Nillion: uma nova revolução na computação privada, transformando o ecossistema de valor dos dados

A Nillion é uma rede de computação cega — uma rede de computação e armazenamento privada desenvolvida para inteligência artificial e dados. Ela utiliza Tecnologias de Aprimoramento de Privacidade (PETs) para permitir computação e armazenamento mantendo a privacidade. Isso viabiliza aplicações como IA personalizada privada, bancos de dados criptografados e aplicações com preservação da privacidade.





NIL é o token nativo da rede Nillion, atuando como base para segurança, governança e desenvolvimento de longo prazo. Ele coordena os incentivos entre os participantes da rede e garante o crescimento sustentável do ecossistema.









Serviços de coordenação : Utilizado para pagamentos relacionados a serviços de computação, armazenamento de dados, inferência de IA e taxas de transação dentro da Petnet e da camada de coordenação. Desenvolvedores podem usar NIL para acessar os serviços de computação com preservação de privacidade da Nillion.

Computação cega : Desenvolvedores e usuários podem utilizar NIL para armazenamento e computação com preservação de privacidade.

Staking : Detentores podem fazer staking de NIL para apoiar a segurança da rede e ganhar recompensas. Validadores precisam vincular tokens NIL para validar transações e computações, garantindo a segurança da camada de coordenação.

Governança: Detentores do token NIL podem participar da governança descentralizada propondo e votando em atualizações do protocolo, parâmetros da rede, alocação de recursos e programas de subsídios comunitários.









Nome do token: Nillion (NIL)

Forenecimente total: 1.000.000.000 NIL

Fornecimento máximo: Sem limite superior (taxa de inflação anual de 1%, sujeita ao modelo de emissão e governança autônoma)

Fornecimento circulante inicial: 195.150.000 NIL (19,52% da oferta total)









A fornecimento total de NIL é de 1 bilhão de tokens, com uma circulação inicial de 19,52%. A alocação é a seguinte:









Ecossistema e desenvolvimento (29%) : Apoia o crescimento do ecossistema da Nillion, incluindo incentivos para desenvolvedores, recompensas para validadores, expansão da rede e iniciativas estratégicas voltadas à adoção real.

Comunidade (20%) : Distribuído por meio de programas de incentivo, subsídios e outras iniciativas comunitárias.

Desenvolvimento do protocolo (10%) : Financia pesquisas, atualizações do protocolo e custos operacionais para garantir a sustentabilidade a longo prazo.

Apoiadores iniciais (21%) : Alocado para investidores das fases Pre-Seed, Seed e rodada de 2024.

Contribuidores principais (20%): Distribuído entre membros iniciais da equipe, conselheiros e colaboradores da Nillion Labs pelo papel no desenvolvimento da rede.









Com o lançamento da mainnet, os tokens NIL serão desbloqueados e distribuídos à comunidade por meio de airdrops e alocações iniciais para participantes comunitários.













O lançamento do NIL marca o início oficial da computação cega, viabilizando aplicações inovadoras como IA personalizada, marketplaces de dados e ciência descentralizada (DeSci) baseada em dados sensíveis. A partir desse avanço, a rede Nillion está acelerando o desenvolvimento de seu ecossistema de aplicações, integrando-se a mais blockchains públicas, ampliando a colaboração em computação cega e otimizando continuamente a eficiência da coordenação. O projeto tem como objetivo impulsionar ainda mais a descentralização, reduzindo gradualmente a dependência de entidades centralizadas.



