Mind Network: liderando uma nova era de proteção da privacidade e da internet descentralizada

A Mind Network é um protocolo de infraestrutura criptográfica voltado para IA e Web3, que oferece proteção de privacidade de dados e recursos de colaboração segura. Ela permite que agentes de IA operem com segurança, tomem decisões autônomas e colaborem dentro de ecossistemas descentralizados.





No centro da proposta da Mind Network está o desenvolvimento de uma infraestrutura baseada em Fully Homomorphic Encryption (FHE) — uma tecnologia resistente a computadores quânticos, que permite processamento de dados e execuções de IA totalmente criptografadas. A plataforma oferece criptografia de ponta a ponta em setores como IA, blockchains modulares, games, gestão de ativos e DePIN.





Em parceria com líderes como a Zama, a Mind Network está desenvolvendo o HTTPZ, um novo protocolo de Internet baseado em Zero Trust, que estabelece um novo padrão Web3 para IA confiável e processamento de dados on-chain.













A Mind Network arrecadou $12,5 milhões em investimentos de grandes fundos de venture capital, incluindo Binance Labs, Cogitent, HashKey, Animoca Brands, Chainlink, entre outros. Além disso, recebeu dois financiamentos da Ethereum Foundation para pesquisa e desenvolvimento em FHE.





A plataforma colabora com líderes do setor como a Zama para acelerar a adoção da tecnologia FHE. É o primeiro projeto a aplicar o TFHE-rs v1.0.0 (biblioteca FHE de produção da Zama) em casos de uso práticos e já publicou diversos códigos FHE-Rust em open-source, como FCN, MindChain, Swarms-rust, entre outros.





Essas contribuições impulsionam a inovação em computação criptografada e concretizam a visão de uma Web3 e um ecossistema de IA totalmente protegidos. Com forte base em pesquisa, parcerias estratégicas e código aberto, a Mind Network lidera o futuro da computação criptografada.

















Um ecossistema descentralizado de IA para agentes autônomos e seguros, construído com tecnologia FHE. Oferece computação criptografada para garantir a privacidade dos dados em sistemas multiagentes (MAS). Com camadas de segurança e interoperabilidade, permite colaboração entre agentes de IA em plataformas Web3, DeFi e identidade descentralizada.









A primeira blockchain pública baseada em FHE, desenvolvida especificamente para agentes de IA. Integra computação criptografada, colaboração segura e suporte para ZKPs, TEE, MPC, identidade descentralizada e execução com GPU, garantindo escalabilidade.









Desenvolvida pela Chainlink, é uma ponte cross-chain segura que utiliza FHE e o protocolo SAP para realizar transações privadas e resistentes a ataques quânticos, promovendo interoperabilidade entre blockchains.









A MindChain é a primeira blockchain baseada em FHE projetada para agentes de IA. Resolve os desafios de confiança e segurança enfrentados por esses agentes em ambientes Web2 e Web3, permitindo operações privadas e com integridade garantida.





Com o FHE, cálculos são realizados diretamente sobre dados criptografados, permitindo que a IA processe informações sensíveis sem precisar descriptografar. Isso garante privacidade, segurança e colaboração confiável — elementos fundamentais para ecossistemas impulsionados por IA.









A arquitetura do AgenticWorld foi projetada para sustentar um ecossistema seguro e altamente autônomo de agentes inteligentes. Ela é composta por quatro camadas principais: Camada de Agentes de IA, Camada de Extensão, Camada de Fundamento e Camada de Serviços — cada uma desempenhando um papel essencial para possibilitar operações de IA integradas e eficientes.









Interface de integração para agentes de IA em ambientes Web2 e Web3:

Plataformas Web3, como Swarms, Eliza e Virtuals

Plataformas Web2, como World AI Health e DeepSeek

Integrações futuras ampliarão ainda mais suas capacidades









Oferece uma solução de segurança abrangente para agentes de IA, incluindo:

Segurança de consenso : garante decisões confiáveis em ambientes descentralizados

Segurança computacional : protege a integridade do processamento da IA

Segurança de dados : assegura o tratamento de dados com preservação da privacidade

Segurança na comunicação: protege as interações entre agentes em diferentes redes









Núcleo da arquitetura, com os seguintes componentes:

Randgen : gerador de números aleatórios on-chain com FHE

FCN (Rede de Consenso FHE)

FDN (Rede de Descriptografia FHE)

AgentConnect Hubs: conectividade segura entre agentes









Esta camada integra uma variedade de serviços descentralizados por meio de hubs para fornecer capacidades avançadas aos agentes de IA, incluindo:

Provas de conhecimento zero (ZKPs) via Lumoz : aprimoram a verificação de privacidade

Ambientes de execução confiável (TEE) via Phala : possibilitam execução segura de IA

Armazenamento, memória e interoperabilidade via Chainlink : garantem manipulação de dados sem falhas

Computação via GPU com io.Net : oferece poder de processamento de IA escalável : oferece poder de processamento de IA escalável

Serviços de inferência via Allora : otimizam previsões de IA em tempo real

AgentText via Aptos: oferece suporte à comunicação e processamento de texto orientado por IA













Conforme o ecossistema AgenticWorld evolui para uma infraestrutura totalmente autônoma e descentralizada de IA, o token FHE se torna o ativo fundamental que impulsiona essa visão. Projetado para escalabilidade, segurança e utilidade, o FHE é mais do que apenas um token, é a força vital de uma nova era da internet, onde privacidade, inteligência e descentralização convergem.









Impulsionando a inteligência : alimenta o treinamento, a execução de tarefas e os ciclos de recompensa dos agentes inteligentes, promovendo o desenvolvimento da IA

Computação com preservação de privacidade : garante processamento seguro por meio de FHE, protegendo a privacidade dos dados e permitindo o pagamento de taxas de computação

Governança descentralizada : permite a participação no MindDAO e em propostas baseadas em hubs para moldar o futuro do AgenticWorld

Fluxo de valor entre cadeias: facilita a interoperabilidade entre MindChain, Ethereum e BNB Smart Chain por meio da ponte oficial cross-chain









O staking de tokens FHE e o lançamento do AgenticWorld são apenas o começo. O que vem a seguir inclui:

Ambientes de treinamento avançados para agentes de IA

Aplicações de IA descentralizadas no mundo real

Ferramentas de coordenação entre diferentes blockchains

Governança totalmente orientada pela comunidade por meio do MindDAO









Fazer hold de tokens FHE garante acesso exclusivo a todo o ecossistema do AgenticWorld e da Mind Network, colocando você na vanguarda da inovação em IA descentralizada. Confira os principais benefícios para quem faz hold de $FHE:

Acesso antecipado e utilidade : faça staking de FHE para ativar e operar agentes de IA descentralizados, participar de aplicações reais de IA e executar tarefas e treinamentos inteligentes

Ganhe recompensas : receba recompensas ao fazer staking de tokens, treinar agentes inteligentes e contribuir com recursos computacionais — aproveitando diretamente a atividade e o crescimento da rede

Poder de governança : influencie o desenvolvimento do AgenticWorld ao participar do MindDAO e de propostas baseadas em hubs. Ajude a moldar recursos, parcerias e decisões importantes

Proteção de privacidade aprimorada: tenha acesso à computação com FHE, permitindo serviços de IA que preservam a privacidade dos dados mesmo durante seu uso









Se você procura uma plataforma com alta liquidez, alavancagem flexível e fácil conversão, a MEXC é a escolha ideal! Siga os passos abaixo para começar:





1) Abra e inicie a sessão no aplicativo ou no site oficial da MEXC.

FHE" e selecione o par de negociaçãoSpot ouFuturos. 2) Busque pelo "" e selecione o par de negociaçãoou

3) Selecione o tipo da sua ordem, insira a quantidade, preço e outros parâmetros para concluir a negociação.









