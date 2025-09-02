A MEXC está comprometida em oferecer aos usuários uma plataforma de negociação conveniente, eficiente e segura, capacitando entusiastas de criptomoedas ao redor do mundo a explorarem o universo dos atA MEXC está comprometida em oferecer aos usuários uma plataforma de negociação conveniente, eficiente e segura, capacitando entusiastas de criptomoedas ao redor do mundo a explorarem o universo dos at
Lista de países suportados e restritos na MEXC

2 de setembro de 2025
A MEXC está comprometida em oferecer aos usuários uma plataforma de negociação conveniente, eficiente e segura, capacitando entusiastas de criptomoedas ao redor do mundo a explorarem o universo dos ativos digitais. Ao mesmo tempo, a MEXC segue os mais altos padrões de conformidade regulatória e adota uma postura responsável para cumprir seu compromisso com os usuários, contribuindo ativamente para o desenvolvimento sustentável da indústria blockchain.

Você pode consultar nosso Contrato do usuário para verificar a lista atualizada de países/regiões com restrições e confirmar se sua localidade é compatível com o uso dos serviços da MEXC.

1. Lista dos países/regiões proibidos


Atualmente, a MEXC não oferece serviços nem aceita registros ou solicitações de negociação provenientes dos seguintes países/regiões:

Canadá, Cuba, Hong Kong, Irã, China Continental, Coreia do Norte, áreas da Ucrânia controladas pela Rússia (incluindo Crimeia, Donetsk, Luhansk e Sevastopol), Singapura, Sudão e Estados Unidos (coletivamente, os “Países/Regiões proibidos”).

Para maior clareza, a lista de países/regiões proibidos não é definitiva. A MEXC reserva-se o direito de modificar essa lista a qualquer momento, a seu exclusivo critério e com base em considerações legais e de conformidade.

2. Lista dos países/regiões com o uso restrito


2.1 Países/regisões onde o download do aplicativo está indisponível


iOS: Japão, Índia, Reino Unido, Coreia do Sul
Android: Japão, Índia, Indonésia, Reino Unido, Coreia do Sul

Todos os outros países/regiões podem acessar versão iOS ou Android do aplicativo normalmente. Você pode visitar o site oficial da MEXC para fazer o donwload do aplicativo.

2.2 Países/regiões com acesso restrito ao site oficial


Doíminios do site oficial da MEXC:

Atualmente, usuários na Turquia, Indonésia e Malásia só podem acessar a plataforma por meio do site mexc.fm ou mexc.io enquanto usuários nas Filipinas, Índia, França e Nigéria estão limitados ao site mexc.co ou mexc.io. Usuários de todos os outros países e regiões podem acessar a plataforma por qualquer um dos dois sites.

Note que a lista de países/regiões disponíveis e restritos da MEXC é influenciada por diversos fatores e está sujeita a alterações e ajustes contínuos. (Última atualização: 19 de agosto de 2025)

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

O que é a liquidação forçada?

