Perguntas frequentes sobre IA MEXC

27 de agosto de 2025
1. O IA MEXC é gratuito?


Atualmente, a Lista de recomendações IA, o Radar de notícias IA, IA MEXC são todos gratuitos. Caso uma versão avançada seja lançada no futuro, a estrutura de taxas será anunciada previamente via avisos e e-mail.

2. Existem limites no número de interações com o IA ou na velocidade de requisições?


Sim. O sistema aloca dinamicamente uma cota diária de sessões de IA com base no seu nível de KYC e no volume de negociações dos últimos 30 dias. Quanto maior o volume de negociações e nível de verificação, mais sessões você poderá utilizar. As cotas são resetadas automaticamente no dia seguinte ao atingir o limite.

3. Quais idiomas o IA suporta?


Atualmente, mais de 50 idiomas são suportados, incluindo inglês, chinês, vietnamita, indonésio, espanhol e outros principais idiomas. Mais idiomas serão adicionados com o tempo.

4. Há descontos para compra de tokens recomendados pela IA?


Não. Atualmente, não existem taxas especiais ou descontos de preço. As recomendações do AI são baseadas apenas em big data e informações de mercado em tempo real, servindo como referência para negociações, não representando promoções da plataforma.

5. Se um usuário tiver perdas comerciais com base nas informações do IA, a plataforma é responsável?


Observe que as informações fornecidas pela IA são apenas para referência e não constituem qualquer promessa ou garantia de investimento. Todas as decisões de negociação são feitas pelo usuário, que assume os riscos associados.

6. As recomendações do IA garantem lucro?


O IA fornece análises inteligentes com base nas tendências de mercado e informações disponíveis, mas os lucros não são garantidos. Tome decisões com prudência de acordo com sua tolerância ao risco pessoal.

7. O IA divulgará dados privados da conta do usuário?


Não. O IA acessa apenas dados de mercado e negociação anonimizados e não coleta, armazena ou compartilha informações pessoais da conta.

8. Quais são as fontes das informações e conteúdos recomendados pela IA?


Priorizamos precisão e transparência. Todas as recomendações do IA são baseadas em um rigoroso mecanismo de seleção de dados, incluindo dados em tempo real de fontes oficiais da exchange, plataformas analíticas on-chain confiáveis e mídia financeira autorizada. Tendências de discussão da comunidade (filtradas para spam) e backtesting histórico também são consideradas para fornecer referências informadas aos usuários.

9. A frequência de atualização do Radar de notícias IA é sincronizada com redes sociais?


Sim. O Radar de noticias IA depende de fontes de dados terceirizadas confiáveis e da atividade pública na rede para fornecer atualizações quase em tempo real, sincronizadas com as redes sociais.

10. Com que frequência os dados da Lista de recomendações de IA são atualizados?


Os rankings são baseados em um modelo de cálculo em tempo real no backend, com dados atualizados instantaneamente conforme as condições do mercado mudam.

11. Qual é a base para as recomendações de tokens do Lista de recomendações de IA?


O sistema quantifica tokens com base em múltiplos indicadores, incluindo tendências de preço, volume de negociação, mudanças de posição, dados on-chain e popularidade nas notícias, gerando rankings de acordo.

12. Como posso ver os motivos por trás do movimento de preço de um token (Perguntas frequentes sobre IA MEXC)?


Na página de Negociação Spot Web, clique no prompt Perguntas Frequentes sobre IA exibido acima do gráfico de velas para acessar a interface de conversa com o Bot de IA e obter análise objetiva e o raciocínio por trás do movimento de preço do token.


13. O que devo fazer se os recursos do IA não estiverem funcionando?


Primeiro, tente atualizar a página ou reconectar à rede. Se o problema persistir, tente novamente mais tarde ou entre em contato com o serviço de atendimento online para assistência.

14. Por que não consigo encontrar a interface do IA?


Certifique-se de que o aplicativo da MEXC esteja atualizado para a versão 6.19.0 ou superior e reinicie o aplicativo após a atualização. Se ainda não aparecer, verifique o número da versão em ConfiguraçõesSobre, ou tente limpar o cache e fazer login novamente.

15. Como cancelar as notificações push do Radar de notícias IA?


Para cancelar as notificações push do Radar de notícias IA, vá até a página do Radar de notícias IA e clique no botão Subscrito para cancelar a assinatura. Após cancelar, você não receberá mais notificações push.


Leituras recomendadas:


Isenção de responsabilidade: Estas informações não fornecem aconselhamento sobre investimentos, tributação, legalidade, finanças, contabilidade, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem constituem orientação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários

