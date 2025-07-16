Há sete anos, a MEXC deu seus primeiros passos no mundo dinâmico e em constante evolução das criptomoedas, movida por uma forte paixão e uma visão ousada para o setor. Desde então, a MEXC se destacou Há sete anos, a MEXC deu seus primeiros passos no mundo dinâmico e em constante evolução das criptomoedas, movida por uma forte paixão e uma visão ousada para o setor. Desde então, a MEXC se destacou
7º aniversário da MEXC: Liderando uma nova era da negociação de criptomoedas com as listagens de tokens mais rápidas

16 de julho de 2025MEXC
Há sete anos, a MEXC deu seus primeiros passos no mundo dinâmico e em constante evolução das criptomoedas, movida por uma forte paixão e uma visão ousada para o setor. Desde então, a MEXC se destacou no mercado global de negociação de criptoativos, tornando-se a plataforma preferida de muitos investidores, graças à sua principal vantagem: listar novos tokens com rapidez.

Sucesso guiado por dados: As conquistas da MEXC em listagens rápidas de tokens


Desde sua fundação, a MEXC sempre priorizou as necessidades dos usuários, buscando oferecer as opções de negociação mais completas e diversificadas. Até 16 de abril de 2025, a MEXC já listou 2.908 pares de negociação Spot e 1.136 pares de Futuros, abrangendo desde criptomoedas consolidadas até projetos emergentes de DeFi, memecoins populares, NFTs e muito mais. Essa ampla variedade de pares de negociação não apenas atende aos diferentes perfis de investimento dos usuários, como também demonstra a agilidade da MEXC em responder ao mercado e listar novos tokens de forma eficiente.

De acordo com um relatório da TokenInsight, entre 1º de novembro de 2024 e 15 de fevereiro de 2025, a MEXC liderou o setor com o maior número de listagens no Spot e a maior velocidade de listagem. A plataforma manteve uma frequência elevada de novas listagens em ciclos quinzenais, comprovando sua capacidade de acompanhar as tendências de mercado. Vale destacar que a MEXC foi uma das primeiras a listar tokens populares relacionados às quatro principais narrativas do bull market atual (Memes, DeSci, Agentes de IA e Tokens de Celebridades), como *URLS-PNUT_USDT*, *URLS-RIFSOL_USDT*, *URLS-BUZZ_USDT* e *URLS-TRUMP_USDT*, todos registrando valorizações expressivas após o lançamento.


A MEXC se destacou com sucesso entre as principais exchanges ao adotar uma estratégia inteligente de listar projetos promissores antecipadamente, acompanhando de perto as tendências emergentes e adicionando tokens com agilidade. Essa abordagem permite que os usuários aproveitem o momento inicial do mercado e maximizem o potencial de valorização dos novos projetos, garantindo uma vantagem competitiva.

Estratégia de sucesso: Como a MEXC lidera o setor com listagens rápidas de tokens


A liderança da MEXC na velocidade de listagem de tokens é resultado de uma combinação poderosa de eficiência operacional e suporte técnico avançado.

Tomada de decisão eficiente: A MEXC possui um processo de decisão abrangente e ágil. Da seleção do projeto à diligência prévia, até a listagem final, cada etapa passa por um rigoroso controle e gestão detalhada. Além disso, a MEXC conta com um mecanismo de resposta rápida, que permite iniciar o processo de listagem imediatamente após o projeto atender aos critérios, reduzindo grandemente o tempo entre avaliação e lançamento.

Suporte técnico: A MEXC conta com uma equipe técnica altamente experiente, responsável por garantir a estabilidade e confiabilidade nas novas listagens. Com amplo know-how, a equipe otimiza a arquitetura do sistema, melhora o desempenho das negociações e reforça a segurança em vários níveis. A equipe formou um suporte técnico ágil e preparado para resolver qualquer desafio em tempo real, além de realizar atualizações constantes. Isso garante que a MEXC opere de forma fluída sob forte concorrência, oferecendo uma experiência de negociação fluída para os usuários.

Vantegem em recursos: Ao longo desses sete anos, a MEXC construiu uma base sólida de recursos no setor. A plataforma mantém parcerias de longo prazo com equipes de projetos de alta qualidade ao redor do mundo, o que permite acesso antecipado a informações sobre novos projetos. A MEXC também participa ativamente de eventos e fóruns do setor, mantendo contato próximo com especialistas, acadêmicos e instituições, o que fortalece ainda mais sua capacidade de listar tokens com agilidade..

Gestão de riscos rigorosa: A MEXC estabeleceu um sistema de gerenciamento de riscos robusto, que avalia e monitora cuidadosamente cada listagem. Desde conformidade regulatória até segurança e análise de risco de mercado, todos os projetos passam por uma avaliação criteriosa. Esse controle minucioso ajuda a mitigar riscos para os investidores e garante a desenvolvimento estável a longo prazo da plataforma.

Evento especial do 7º aniversário da MEXC


Para comemorar seus sete anos de trajetória, a MEXC lançou a série de eventos Festeje com a MEXC, com um prêmio total de 10.000.000 USDT à sua espera!

Evento 1: Participe da Competição de taxa de PNL da equipe e ganhe parte de 25% do prêmio total.
Evento 2: Colete fragmentos e monte caixas misteriosas para ganhar parte de 40% do prêmio total.
Evento 3: Compita nas classificações diárias de volume de negociação e PNL para ganhar parte dos 35% restantes do prêmio total.

Enquanto comemora seu 7º aniversário, a plataforma reafirma seu compromisso com os valores fundamentais de prioridade ao usuário, segurança e eficiência, aprimorando continuamente suas funcionalidades e experiência de uso.

Uma das principais estratégias da MEXC continuará sendo a agilidade nas listagens de tokens, reforçando seus mecanismos de tomada de decisão rápida, ampliando o suporte técnico, fortalecendo seus recursos de mercado e aprimorando a gestão de riscos.

Isso garantirá que a MEXC siga apresentando os projetos mais promissores com máxima velocidade, ajudando seus usuários a aproveitarem as melhores oportunidades em um mercado cripto em constante transformação.

Aviso legal: Estas informações não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, aspectos legais, financeiros, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constituem recomendação para compra, venda ou retenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.


