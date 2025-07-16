A Nillion é uma rede de computação cega — uma rede de computação e armazenamento privada desenvolvida para inteligência artificial e dados. Ela utiliza Tecnologias de Aprimoramento de Privacidade (PETA Nillion é uma rede de computação cega — uma rede de computação e armazenamento privada desenvolvida para inteligência artificial e dados. Ela utiliza Tecnologias de Aprimoramento de Privacidade (PET
Nillion: uma nova revolução na computação privada, transformando o ecossistema de valor dos dados

A Nillion é uma rede de computação cega — uma rede de computação e armazenamento privada desenvolvida para inteligência artificial e dados. Ela utiliza Tecnologias de Aprimoramento de Privacidade (PETs) para permitir computação e armazenamento mantendo a privacidade. Isso viabiliza aplicações como IA personalizada privada, bancos de dados criptografados e aplicações com preservação da privacidade.

NIL é o token nativo da rede Nillion, atuando como base para segurança, governança e desenvolvimento de longo prazo. Ele coordena os incentivos entre os participantes da rede e garante o crescimento sustentável do ecossistema.

1. Funções principais


  • Serviços de coordenação: Utilizado para pagamentos relacionados a serviços de computação, armazenamento de dados, inferência de IA e taxas de transação dentro da Petnet e da camada de coordenação. Desenvolvedores podem usar NIL para acessar os serviços de computação com preservação de privacidade da Nillion.
  • Computação cega: Desenvolvedores e usuários podem utilizar NIL para armazenamento e computação com preservação de privacidade.
  • Staking: Detentores podem fazer staking de NIL para apoiar a segurança da rede e ganhar recompensas. Validadores precisam vincular tokens NIL para validar transações e computações, garantindo a segurança da camada de coordenação.
  • Governança: Detentores do token NIL podem participar da governança descentralizada propondo e votando em atualizações do protocolo, parâmetros da rede, alocação de recursos e programas de subsídios comunitários.

2. Detalhes do token NIL


  • Nome do token: Nillion (NIL)
  • Forenecimente total: 1.000.000.000 NIL
  • Fornecimento máximo: Sem limite superior (taxa de inflação anual de 1%, sujeita ao modelo de emissão e governança autônoma)
  • Fornecimento circulante inicial: 195.150.000 NIL (19,52% da oferta total)

3. Alocação do token NIL


A fornecimento total de NIL é de 1 bilhão de tokens, com uma circulação inicial de 19,52%. A alocação é a seguinte:


  • Ecossistema e desenvolvimento (29%): Apoia o crescimento do ecossistema da Nillion, incluindo incentivos para desenvolvedores, recompensas para validadores, expansão da rede e iniciativas estratégicas voltadas à adoção real.
  • Comunidade (20%): Distribuído por meio de programas de incentivo, subsídios e outras iniciativas comunitárias.
  • Desenvolvimento do protocolo (10%): Financia pesquisas, atualizações do protocolo e custos operacionais para garantir a sustentabilidade a longo prazo.
  • Apoiadores iniciais (21%): Alocado para investidores das fases Pre-Seed, Seed e rodada de 2024.
  • Contribuidores principais (20%): Distribuído entre membros iniciais da equipe, conselheiros e colaboradores da Nillion Labs pelo papel no desenvolvimento da rede.

4. Cronograma de liberação do NIL


Com o lançamento da mainnet, os tokens NIL serão desbloqueados e distribuídos à comunidade por meio de airdrops e alocações iniciais para participantes comunitários.


5. Perspectivas futuras


O lançamento do NIL marca o início oficial da computação cega, viabilizando aplicações inovadoras como IA personalizada, marketplaces de dados e ciência descentralizada (DeSci) baseada em dados sensíveis. A partir desse avanço, a rede Nillion está acelerando o desenvolvimento de seu ecossistema de aplicações, integrando-se a mais blockchains públicas, ampliando a colaboração em computação cega e otimizando continuamente a eficiência da coordenação. O projeto tem como objetivo impulsionar ainda mais a descentralização, reduzindo gradualmente a dependência de entidades centralizadas.

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outro tipo, nem representam recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece consultoria de investimentos. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e atue com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.


