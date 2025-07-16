Guia de estratégia de Pré-mercado da MEXC: posicionamento antes da listagem de novos tokens





Para muitos usuários de cripto, conseguir negociar antes da listagem oficial de um token popular representa uma grande vantagem de mercado. O recurso de negociação no Pré-mercado da MEXC é uma plataforma estruturada projetada especificamente para atender a essa demanda.





Este artigo fornece um guia passo a passo para usar o recurso de negociação no Pré-mercado da MEXC, detalhando desde os preparativos iniciais até a execução das ordens como comprador ou vendedor. Esteja ciente de que esse tipo de negociação envolve alto risco e deve ser feito apenas com base em pesquisa própria e avaliação de risco.









Antes de fazer qualquer ordem, é essencial reunir informações relevantes e realizar uma análise completa de mercado.





Como acessar: Faça login no site ou app da MEXC e navegue até **Spot → Faça login no site ou app da MEXC e navegue até **Spot → Negociação no Pré-mercado **.





Análise de dados de mercado: Após selecionar um par de negociação, concentre-se nos seguintes dados:





1) Faixa de preço e cotações atuais: Monitore os preços de compra e venda para entender a avaliação preliminar do mercado.

2) Profundidade do livro de ordens: Avalie o número e o tamanho das ordens abertas. Um livro raso indica liquidez limitada, o que pode dificultar a execução de grandes ordens.

3) Histórico de negociações: Analise transações anteriores do token para entender a tendência de preços e a frequência de negociação, ajudando a captar a atividade e o sentimento do mercado.









Como comprador, o objetivo principal é adquirir tokens a um custo razoável — isso exige decisões baseadas em análise objetiva, e não em sentimento de mercado.









Quando usar: Quando sua análise indicar que o valor justo do token é inferior ao menor preço de venda atual.





Como operar: Na interface de negociação, selecione *Criar ordem*, insira seu preço e quantidade desejados e envie. A ordem aparecerá no livro de ordens até ser correspondida por um vendedor.





Observação: Essa abordagem permite controle preciso de custo, mas pode não ser executada.









Quando usar: Se o menor preço de venda atual no livro de ordens estiver de acordo com suas expectativas de investimento — e você antecipa aumento de preço —, pode optar por corresponder diretamente a ordem de venda existente para garantir a execução.





Como operar: No livro de ordens, selecione uma ordem de venda adequada e insira a quantidade de compra para executar a negociação.





Observação: Prioriza a certeza de execução da ordem, mas geralmente com um custo de transação mais alto.









Todas as decisões de compra devem se basear em uma estrutura de avaliação sólida. Antes de fazer uma ordem, avalie pelo menos os seguintes aspectos:





Fundamentos do projeto: Avalie a tecnologia, posicionamento de mercado, histórico da equipe e roadmap de desenvolvimento.





Tokenomics: Concentre-se na oferta circulante inicial, oferta total, alocação de tokens e cronogramas de desbloqueio para antecipar a pressão de venda futura.





Financiamento e avaliação comparativa: Analise o histórico de financiamento e investidores do projeto. Compare sua avaliação totalmente diluída (FDV) com a de projetos similares ou concorrentes já listados para obter uma perspectiva de valor relativo.









Como vendedor, os objetivos principais são liquidar ativos com antecedência e gerenciar o risco de preço de forma eficaz.





Vendas do tipo Maker (ordens limite): Defina um preço-alvo com base em sua avaliação da demanda de mercado e insira uma ordem limite. A ordem permanecerá no livro até ser correspondida por um comprador.





Vendas do tipo Taker (ordens a mercado): Para garantir lucros rapidamente, você pode optar por vender diretamente ao maior preço de compra atual no livro de ordens.





Controles de risco essenciais para vendedores: A principal responsabilidade do vendedor é garantir a capacidade de cumprir a ordem. No momento da liquidação, é necessário ter saldo suficiente de tokens na conta Spot para concluir a negociação.





As etapas acima cobrem os procedimentos operacionais principais para a negociação no Pré-mercado da MEXC. Em resumo, a execução bem-sucedida depende não apenas do domínio das interfaces de comprador e vendedor, mas principalmente da análise rigorosa dos dados de mercado e da compreensão clara de sua própria estratégia de negociação. Recomendamos estudar este guia com atenção e sempre priorizar o controle de risco. Participe com prudência e invista com responsabilidade.



