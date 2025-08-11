Regras de partilha de lucros do Copy Trade da MEXC





copy trading é o processo de replicar as negociações de outros traders, incluindo todas as suas ações de trading.









Se você tem experiência sólida em negociação e deseja se tornar um copy trader, leia o " Guia de Copy Trading para Líderes " para aprender sobre o processo. Como trader, você também tem a oportunidade de ganhar recompensas atrativas de partilha de lucros.













Futuros, clique em Copy Trade para acessar a página de negociação. Acesse e inicie sessão no site oficial da MEXC . Vá até, clique empara acessar a página de negociação.









Na página de negociação de Copy Trade, clique no > no cartão do nome e entre em Minhas negociações lideradas.









Na página Minhas negociações lideradas, clique em Estatísticas de partilha de lucros para ver seu total de partilhas de lucros, partilhas de lucros esperadas, e a taxa de partilha de lucros. Para solicitar uma alteração à sua taxa de partilha de lucros, clique no ícone do lápis.













1) Entre no aplicativo MEXC. Na página inicial, toque em Mais na seção de acesso rápido.





2) Na categoria Futuros, toque em Copy Trade.





3) Na página do Copy Trade, toque em Gestão de negociações lideradas.





4) Na página de Gestão de negociações lideradas, toque em Estatísticas de partilha de lucros para ver o seu total de partilha de lucros, partilha de lucros esperada, e a taxa de partilha de lucros. Para solicitar uma alteração na sua taxa de partilha de lucros, toque no ícone do lápis.













Partilha total de lucros: Calculada diariamente às 16:00 (UTC), com base nos lucros realizados de todas as posições de copy trade totalmente encerradas nas últimas 24 horas. O ciclo de liquidação vai das 16:00 do dia anterior até as 16:00 do dia atual (UTC). A partilha de lucros só é acionada se o lucro total do seguidor durante o período de liquidação for superior a 0. Após cada liquidação, a partilha total de lucros é redefinida para 0.





Partilha de lucros esperada: O lucro total estimado disponível para partilha desde a última liquidação, calculado com base nos lucros retidos dos seguidores. O valor real a ser distribuído dependerá do resultado final da liquidação.





Taxa de partilha de lucros: A taxa padrão é de 10%. Você pode solicitar a alteração dessa taxa, sendo permitida no máximo uma alteração por dia. O resultado da sua solicitação será comunicado por e-mail, SMS ou notificação no próprio site.









O lucro é partilhado com o trader somente quando o lucro total realizado de todas as posições dos seguidores totalmente encerradas for superior a 0.

Posições parcialmente encerradas não são elegíveis para partilha de lucros.

Se um seguidor tiver qualquer posição aberta associada, a liquidação será adiada para o próximo dia de liquidação.

Se um seguidor deixar de seguir um trader, a partilha de lucros será liquidada imediatamente.





3.1 Detalhes:





Pré-congelamento: Para garantir os ganhos do trader, quando um seguidor encerra totalmente uma posição e o lucro realizado for superior a 0 (desde a última liquidação), uma parte dos lucros é pré-congelada em uma conta intermediária do sistema, com base na taxa de partilha de lucros.





Liquidação real: A partilha de lucros é liquidada diariamente entre 16:00 e 17:00 (UTC), abrangendo os resultados do dia anterior. Se o lucro realizado de todas as posições totalmente encerradas desde a última liquidação for superior a 0, a partilha de lucros é processada.





Fórmula: Partilha real de lucros do trader = Lucro total realizado de todas as posições dos seguidores × Taxa de partilha de lucros

Se houver vários seguidores, o cálculo é feito individualmente para cada um e depois somado.





Reembolso de pré-congelamento: Reembolso = Valor pré-congelado - Partilha real de lucros do trader (Qualquer valor restante após a dedução da parte do trader é reembolsado para a conta de Futuros USDT-M do seguidor).





Horário de liquidação: A liquidação da partilha de lucros ocorre diariamente das 16:00 às 17:00 (UTC). Normalmente, todas as liquidações são concluídas até as 17:00.



3.2 Exemplo do processo de distribuição de lucros realizados (PNL) para seguidores:

Suponha que o usuário A siga o trader B com um investimento inicial de 1.000 USDT. O trader B tem uma taxa de participação nos lucros de 10%.

Dia 1: O Usuário A obtém um lucro de 200 USDT copiando as operações do Trader B. Com a taxa de 10%, 20 USDT são atribuídos ao trader B. Após a distribuição, os ativos do Usuário A ficam em 1.180 USDT.

Dia 2: Há uma perda de 150 USDT. O PNL acumulado desde a última distribuição (após o Dia 1) é agora de -150 USDT. Como o valor é negativo, não há divisão de lucros. Os ativos do usuário A caem para 1.030 USDT.

Dia 3: Um lucro de 100 USDT é registrado. O PNL acumulado desde o último evento de divisão de lucros é agora de -50 USDT (-150 + 100). Como ainda é negativo, não há divisão de lucros. Os ativos sobem para 1.130 USDT, ainda abaixo dos 1.180 USDT da última distribuição.

Dia 4: Um novo lucro de 100 USDT é obtido, elevando o PNL acumulado para +50 USDT. Como o valor agora é positivo, aplica-se a taxa de 10%, e 5 USDT vão para o trader B. Antes da divisão, os ativos do Usuário A chegam a 1.230 USDT; após a dedução, ficam em 1.225 USDT.

A partir do dia 5: A participação nos lucros só ocorre quando os ativos do usuário A superar o novo marco pós-distribuição (atualmente 1.225 USDT). Ou seja, o PNL acumulado desde a última divisão precisa ser positivo.

O processo de participação nos lucros pode ser ilustrado na tabela abaixo:

Ativo Inicial Diário (USDT) PNL diário (USDT) Ativos Antes da Distribuição (USDT) Lucro líquido?

PNL Acumulado após distribuição (USDT)

10% para Trader B (USDT)

Ativos após distribuição （USDT)

Dia 1 1,000 +200 1,200 ✅ - -20 1,180 Dia 2 1,180 -150 1,030 ❌ -150 0 1,030 Dia 3 1,030 +100 1,130 ❌ -50 0 1,130 Dia 4 1,130 +100 1,230 ✅ +50 -5 1,225

Resultado: os ativos do usuário A = 1.000 USDT (capital inicial) + 250 USDT (PNL realizado acumulado) – 25 USDT (valor da divisão de lucros) = 1.225 USDT.

A participação nos lucros só é acionada quando os ativos do Seguidor aumentam em relação à última liquidação de participação nos lucros. Ou seja, o PNL realizado acumulado desde a distribuição de lucros mais recente deve ser positivo para que uma nova rodada de divisão de lucros ocorra. Se os ativos do Seguidor tiverem diminuído durante esse período, ou seja, se o PNL acumulado for negativo, nenhum valor será repassado ao trader.

Notas: Os cálculos acima são apenas para fins ilustrativos. Todos os tipos de taxas relacionadas a negociações foram excluídos.

A divisão de lucros só é liquidada se o Seguidor não tiver posições ativas (ou seja, tiver fechado totalmente todas as posições) associadas ao trader no momento da liquidação. A liquidação da partilha de lucros ocorre diariamente das 16:00 às 17:00 (UTC). Normalmente, todas as liquidações são concluídas até as 17:00.









Partilha de lucros esperada = Soma dos lucros retidos dos seguidores





Para traders com vários seguidores, o lucro retido de cada seguidor é calculado separadamente e depois totalizado.





A estimativa de lucro é atualizada a cada 5 minutos. Esta informação é apenas para referência: o valor final liquidado pode diferir da estimativa.





Exemplo:





O trader A (taxa de partilha de lucros: 10%) tem um seguidor, B. Em determinado dia, o trader A abre duas posições de copy trading, e o seguidor B copia ambas. Posteriormente, o seguidor B encerra totalmente uma das posições, enquanto a outra permanece aberta.





A posição encerrada pelo seguidor B tem um lucro realizado de 100 USDT. Lucro retido para partilha = 100 × 10% = 10 USDT





Partilha de lucros estimada do trader A = 10 USDT



