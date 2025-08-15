Torneio de Futuros MEXC Win começa com prêmio de 10,000,000 USDT

prêmio total de 10,000,000 USDT e um incrível prêmio máximo de até 2 BTC para participantes individuais, traders de todo o mundo estão entrando para competir. A MEXC acaba de iniciar o mais recente Torneio de Futuros MEXC Win , e está prestes a ser o maior evento de negociação em equipe de Futuros do ano! Com ume um incrível prêmio máximo de atépara participantes individuais, traders de todo o mundo estão entrando para competir.





Prepare-se para um dos maiores eventos de negociação do ano! O Torneio de Futuros MEXC Win traz para você:





Prêmio massivo: Até 10,000,000 USDT, aumentando conforme mais traders participam.

Múltiplas formas de ganhar: Batalhas em equipe, competições individuais, recompensas early bird, desafios diários e prêmios de classificação.

Fácil de participar: Basta se registrar e começar a negociar futuros para concorrer às recompensas.





Basta se cadastrar e negociar para ter a chance de ganhar! Seja você um jogador de equipe ou um trader solitário, há um espaço para você brilhar!









Inscrição early bird: 6 de agosto – 9 de agosto de 2025

Inscrição de líder de equipe: 6 de agosto – 26 de agosto de 2025

Inscrição de membros: 6 de agosto – 2 de setembro de 2025

Período da competição: 13 de agosto – 2 de setembro de 2025









Este torneio MEXC Win apresenta cinco níveis de prêmio, que são desbloqueados progressivamente com base no número de participantes, com um total máximo de 10,000,000 USDT. Tanto a estrutura de prêmios por equipe quanto individual são altamente atrativas.









Durante o período de inscrição early bird, os primeiros 2,000 usuários que se inscreverem e alcançarem um volume de negociação acima de 50,000 USDT dividirão 40,000 USDT em vales de Futuros.





As 10 melhores equipes dividirão o prêmio em equipe com base na classificação pela taxa de lucro. O líder da equipe vencedora receberá 20% do prêmio da equipe exclusivamente. Membros qualificados da equipe que ficarem entre os 10 primeiros em taxa de PNL dividirão 30% do prêmio da equipe. Os 50% restantes serão divididos igualmente entre os membros cujo volume de negociação atenda aos requisitos.









1) Roleta diária da sorte: ganho garantido, 25% do prêmio total





A cada 75,000 USDT de volume diário de negociação em Futuros, o usuário ganha 1 giro (máximo de 3 giros por dia). Os prêmios incluem até 2,025 USDT em créditos de bônus de Futuros.





2) Recompensas do desafio de checkpoint diário: 25% do prêmio total





Atinja o volume de negociação exigido para cada etapa de um dia de negociação para ganhar até 53 USDT em bônus de Futuros.





3) Desafio de classificação: 30% do prêmio total





Durante o evento, usuários com volume acumulado de negociação ≥ 20,000 USDT em pares de Futuros USDT-M serão classificados por PNL e volume diário de negociação:





Classificação de volume diário de negociação : os 200 primeiros dividem 20% do prêmio total em bônus de Futuros.

Classificação de PNL: os 100 primeiros dividem 10% do prêmio total em airdrops de BTC e bônus de Futuros.









Começar não poderia ser mais fácil! Basta entrar na sua conta MEXC, acessar a página do evento MEXC Win a partir da página inicial, clicar em Inscreva-se agora, escolher se deseja participar como líder de equipe ou membro, e pronto. A partir daí, comece a negociar Futuros, aumentar sua PNL, subir na classificação e buscar essas recompensas épicas!





Recompensas early bird – Os primeiros 2,000 negociadores que se inscreverem e atingirem o volume alvo dividirão 40,000 USDT em vales de bônus.

Liderar a equipe – Ganhe 20% extra do prêmio da sua equipe.

Diversifique seus esforços – Distribua seu volume de negociação entre giros, desafios diários e classificações para ganhar mais recompensas.

Suba nas classificações – A classificação de PNL inclui airdrops de BTC, tornando-a um alvo importante para grandes ganhos.









O Torneio de Futuros MEXC Win: Arena em Chamas está pronto para ser o evento de negociação cripto mais emocionante do segundo semestre de 2025. Com um prêmio de 10,000,000 USDT, até 2 BTC para os melhores individuais e inúmeras formas de ganhar, é a sua chance de negociar por glória e recompensas.





Inscreva-se agora e faça da sua próxima negociação aquela que mudará tudo. O seu caminho para uma jornada de negociação emocionante e recompensadora começa aqui!





