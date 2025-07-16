MEXC lança o evento Confronto da Era Dourada com distribuição de barras de ouro e BTC: prêmio total de 10,000,000 USDT!

A MEXC lançou oficialmente o evento "Confronto da Era Dourada: Distribuição de barras de ouro e BTC", com um prêmio total de 10 milhões de USDT. O evento está aberto a todos os usuários, novos ou expeA MEXC lançou oficialmente o evento "Confronto da Era Dourada: Distribuição de barras de ouro e BTC", com um prêmio total de 10 milhões de USDT. O evento está aberto a todos os usuários, novos ou expe
16 de julho de 2025
A MEXC lançou oficialmente o evento "Confronto da Era Dourada: Distribuição de barras de ouro e BTC", com um prêmio total de 10 milhões de USDT. O evento está aberto a todos os usuários, novos ou experientes, oferecendo uma oportunidade única de participar e ganhar recompensas exclusivas. A iniciativa foi projetada para proporcionar uma experiência de alto nível aos usuários globais, com participação fácil e premiações generosas.

1. Cronograma do evento (UTC-3)


  • Inscrição antecipada: 13 de junho, 13:00 a 17 de junho, 12:55 (UTC-3)
  • Inscrição geral: 13 de junho, 13:00 a 4 de julho, 05:00 (UTC-3)
  • Duração do evento: 13 de junho, 13:00 a 4 de julho, 05:00 (UTC-3)
  • Período do sorteio: 13 de junho, 13:00 a 5 de julho, 05:00 (UTC-3)
  • Seleção do hash do bloco BTC: O número vencedor será baseado nos últimos cinco dígitos do hash do primeiro bloco Bitcoin gerado após 09:00:00 (UTC-3) do dia 4 de julho de 2025.

2. Requisitos para participação


1）Usuários de países ou regiões não restritas estão elegíveis para participar.
2）Contas de makers de mercado e subcontas institucionais não são elegíveis.
3）Apenas negociações de Futuros com taxas diferentes de zero serão contabilizados para o evento.
4）A maioria das recompensas não exige verificação KYC. Porém, os ganhadores do prêmio principal (valor acima de 10,000 USDT) devem concluir a verificação KYC avançada em até 7 dias para garantir a distribuição.

3. Como participar da "Distribuição de barras de ouro e BTC"


Este evento semestral da MEXC consiste em quatro partes principais: Bônus de inscrição antecipada, Raspadinha diária, Roleta semanal e Sorteio do grande prêmio.

Para participar, basta clicar no botão "Inscreva-se agora" durante o período do evento e realizar negociações de Futuros. O número de chances no sorteio será definido com base no volume de negociação, permitindo acesso à raspadinha diária, roleta semanal e ao sorteio do grande prêmio.


3.1 Bônus de inscrição antecipada: Participe antes e ganhe vales


Como participar:
1) Durante o período de inscrição antecipada, acesse a página do evento e clique em "Inscreva-se agora" para concluir a inscrição.
2) Acumule um volume total de negociação de pelo menos 50,000 USDT durante o evento.
3) Os 2,000 primeiros usuários inscritos que cumprirem o requisito dividirão 40,000 USDT em vales. As recompensas são limitadas e distribuídas por ordem de conclusão.
4) Todas as recompensas serão creditadas após o término do evento.


3.2 Raspadinha diária: Ganhe até 5 chances por dia atingindo metas de negociação


Como participar:
1) Acesse a página do evento e clique em "Inscreva-se agora" para se inscrever.
2) A cada 50,000 USDT em volume de negociação acumulado diário, você ganha 1 chance de raspadinha (máximo de 5 chances/dia).
3) Ao se tornar elegível, vá à seção "Recompensas diárias" e use a "Zona de raspadinha" para revelar prêmios. Cada raspadinha concede um valor aleatório. As recompensas são limitadas e estão disponíveis enquanto houver estoque.
4) As recompensas serão distribuídas em tempo real ou em até 24 horas. Validade do bônus: 7 dias.

Observações:
1) Use "Raspar agora" para uma chance ou "Raspar todas" para usar todas de uma vez.
2) As chances acumulam-se e podem ser usadas a qualquer momento durante o período de sorteio. Exemplo: Se você ganhar 5 chances no Dia 1 (com estoque esgotado) e mais 5 no Dia 2 (com estoque disponível), poderá usar todas as 10 chances no Dia 2.


3.3 Roleta semanal: Todos ganham, reivindique uma parte de 25% do pool de bônus


Como participar:
1) Acesse a página do evento e clique em "Inscreva-se agora" para se inscrever.
2) A cada 2,000,000 USDT em volume de negociação semanal acumulado, você ganha 1 chance na roleta (máximo de 5/semana).
3) Ao se tornar elegível, vá à seção "Surpresas semanais" e gire a roleta para receber um bônus aleatório. Os prêmios estão sujeitos a disponibilidade.
4) As recompensas serão creditadas em tempo real ou em até 24 horas. Validade do bônus: 7 dias.

Observações:
1) Clique no botão Girar no centro da roleta para girar uma vez ou em "Girar todas" para usar todas as chances.
2) As chances acumulam-se e podem ser usadas durante todo o período de sorteio. Exemplo: se 5 chances forem obtidas na Semana 1, mas o prêmio estiver indisponível, e outras 5 forem obtidas na Semana 2 enquanto o prêmio estiver ativo, o usuário poderá realizar 10 giros no total durante a Semana 2.


3.4 Sorteio do grande prêmio: Ganhe barras de ouro e BTC


Como participar:
1) Acesse a página do evento e clique em "Inscreva-se agora" para se inscrever.
2) A cada 10,000,000 USDT em volume de negociação acumulado durante o evento, os participantes recebem 1 código de loteria único. Não há limite de participações.
3) O número vencedor será definido pelos últimos 5 dígitos do hash do primeiro bloco BTC após 4 de julho de 2025, 09:00 UTC-3. O código mais próximo ganhará o grande prêmio, que inclui a barra de ouro e BTC. Para um sorteio mais transparente, o resultado pode ser verificado em blockchain.com
4) A distribuição ocorrerá em até 7 dias úteis após o evento.


Você pode verificar seus códigos de loteria para o grande prêmio na página do evento e confirmar se foi premiado.


Para detalhes completos sobre distribuição de prêmios, regras de paerticipação e políticas de recompensa, consulte as regras do evento na página oficial do evento.

Leitura recomendada:


Isenção de responsabilidade:Este material não constitui aconselhamento de investimento, fiscal, jurídico, financeiro, contábil ou profissional. Não é uma recomendação para comprar, vender ou manter ativos. O Aprendizado MEXC fornece este conteúdo apenas para fins informativos. Certifique-se de entender os riscos antes de investir. Todas as decisões de investimento são de responsabilidade do usuário.

