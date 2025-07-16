A MEXC agora oferece negociação Spot e de Futuros para FHE. Você pode depositar FHE na plataforma MEXC ou negociar diretamente FHE no Spot ou Futuros. Além disso, acesse a página do evento Airdrop+ daA MEXC agora oferece negociação Spot e de Futuros para FHE. Você pode depositar FHE na plataforma MEXC ou negociar diretamente FHE no Spot ou Futuros. Além disso, acesse a página do evento Airdrop+ da
Mind Network: liderando uma nova era de proteção da privacidade e da internet descentralizada

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Tendências do mercado
A MEXC agora oferece negociação Spot e de Futuros para FHE. Você pode depositar FHE na plataforma MEXC ou negociar diretamente FHE no Spot ou Futuros.

Além disso, acesse a página do evento Airdrop+ da MEXC para participar das campanhas de depósito/negociação de FHE e ganhar parte das recompensas do evento, que somam 130,000 USDT.

1. O que é a Mind Network?


A Mind Network é um protocolo de infraestrutura criptográfica voltado para IA e Web3, que oferece proteção de privacidade de dados e recursos de colaboração segura. Ela permite que agentes de IA operem com segurança, tomem decisões autônomas e colaborem dentro de ecossistemas descentralizados.

No centro da proposta da Mind Network está o desenvolvimento de uma infraestrutura baseada em Fully Homomorphic Encryption (FHE) — uma tecnologia resistente a computadores quânticos, que permite processamento de dados e execuções de IA totalmente criptografadas. A plataforma oferece criptografia de ponta a ponta em setores como IA, blockchains modulares, games, gestão de ativos e DePIN.

Em parceria com líderes como a Zama, a Mind Network está desenvolvendo o HTTPZ, um novo protocolo de Internet baseado em Zero Trust, que estabelece um novo padrão Web3 para IA confiável e processamento de dados on-chain.


2. Investimentos e parcerias do ecossistema Mind Network


A Mind Network arrecadou $12,5 milhões em investimentos de grandes fundos de venture capital, incluindo Binance Labs, Cogitent, HashKey, Animoca Brands, Chainlink, entre outros. Além disso, recebeu dois financiamentos da Ethereum Foundation para pesquisa e desenvolvimento em FHE.

A plataforma colabora com líderes do setor como a Zama para acelerar a adoção da tecnologia FHE. É o primeiro projeto a aplicar o TFHE-rs v1.0.0 (biblioteca FHE de produção da Zama) em casos de uso práticos e já publicou diversos códigos FHE-Rust em open-source, como FCN, MindChain, Swarms-rust, entre outros.

Essas contribuições impulsionam a inovação em computação criptografada e concretizam a visão de uma Web3 e um ecossistema de IA totalmente protegidos. Com forte base em pesquisa, parcerias estratégicas e código aberto, a Mind Network lidera o futuro da computação criptografada.



3. Principais produtos da Mind Network


3.1 AgenticWorld


Um ecossistema descentralizado de IA para agentes autônomos e seguros, construído com tecnologia FHE. Oferece computação criptografada para garantir a privacidade dos dados em sistemas multiagentes (MAS). Com camadas de segurança e interoperabilidade, permite colaboração entre agentes de IA em plataformas Web3, DeFi e identidade descentralizada.

3.2 MindChain


A primeira blockchain pública baseada em FHE, desenvolvida especificamente para agentes de IA. Integra computação criptografada, colaboração segura e suporte para ZKPs, TEE, MPC, identidade descentralizada e execução com GPU, garantindo escalabilidade.

3.3 FHE Bridge


Desenvolvida pela Chainlink, é uma ponte cross-chain segura que utiliza FHE e o protocolo SAP para realizar transações privadas e resistentes a ataques quânticos, promovendo interoperabilidade entre blockchains.

4. O que é a MindChain?


A MindChain é a primeira blockchain baseada em FHE projetada para agentes de IA. Resolve os desafios de confiança e segurança enfrentados por esses agentes em ambientes Web2 e Web3, permitindo operações privadas e com integridade garantida.

Com o FHE, cálculos são realizados diretamente sobre dados criptografados, permitindo que a IA processe informações sensíveis sem precisar descriptografar. Isso garante privacidade, segurança e colaboração confiável — elementos fundamentais para ecossistemas impulsionados por IA.

5. Arquitetura da MindChain


A arquitetura do AgenticWorld foi projetada para sustentar um ecossistema seguro e altamente autônomo de agentes inteligentes. Ela é composta por quatro camadas principais: Camada de Agentes de IA, Camada de Extensão, Camada de Fundamento e Camada de Serviços — cada uma desempenhando um papel essencial para possibilitar operações de IA integradas e eficientes.

5.1 Camada de Agente de IA


Interface de integração para agentes de IA em ambientes Web2 e Web3:
  • Plataformas Web3, como Swarms, Eliza e Virtuals
  • Plataformas Web2, como World AI Health e DeepSeek
  • Integrações futuras ampliarão ainda mais suas capacidades

5.2 Camada de Extensão


Oferece uma solução de segurança abrangente para agentes de IA, incluindo:
  • Segurança de consenso: garante decisões confiáveis em ambientes descentralizados
  • Segurança computacional: protege a integridade do processamento da IA
  • Segurança de dados: assegura o tratamento de dados com preservação da privacidade
  • Segurança na comunicação: protege as interações entre agentes em diferentes redes

5.3 Camada de Fundamento


Núcleo da arquitetura, com os seguintes componentes:
  • Randgen: gerador de números aleatórios on-chain com FHE
  • FCN (Rede de Consenso FHE)
  • FDN (Rede de Descriptografia FHE)
  • AgentConnect Hubs: conectividade segura entre agentes

5.4 Camada de Serviços


Esta camada integra uma variedade de serviços descentralizados por meio de hubs para fornecer capacidades avançadas aos agentes de IA, incluindo:
  • Provas de conhecimento zero (ZKPs) via Lumoz: aprimoram a verificação de privacidade
  • Ambientes de execução confiável (TEE) via Phala: possibilitam execução segura de IA
  • Armazenamento, memória e interoperabilidade via Chainlink: garantem manipulação de dados sem falhas
  • Computação via GPU com io.Net: oferece poder de processamento de IA escalável
  • Serviços de inferência via Allora: otimizam previsões de IA em tempo real
  • AgentText via Aptos: oferece suporte à comunicação e processamento de texto orientado por IA


6. Token FHE: O núcleo da Mind Network e do AgenticWorld


Conforme o ecossistema AgenticWorld evolui para uma infraestrutura totalmente autônoma e descentralizada de IA, o token FHE se torna o ativo fundamental que impulsiona essa visão. Projetado para escalabilidade, segurança e utilidade, o FHE é mais do que apenas um token, é a força vital de uma nova era da internet, onde privacidade, inteligência e descentralização convergem.

6.1 Funções do FHE no ecossistema:


  • Impulsionando a inteligência: alimenta o treinamento, a execução de tarefas e os ciclos de recompensa dos agentes inteligentes, promovendo o desenvolvimento da IA
  • Computação com preservação de privacidade: garante processamento seguro por meio de FHE, protegendo a privacidade dos dados e permitindo o pagamento de taxas de computação
  • Governança descentralizada: permite a participação no MindDAO e em propostas baseadas em hubs para moldar o futuro do AgenticWorld
  • Fluxo de valor entre cadeias: facilita a interoperabilidade entre MindChain, Ethereum e BNB Smart Chain por meio da ponte oficial cross-chain

6.2 Potencial do Futuro do FHE


O staking de tokens FHE e o lançamento do AgenticWorld são apenas o começo. O que vem a seguir inclui:
  • Ambientes de treinamento avançados para agentes de IA
  • Aplicações de IA descentralizadas no mundo real
  • Ferramentas de coordenação entre diferentes blockchains
  • Governança totalmente orientada pela comunidade por meio do MindDAO

7. Vantagens de fazer hold de tokens FHE


Fazer hold de tokens FHE garante acesso exclusivo a todo o ecossistema do AgenticWorld e da Mind Network, colocando você na vanguarda da inovação em IA descentralizada. Confira os principais benefícios para quem faz hold de $FHE:
  • Acesso antecipado e utilidade: faça staking de FHE para ativar e operar agentes de IA descentralizados, participar de aplicações reais de IA e executar tarefas e treinamentos inteligentes
  • Ganhe recompensas: receba recompensas ao fazer staking de tokens, treinar agentes inteligentes e contribuir com recursos computacionais — aproveitando diretamente a atividade e o crescimento da rede
  • Poder de governança: influencie o desenvolvimento do AgenticWorld ao participar do MindDAO e de propostas baseadas em hubs. Ajude a moldar recursos, parcerias e decisões importantes
  • Proteção de privacidade aprimorada: tenha acesso à computação com FHE, permitindo serviços de IA que preservam a privacidade dos dados mesmo durante seu uso

8. Como comprar FHE na MEXC


Se você procura uma plataforma com alta liquidez, alavancagem flexível e fácil conversão, a MEXC é a escolha ideal! Siga os passos abaixo para começar:

1) Abra e inicie a sessão no aplicativo ou no site oficial da MEXC.
2) Busque pelo "FHE" e selecione o par de negociaçãoSpot ouFuturos.
3) Selecione o tipo da sua ordem, insira a quantidade, preço e outros parâmetros para concluir a negociação.


Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributos, questões legais, financeiras, contábeis, consultorias ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela, pois todas as decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.


