagonistas com seu modelo ú
OKZOO: Construindo uma rede AIoT com hardware proprietário para impulsionar um crescimento explosivo

16 de julho de 2025MEXC
Em meio à rápida convergência entre inteligência artificial, redes descentralizadas de infraestrutura física (DePIN) e jogos Web3, a OKZOO está se destacando como um dos protagonistas com seu modelo único de integração vertical. O projeto tem como objetivo construir a primeira rede em larga escala do mundo para dados ambientais do mundo real, posicionando-se como uma força disruptiva no setor de AIoT (Inteligência Artificial + IoT Descentralizada). Com um apoio de ecossistema com quase 12 milhões de usuários, o lançamento do aplicativo de IA para pets virtuais V2, em 12 de março, rapidamente atraiu mais de 700.000 usuários. Com forte apoio estratégico de líderes do setor, a OKZOO está solidificando rapidamente sua posição no mercado.


1. Visão geral do mercado: AIoT como a próxima evolução além do DePIN tradicional


Embora o DePIN tenha estabelecido a base para redes de hardware descentralizadas, a OKZOO acredita que o AIoT representa o verdadeiro futuro desse espaço. Essa evolução vai além da análise de dados - integrando profundamente a inteligência artificial para aprimorar tanto a coleta de dados quanto a interação com os usuários. Métodos tradicionais de captura de dados ambientais enfrentam desafios como escassez de dados, cobertura em tempo real limitada em ambientes internos e dificuldade de verificação. A OKZOO resolve essas lacunas construindo uma rede impulsionada pelos usuários, focada em dados ambientais ultra-localizados, como qualidade do ar, níveis de ruído, temperatura e umidade , fornecendo uma infraestrutura crítica para aplicativos de IA de próxima geração em monitoramento de saúde, cidades inteligentes e pesquisas climáticas. Ao posicionar o AIoT como "a evolução de próxima geração e em larga escala do DePIN", a OKZOO atende à crescente demanda de mercado por utilidade prática e aplicação no mundo real.

2. Solução da OKZOO: Um ecossistema sinérgico de hardware inteligente e software envolvente


O ecossistema da OKZOO é construído com base em um modelo de integração estreita entre hardware e software:

1) Dispositivos da série P-mini: Esses sensores portáteis coletam dados ambientais tanto em ambientes internos quanto externos. A linha de produtos continuará evoluindo, com próximas versões, como o P-mini O2, em formato de smartwatch.
2) Aplicativo de IA para pets virtuais OKZOO V2: Lançado em 12 de março, este aplicativo alimentado por inteligência artificial conecta os estados emocionais e comportamentos dos pets virtuais com os dados ambientais em tempo real coletados pelo dispositivo P-mini do usuário. Isso transforma a coleta bruta de dados em uma experiência interativa significativa e emocionalmente envolvente. Com base no sucesso da sua versão V1 — que atraiu 6,5 milhões de usuários —, a OKZOO V2 inaugura um novo paradigma de interação com dados.

3. Construindo uma barreira competitiva: Uma vantagem estratégica subestimada


Ao contrário de muitos projetos de IA e DePIN que dependem de OEMs terceirizados, onde enfrentam gargalos de produção frequentes e desafios de controle de qualidade, as capacidades internas de P&D e fabricação da OKZOO constituem uma vantagem estratégica fundamental:

1) Garantia de escalabilidade: Permite a produção estável e em larga escala dos dispositivos P-mini para atender ao crescimento da base de usuários e à demanda por P-NFTs.
2) Controle de qualidade de rápida iteraçã:: Facilita melhorias rápidas de design com base no feedback dos usuários e em avanços técnicos.
3) Eficiência de custo a longo prazo: A produção interna proporciona um controle de custos superior ao longo do tempo.
4) Flexibilidade estratégica: Além de operar sua própria rede, a OKZOO pode oferecer suas soluções de hardware a outros parceiros B2B que enfrentam dificuldades de fabricação, abrindo novas fontes de receita e se diferenciando dos concorrentes focados apenas em software.

4. Tokenomics: Ecossistema de rede impulsionado por AIoT


4.1 O token nativo AIOT impulsiona todo o ecossistema com múltiplas utilidades


1) Incentivos de contribuição de dados: Usuários ganham tokens AIOT ao operar dispositivos P-mini para coletar dados ambientais, transformando cada dispositivo em um "minerador de dados."
2) Participação da governança da rede: Holders de tokens podem fazer staking de AIOT para se tornarem nós validadores ou provedores de dados, participando da governança da rede e recebendo recompensas.
3) Utilidade do ecossistema: O AIOT é usado para transações dentro do aplicativo, como interações com dispositivos e evolução dos pets virtuais.
4) Direitos de governança: Holders de tokens podem votar em decisões importantes, como atualizações do ecossistema e direções de desenvolvimento.
5) Apoio aos desenvolvedores: AIOT foi planejado também para funcionar como método de pagamento para criadores de conteúdo monetizarem seus trabalhos e para desenvolvedores terceiros acessarem APIs.
6) Mecanismo de invocação P-NFT: Cada P-NFT corresponde a um dispositivo físico P-mini que pode ser resgatado. Após adquirir o NFT (por exemplo, via leilão), os usuários devem resgatar o dispositivo físico para se qualificarem para recompensas de contribuição de dados e mineração de AIOT, criando assim um forte vínculo entre ativos digitais e valor no mundo real.

5. Validação de crescimento: Impulso e reconhecimento do setor


Vários indicadores-chave apontam o rápido progresso da OKZOO:

1) Base de usuários: O ecossistema já conta com quase 11,8 milhões de usuários, sendo que o aplicativo V2 conquistou 700.000 usuários no primeiro mês após o lançamento.
2) Apoio de capital: O projeto recebeu investimentos de figuras proeminentes, incluindo os fundadores do Bonk e do Pepe, além de influenciadores conhecidos do setor como 0xSun e Dingaling.
3) Força da equipe: A equipe principal reúne talentos de organizações de ponta como HASHED, Forbes e Cointelegraph, unindo ampla expertise em criptoativos, tecnologia de IA e crescimento de comunidades.

6. Perspectivas futuras: Expansão do ecossistema e realização de valor


Com o lançamento bem-sucedido do aplicativo V2, o crescimento constante da base de usuários e a ampliação de parcerias com exchanges, a OKZOO construiu uma base sólida para seu desenvolvimento de longo prazo. Seu posicionamento único, IA + DePIN + jogos + hardware, combinado com uma narrativa envolvente de AIoT, um modelo de aquisição de usuários com elementos de jogos, uma barreira competitiva forte na fabricação, mecanismos inovadores de NFTs físicos e alianças estratégicas robustas, torna o projeto uma proposta de investimento altamente atraente. Mesmo que ainda existam desafios , como a escalabilidade do hardware, a retenção de usuários e a competição de mercado, o modelo integrado da OKZOO e suas capacidades internas de fabricação reduziram significativamente esses riscos. A visão de longo prazo do projeto vai além da simples coleta de dados, busca a co-criação, junto à comunidade e à IA, de um novo paradigma de interação entre seres humanos e o meio ambiente.

Com uma direção estratégica clara, um conjunto tecnológico inovador, tração comprovada no mercado e uma vantagem sólida na fabricação, a OKZOO está construindo um ecossistema dinâmico que integra aplicativos envolventes, hardware inteligente e dados ambientais. Apoiada por grandes nomes da indústria, a empresa está bem posicionada para se tornar uma líder no setor de AIoT, desbloqueando valor para o ecossistema e potencial de crescimento exponencial.

7. Como comprar tokens da AIOT na MEXC


A AIOT é um token muito aguardado que ainda não está amplamente disponível nas principais exchanges. Como uma plataforma comprometida em descobrir ativos de alta qualidade, a MEXC oferece aos usuários acesso antecipado a tokens em alta e com grande potencial. Com uma ampla variedade de listagens, taxas ultra baixas e um ambiente de negociação seguro e confiável, a MEXC continua sendo uma escolha de confiança para traders ao redor do mundo.

Cronograma de listagem da OKZOO (AIOT)


  • Depósitos:Disponível agora
  • Negociação deAIOT/USDT na Zona de Inovação: 25 de abril de 2025 às 07:00 (UTC-3)
  • Saques: 26 de abril de 2025 às 07:00 (UTC-3)
  • Conversor:25 de abril de 2025 às 07:00 (UTC-3)

Não perca sua chance de participar antecipadamente de um projeto com grande potencial - vá à plataforma da MEXC agora e posicione-se à frente na curva neste setor emergente. Você pode comprar AIOT na MEXC seguindo os seguintes passos:

1) Abra e inicie a sessão no aplicativo da MEXC ou no site oficial.
2) Pesquise por "AIOT" na barra de busca e selecione a negociação Spotou Conversor.
3) Selecione o tipo da sua ordem, insira a quantidade desejada e o preço e conclua a sua negociação.


Você também pode visitar a página do Airdrop+ da MEXC. Conclua tarefas simples para ter a chance de ganhar 1,200,000 AIOT e 50,000 USDT em recompensas.

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis ou qualquer outro serviço relacionado, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento financeiro. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

