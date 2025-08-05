O impulso dos NFTs: Como os Pudgy Penguins estão expandindo além do nicho cripto

Os NFTs voltaram aos holofotes.





Após enfrentarem uma forte desaceleração nos anos de 2022 e 2023, o mercado de NFTs vive uma recuperação expressiva em 2025. Segundo dados da Coingecko, o valor de mercado total de NFTs ultrapassou $6,8 bilhões nas últimas 24 horas, com um aumento significativo no volume de negociações e uma clara retomada do otimismo. No centro desse novo impulso está o projeto blue-chip Pudgy Penguins, que se tornou um verdadeiro protagonista do setor.









Além de ter ultrapassado a capitalização de mercado da tradicional coleção BAYC, ficando atrás apenas dos CryptoPunks, o token do ecossistema, PENGU , disparou mais de 200% em um curto período. Em termos de engajamento da comunidade, expansão do ecossistema, penetração de marca e movimentação de capital, Pudgy Penguins está redefinindo o conceito de IP nativo do Web3 no mercado cripto.













Pudgy Penguins é um projeto de NFT lançado em julho de 2021 na blockchain Ethereum, composto por 8.888 avatares de pinguins únicos, cada um com características geradas aleatoriamente, como acessórios, roupas e expressões. Com um estilo artístico cativante e amigável, a coleção ganhou reconhecimento e visibilidade global rapidamente. O mint esgotou em menos de 20 minutos e atraiu colecionadores famosos como o astro da NBA Stephen Curry e o rapper Snoop Dogg.









No início de 2022, a comunidade promoveu uma mudança de liderança, e o novo CEO Luca Netz adquiriu o projeto por 750 ETH. Sob sua gestão, Pudgy Penguins passou a se transformar em uma marca IP multidimensional dentro do universo Web3. Os detentores se organizaram em uma comunidade chamada "The Huddle", participando da governança do projeto e com direito à comercialização de seus NFTs, o que ajudou a consolidar Pudgy Penguins como um ícone cultural digital de alcance global.





Desde então, a estratégia do projeto passou a focar na expansão da marca, diversificação e integração com o mundo físico - deixando de ser apenas um projeto de PFP (foto de perfil) e se tornando um ecossistema completo que abrange IP, jogos, blockchain, tokens, brinquedos e coleções derivadas.





Hoje, o ecossistema Pudgy Penguins inclui:





Pudgy Toys – linha física de brinquedos

Pudgy World – plataforma Web3 interativa

PENGU – token nativo do ecossistema

Abstract Network – blockchain Layer-2 própria

Lil Pudgys – coleção derivada com integração em AR e iniciativas de jogos













X (formerly Twitter), O verdadeiro valor dos Pudgy Penguins vai muito além dos NFTs em si: está na cultura de comunidade vibrante que o projeto cultivou. Desde o início, atraiu uma base de fãs altamente engajada em plataformas como Discord Reddit , e Instagram . De memes a avatares feitos por fãs, a comunidade tem sido parte essencial na construção do fenômeno cultural que Pudgy Penguins se tornou.









O projeto construiu um ecossistema robusto centrado em NFTs, incluindo a Abstract Network, uma blockchain Layer-2 desenvolvida pela Cube Labs com foco em aplicações amigáveis ao consumidor. A rede suporta recursos como Pudgy World, NFTs Soulbound, jogos e interações impulsionadas pela comunidade. O token nativo PENGU, lançado inicialmente na blockchain Solana, já tem planos de expansão para outras redes, com o objetivo de ampliar a interoperabilidade e a acessibilidade do ecossistema.













Ao contrário de muitos projetos de NFT que permanecem restritos à blockchain ou às redes sociais, Pudgy Penguins conseguiu romper essa barreira e alcançar o grande público. Sua linha de brinquedos físicos, os Pudgy Toys, já está disponível em mais de 5.000 pontos de venda ao redor do mundo, incluindo grandes redes como Walmart, Target e Walgreens. Até 2025, a linha já gerou mais de $10 milhões em vendas, aumentando significativamente a visibilidade da marca e seu valor comercial.





Um diferencial importante é que os detentores dos NFTs podem solicitar licenciamento para participar da monetização da propriedade intelectual, recebendo uma parte da receita de produtos e brinquedos licenciados. Isso cria uma ponte real entre a posse digital e o valor no mundo físico.









Desde 2024, a equipa de Pudgy Penguins levantou $11 milhões em investimentos , liderados pelo Founders Fund e com participação de grandes nomes como Fenbushi Capital e 1kx. Esse capital está sendo utilizado no desenvolvimento da Abstract Network e na ampliação do ecossistema Cube Labs, um forte indicativo da viabilidade comercial e do potencial de crescimento sustentável do projeto.













Desde junho de 2025, os avatares Pudgy Penguins se tornaram uma tendência viral na comunidade cripto. Gigantes do setor como VanEck OpenSea aderiram à moda, atualizando seus perfis oficiais com artes temáticas dos Pudgy. Essa onda de adoção, somada a momentos de destaque como a aparição do boneco de pelúcia Pudgy da VanEck no toque do sino da Nasdaq, ampliou ainda mais a visibilidade da marca e o burburinho da comunidade.





Essa interação entre setores, do financeiro tradicional às comunidades digitais, impulsionou significativamente a visibilidade de mercado dos Pudgy. Segundo dados da NFTGo, o volume de negociação dos NFTs Pudgy Penguins ultrapassou $13,72 milhões em meados de julho, com um aumento mensal de mais de 110%. Enquanto isso, o token nativo PENGU disparou mais de 216% em apenas 30 dias.









Em junho de 2025, a Canary Capital apresentou à SEC dos EUA uma proposta inovadora de ETF, com o objetivo de criar o primeiro ETF híbrido de criptoativos ao combinar tokens PENGU (80–95%) com NFTs Pudgy Penguins (5–15%). Essa iniciativa desencadeou uma reação em cadeia tanto no mundo das finanças tradicionais quanto nos círculos do Web3.





A proposta é amplamente vista como um marco na financeirização dos NFTs, sinalizando uma reavaliação desses ativos pelos mercados tradicionais. O sentimento dos investidores disparou, impulsionando tanto o preço do PENGU quanto o preço mínimo dos Pudgy Penguins, consolidando ainda mais a presença da marca nas narrativas institucionais.









No final de julho, começaram a circular nas redes sociais rumores de que os Pudgy Penguins estariam adquirindo o marketplace de NFTs OpenSea. No dia 26 de julho, Beau, Chefe de Segurança dos Pudgy, comentou diretamente os rumores: "Os Pudgy Penguins não compraram a OpenSea... relaxem", reafirmando que o foco da equipe continua sendo parcerias, não aquisições. O burburinho na mídia gerado em torno do assunto criou um ciclo positivo para o preço mínimo dos NFTs e para o token PENGU.





Apesar de a informação ter sido rapidamente desmentida (Beau, o Chefe de Segurança, chegou a postar um esclarecimento na plataforma X ), a rápida propagação do boato ainda assim aumentou consideravelmente a visibilidade do projeto e fomentou discussões amplas.









Do ponto de vista de investimento, mesmo sendo uma notícia falsa, o episódio refletiu a confiança da comunidade no potencial de expansão dos Pudgy - reforçando ainda mais seu papel como uma das principais forças do espaço NFT.









Pudgy Penguins é mais do que apenas um projeto de NFT — está se transformando em um fenômeno cultural.





Em uma era em que tudo pode virar propriedade intelectual, os Pudgy trazem uma rara sensação de clareza ao universo dos NFTs, com sua imagem cativante de pinguins carismáticos, base comunitária sólida, sucesso comercial no mundo real e um roadmap técnico bem definido. À medida que o mercado de NFTs demonstra sinais crescentes de recuperação, a trajetória dos Pudgy Penguins pode estar apenas começando.





Olhando para o futuro, Pudgy pode deixar de ser apenas uma foto de perfil - e se tornar uma marca, um jogo, um universo ou até mesmo um símbolo de uma nova era do Web3. O tempo dirá.









Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributos, questões jurídicas, financeiras, contábeis ou qualquer outro serviço relacionado, nem representam recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC oferece estas informações apenas para fins de referência e não fornece consultoria de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza por decisões de investimento dos usuários.




