Como exportar o histórico de ordens de Futuros da MEXC: um guia passo a passo para baixar PDFs de ordens históricas e fluxo de capital





Na negociação de criptomoedas, o Histórico de Ordens de Futuros serve como evidência fundamental da atividade de negociação de um usuário. Ele é particularmente importante para revisão de estratégias e análise de desempenho. Exportar esses registros é essencial para o acompanhamento preciso, auditoria e documentação do histórico de negociações.









Uma ordem de Futuros é um tipo de ordem feita por usuários em corretoras centralizadas (como a MEXC), contendo um conjunto de parâmetros e condições de execução. Isso inclui o par de negociação (por exemplo, BTCUSDT ), a quantidade e o preço da ordem, o tipo de ordem (limite, mercado etc.), a direção da posição (abrir comprado, abrir vendido), o período de validade e mais. Para mais detalhes, consulte: “ O que é negociação de Futuros ”.





Uma vez enviada uma ordem de Futuros de criptomoeda, a corretora a executa com base nas regras especificadas. Se a ordem atender às condições de mercado e houver uma contraparte correspondente disponível, a negociação será executada e os ativos serão transferidos entre comprador e vendedor de acordo.









Exportar o histórico de ordens de Futuros e os registros de fluxo de fundos tem grande valor para os usuários, principalmente nos seguintes dois aspectos:









A negociação de criptomoedas é frequente e complexa, com cada transação envolvendo movimentações de fundos e decisões de investimento. Exportar ordens históricas e registros de fluxo de fundos permite que os usuários preservem um histórico completo e preciso de suas negociações.





Seja para revisar os detalhes de uma negociação específica ou conduzir uma análise mais ampla de um determinado período, esses registros fornecem referências confiáveis. Eles também ajudam a evitar a perda de informações importantes devido à passagem do tempo ou alterações nos dados da plataforma.









Os dados históricos de ordens são recursos valiosos para revisar e aprimorar estratégias de negociação. Ao analisar ordens e fluxos de capital anteriores, os traders podem avaliar com clareza as taxas de sucesso de diferentes estratégias e analisar o timing de entradas e saídas.





Por exemplo, é possível calcular a proporção de ordens lucrativas e com prejuízo ao usar um determinado método de análise técnica, identificando assim os pontos fortes e fracos da estratégia e obtendo referências sólidas para ajustes e otimizações futuras.









A MEXC permite exportar versões em PDF do histórico de ordens de Futuros e dos registros de fluxo de fundos, tanto na Web quanto no aplicativo. Cada usuário tem direito a 10 exportações por mês de extratos da conta de Futuros. Cada relatório pode conter dados dos últimos 180 dias, permitindo que os usuários consultem com flexibilidade as informações de negociação necessárias.









Acesse o site oficial da MEXC e entre na sua conta. No menu superior da página inicial, passe o cursor sobre Ordens e selecione Ordens de Futuros para acessar a página correspondente.









Na página de Ordens de Futuros, vá até Histórico de ordens e negociações e clique em Exportar histórico de ordens para abrir a janela de exportação.









Você pode selecionar o par de negociação, a direção e o período desejado. Defina o formato de exportação como PDF e clique em Exportar para começar o download dos dados. Atenção: a geração do arquivo PDF pode levar algum tempo. Se houver mais de 10.000 registros, o sistema mudará automaticamente para o modo de exportação em massa.





Ao selecionar um intervalo de tempo como Últimos 180 dias ou Últimos 365 dias, o sistema exibirá um aviso indicando que a exportação de grandes volumes de dados permite recuperar até 365 dias dentro dos últimos 18 meses (até o dia anterior). É possível exportar até 100.000 registros por vez, com até 10 exportações mensais por usuário.









Da mesma forma, acesse a seção Fluxo de Capital e clique em Exportar fluxo de fundos para abrir a janela de exportação.





Após selecionar o par de negociação, criptoativo, tipo de fundo, tipo de fluxo (entrada ou saída) e o período, escolha o formato PDF e clique em **Exportar**. A geração pode levar tempo, e acima de 10.000 registros, será ativado o modo de exportação em massa.





A regra de exportação de até 365 dias dentro dos últimos 18 meses também se aplica aqui, com limite de 100.000 registros por exportação e até 10 exportações por mês por usuário.









Abra o aplicativo da MEXC e entre na sua conta. Toque no ícone de perfil no canto superior esquerdo, selecione Transações e depois Ordens de Futuros.









Na página de Ordens de Futuros, selecione Histórico de ordens e negociações e toque no ícone de exportação no canto superior direito. Em seguida, toque em + Nova exportação para configurar os parâmetros da exportação.





Você pode configurar o período, o par de negociação e a direção. Atualmente, apenas ordens limite estão disponíveis para exportação. Após preencher os campos, toque em Gerar para completar a exportação.





Se a opção Enviar e-mail após gerar não for marcada, você receberá uma notificação por e-mail ou SMS. Siga as instruções da mensagem para baixar o arquivo em até 7 dias. Também é possível tocar manualmente em Enviar por e-mail após a geração para baixar o relatório pela sua caixa de entrada.









No aplicativo, é possível exportar até 360 dias dentro dos últimos 18 meses (até o dia anterior). Cada exportação pode conter até 100.000 registros, com limite de 10 exportações mensais por usuário.





O recurso de exportação de ordens de Futuros da MEXC é uma ferramenta valiosa para usuários que desejam gerenciar seus registros de negociação e revisar estratégias. Com configurações flexíveis tanto na Web quanto no aplicativo, os usuários podem exportar rapidamente versões em PDF de suas ordens e fluxos de fundos históricos, facilitando a retenção de dados, auditorias e análises.





Ao dominar essa funcionalidade, os usuários podem melhorar significativamente sua eficiência no controle de registros e garantir maior transparência em suas operações de trading.





