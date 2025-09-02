Por que minha conta está restrita?





O congelamento de conta refere-se ao bloqueio ou restrição temporária de uma conta de negociação de criptomoedas, impedindo o usuário de realizar transações ou sacar fundos. A duração do congelamento de uma conta de criptomoedas e o procedimento para descongelamento podem variar dependendo das políticas da plataforma ou da agência regulatória.





Durante o período de congelamento, os usuários geralmente não conseguem realizar transações, sacar fundos ou executar outras operações relacionadas à conta. Você precisa entrar em contato com a plataforma de negociação para confirmar o motivo do congelamento da sua conta e seguir os procedimentos da plataforma para descongelá-la. Abaixo estão alguns motivos comuns para o congelamento de contas.





















Se você inserir a senha errada 5 vezes consecutivas durante o login na conta, sua conta será restrita de fazer login por 2 horas. Se você errar a senha 5 vezes novamente, sua conta será restrita de fazer login por 24 horas. Após 24 horas, a restrição será suspensa, e você poderá tentar fazer login novamente.





Se desejar suspender o congelamento antes, siga as instruções na página de login para redefinir sua senha e descongelar a conta. Caso não consiga redefinir a senha sozinho devido à perda de itens de verificação de segurança, você pode solicitar a redefinição das verificações de segurança na página de redefinição de verificação de segurança





Observe que você não pode solicitar a redefinição das verificações de segurança pela página correspondente se não estiver logado. Para redefinir sua senha, entre em contato com o atendimento ao cliente online oficial da MEXC e envie as informações necessárias para redefinir sua senha.









Se você tiver certeza de que os ativos são de uma fonte desconhecida, evite utilizá-los. O remetente ou as autoridades judiciais podem solicitar a devolução dos ativos após o uso, o que pode levar a perdas desnecessárias, como o congelamento da sua conta. Forneça seu UID e capturas de tela do depósito e consulte o atendimento ao cliente online para ajudar a determinar a origem dos ativos e auxiliar na devolução.









Você pode enviar feedback ao atendimento ao cliente da MEXC e apresentar as provas e capturas de tela relevantes. Se o atendimento ao cliente verificar a situação, a plataforma ajudará a impor uma restrição de saque de 48 horas na conta relacionada. Você deve relatar o incidente à polícia imediatamente e, após o relato, entrar em contato com o atendimento ao cliente o mais rápido possível para fornecer o recibo do boletim de ocorrência, permitindo que possamos oferecer assistência adicional.









Durante transações P2P, se você receber fundos adicionais devido a um erro operacional da outra parte, não utilize esses ativos. Se você os usar e a outra parte solicitar a devolução, poderá enfrentar riscos como o congelamento da sua conta. Consulte o atendimento ao cliente online da MEXC para obter ajuda na devolução dos fundos adicionais.









Em transações OTC, se você cancelar ordens de compra de criptomoedas por motivos pessoais ("Não quero negociar") 5 vezes consecutivas, sua conta ficará impossibilitada de comprar criptomoedas pelas próximas 24 horas. Após 24 horas, a restrição será suspensa, e você poderá continuar usando os serviços de compra OTC de criptomoedas.









Se você notar atividades suspeitas na sua conta, como logins anormais, negociações, saques ou transferências, para proteger seus ativos, você pode optar por congelar sua conta entrando em contato com o atendimento ao cliente online para fazê-lo. Após o congelamento da conta, você não poderá fazer login ou negociar. Se desejar descongelar sua conta, entre em contato com o atendimento ao cliente online oficial da MEXC para assistência.





Se você ainda conseguir fazer login na sua conta, pode congelá-la seguindo as instruções nas configurações de segurança na plataforma MEXC. Se sua conta foi roubada e você não consegue fazer login, comunique-se diretamente com o atendimento ao cliente online da MEXC para congelar a conta com a assistência deles.













Quando sua conta acionar uma restrição de combate à lavagem de dinheiro, algumas funções serão limitadas. Você pode acessar a página de envio de informações para remoção de controle de risco e clicar no botão [Solicitar]. Siga as instruções para enviar as informações necessárias e coopere com os oficiais da MEXC para a análise.





Não confie em terceiros que oferecem serviços de descongelamento de conta para evitar perdas adicionais. Após a aprovação da sua solicitação, você recuperará o acesso total às funções da sua conta.













Se você colocar ordens limite ou tipos semelhantes de ordens em negociações spot ou de futuros, seus ativos serão temporariamente congelados, e os ativos congelados não poderão ser usados novamente. Se quiser usar os ativos congelados, vá até a página de negociação, localize a ordem correspondente e cancele-a para descongelar os ativos.









Ao iniciar uma solicitação de saque, a porção de tokens solicitada para saque será congelada e será sacado on-chain para o endereço da carteira ou plataforma que você forneceu. Se desejar cancelar o saque antes de confirmar o SMS ou e-mail de saque, vá até a coluna "Saque" e selecione [Cancelar] para o saque. Os ativos sacados serão descongelados.





Site: No site oficial da MEXC, navegue até a seção [Carteira] no menu principal, selecione [Histórico de financiamento] e, em seguida, escolha [Saque] na página de histórico de fundos para cancelar o saque.

Aplicativo: No aplicativo MEXC, toque no ícone do usuário no canto superior esquerdo da página inicial, selecione [Transações], depois escolha [Depósitos/Saques] e toque em [Saque] para cancelar.













Presentes é um recurso do aplicativo MEXC. Quando você envia criptomoedas para amigos na forma de presente, seus ativos serão congelados. O valor não reclamado será devolvido à sua conta após 48 horas e não poderá ser reembolsado antes disso.









Ao participar com sucesso de eventos, como produtos de prazo fixo na Poupança na plataforma MEXC, os ativos envolvidos no evento serão temporariamente congelados e não poderão ser usados para negociação ou saques. Você precisará esperar até que os ativos sejam desbloqueados para usá-los novamente.









Você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente da MEXC para ajudar a alcançar a outra parte e solicitar a devolução dos seus ativos, mas não há garantia de que o destinatário cooperará. Para garantir a segurança dos seus ativos, o atendimento ao cliente da MEXC solicitará um congelamento temporário dos ativos por 48 horas e recomenda que você relate o incidente à polícia imediatamente.









Verifique a página de depósitos da MEXC para ver se algum token está em status de depósito pendente. Tokens nesse status aparecerão no saldo dos seus ativos e podem ser negociados, mas não podem ser transferidos (incluindo transferências internas), sacados ou usados para negociação OTC até que o depósito seja totalmente creditado. Você pode esperar até que os tokens sejam totalmente creditados antes de realizar transferências, saques ou negociações OTC.





Site: No site oficial da MEXC, navegue até [Carteiras] no menu principal e selecione [Histórico de fundos]. Você pode verificar o status do depósito na aba "Depósito".

Aplicativo: No aplicativo MEXC, toque no ícone do usuário no canto superior esquerdo da página inicial, selecione [Transações], depois escolha [Depósitos/Saques]. Toque em [Depósito] para verificar o status do depósito.









A MEXC possui um limite de saque de 24 horas para contas da plataforma. Se você exceder esse limite, precisará esperar 24 horas antes de poder continuar sacando fundos.





Você também pode aumentar seu limite de saque concluindo a verificação KYC . Após concluir o KYC básico, seu limite de 24 horas será aumentado para 80 BTC, e após concluir o KYC avançado, seu limite de 24 horas será elevado para 200 BTC.









Para usuários cujos saques foram restritos, para evitar acesso não autorizado, é necessário fornecer uma foto do usuário segurando seu documento de identidade para verificar sua identidade.









Se você ativou esse recurso, quaisquer novos endereços adicionados à lista permissão de saques exigirão um período de espera de 24 horas antes que os saques possam ser realizados. Se você desativar esse recurso após ativá-lo, sua conta também precisará esperar 24 horas antes que os saques possam ser processados.













Se suas criptomoedas foram roubadas, obtidas por golpe ou outros meios ilegais e transferidas para a MEXC, você pode clicar em [Reportar fundos anormais] e enviar um relatório após preencher os detalhes. Com base nas informações fornecidas, a MEXC pode congelar temporariamente quaisquer ativos suspeitos de serem roubados para garantir a segurança dos ativos.







