MilkyWay: Unificando a segurança da blockchain e potencializando o ecossistema modular





Atutalmente, o ecossistema de blockchain está enfrentandouma segurança fragmentada, com projetos e redes funcionando de forma independente — cada um com seus próprios validadores e sistemas de staking. Isso resulta em ativos dispersos, segurança enfraquecida e ineficiências causadas por infraestruturas redundantes.





A MilkyWay resolve esse problema por meio do restaking, permitindo que os ativos em staking garantam a segurança de várias redes ao mesmo tempo. Ao simplificar os sistemas de validação e unificar os recursos, a MilkyWay fortalece a segurança de todo o ecossistema e aumenta a eficiência geral.









Lançada em dezembro de 2023, a MilkyWay foi fundada por engenheiros da Tendermint, Osmosis, Cosmostation, Oak Security e Composable Finance.





Seu objetivo é se tornar a camada de segurança do ecossistema de blockchains modulares, utilizando Tokens de Staking Líquido (LSTs), restaking e Serviços de Validação de Ativos (AVS). A plataforma busca equilibrar segurança e liquidez, ao mesmo tempo em que cria oportunidades de rendimento para os usuários.





O protocolo já está integrado a mais de uma dezena de plataformas DeFi, oferecendo funcionalidades como negociação, alavancagem, empréstimos e muito mais. Os usuários ganham tanto recompensas de staking quanto rendimentos adicionais por meio do DeFi. Atualmente, o Valor Total Bloqueado (TVL) da MilkyWay está próximo dos 190 milhões de dólares.













A MilkyWay oferece uma solução de staking líquido para o token nativo da Celestia, o TIA. Ao fazer staking de TIA por meio da MilkyWay, os usuários recebem um token de recibo on-chain chamado milkTIA.





O TIA em staking ajuda a proteger a rede Celestia, enquanto os usuários podem, ao mesmo tempo, utilizar o milkTIA em diversas aplicações DeFi, como por exemplo:

Fornecer liquidez para pares de negociação na DEX Osmosis

Participar de negociações perpétuas em plataformas como Levana e dYdX

Usar o milkTIA como colateral para empréstimos no Mars Protocol









A arquitetura modular da Celestia separa a camada de execução das camadas de consenso e de dados. No entanto, a camada de consenso não oferece suporte à execução de contratos inteligentes nem à gestão de contas entre cadeias. O que acaba sendo um grande desafio para a implementação de staking líquido.





Para resolver esse problema, o MilkyWay optou por operar na Osmosis, utilizando contratos CosmWasm para implementar depósitos e recompensas de staking em TIA. Além disso, o MilkyWay desenvolveu um programa de monitoramento off-chain para gerenciar a interação entre contratos de staking e a Celestia. O projeto também introduziu validadores confiáveis para supervisionar e verificar esse processo. Atualmente, a rede já conta com 20 validadores.













1) Stakers de Celestia e Initia: Usuários que fazem staking de TIA ou INIT podem receber recompensas básicas de staking sem a necessidade do bloqueio de ativos, mantendo a flexibilidade para participar de diversas oportunidades DeFi ao mesmo tempo.





2) Restakers: Usuários podem fazer restaking de ativos previamente em staking para ajudar a proteger projetos e serviços emergentes, ganhando recompensas adicionais além dos rendimentos que já recebem.





3) Investidores e provedores de liquidez: Participantes que buscam diversificar sua exposição podem se beneficiar da infraestrutura modular de blockchain, de derivativos de staking líquido (LSDs) e dos serviços de restaking — abrindo novas possibilidades de rendimento sustentável.





4) Desenvolvedores de serviços (Construtores de AVS): Os desenvolvedores podem integrar rapidamente uma camada de segurança robusta e escalável sem precisar criar um token próprio de staking, montar um conjunto de validadores, atrair stakers ou conquistar a confiança do mercado — acelerando significativamente o tempo de lançamento.





5) Operadores e validadores: Operadores de nós e validadores podem expandir suas fontes de receita ao oferecer suporte a múltiplos Serviços de Validação de Ativos (AVSs) dentro da rede MilkyWay.









1) Infraestrutura confiável e auditada: A MilkyWay é pioneira em staking líquido para a Celestia, com um histórico sólido de segurança. Seus contratos inteligentes passaram por auditorias profissionais, e a plataforma conquistou amplo reconhecimento e confiança da comunidade.





2) Maior eficiência de capital: Com a MilkyWay, os usuários podem obter recompensas de staking e, ao mesmo tempo, participar de aplicações DeFi. Por meio do restaking, é possível otimizar ainda mais o uso do capital - utilizando os mesmos ativos para proteger várias redes e gerar rendimentos adicionais.





3) Segurança escalável e sem complicações: A MilkyWay oferece um framework de restaking pronto para uso, eliminando a necessidade de que os projetos construam sua própria rede de validadores do zero. Os desenvolvedores apenas definem os requisitos de segurança, e os usuários podem participar de acordo com os incentivos oferecidos — simplificando a integração e promovendo a escalabilidade.





4) Ecossistema guiado pela comunidade: A MilkyWay sustenta um ecossistema dinâmico e comunitário, que abrange pontes cross-chain, protocolos DeFi, provedores de AVS e operadores de nós. Ao promover segurança e liquidez compartilhadas, a rede estimula forte interoperabilidade e efeitos em cadeia em todo o universo das blockchains modulares.









O token nativo da MilkyWay, MILK, funciona tanto como um ativo de governança quanto de distribuição de receitas. Os holders de MILK podem participar das principais decisões do ecossistema - incluindo atualizações do protocolo, estrutura de taxas e implementação de novas funções - além de receberem uma parte da receita gerada pelo protocolo.





Segundo informações oficiais, como forma de recompensa por suas contribuições ao ecossistema, 10% do fornecimento total de MILK será distribuído via airdrop para stakers de TIA.









Como uma das principais plataformas globais de negociação de ativos digitais, a MEXC oferece aos investidores as ferramentas necessárias para aproveitar oportunidades em um mercado dinâmico — com taxas ultrabaixas, execução rápida, alta liquidez e uma ampla seleção de tokens em alta. O token nativo da MilkyWay, MILK, agora está listado na MEXC, e você pode negociá-lo com facilidade seguindo estes passos:





1) Abra e inicie a sessão na MEXC pelo aplicativo ou site oficial

2) Insira “MILK” na barra de busca e selecione negociação Spot ou Futuros.

3) Selecione o o tipo da sua ordem, defina a quantidade desejada e o preço, e então execute a sua ordem.





A MilkyWay enfrenta o desafio da segurança fragmentada das blockchains por meio de suas soluções inovadoras de staking líquido e restaking. Ao promover maior eficiência de capital e impulsionar um ecossistema guiado pela comunidade, a MilkyWay emerge como um dos nomes promissores no universo das blockchains modulares — um projeto que merece a sua atenção à medida que as blockchains modulares continuam a evoluir.





Aviso legal: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis ou qualquer outro serviço relacionado, nem se configuram como uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC oferece estas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.