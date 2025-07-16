Matrixport: Bitcoin pode entrar em consolidação no verão, níveis-chave em foco

O mais recente relatório de pesquisa de mercado da Matrixport indica que o Bitcoin ( BTC ) está passando gradualmente de um rali na primavera para uma fase de "consolidação de verão". Embora o impulso de curto prazo ainda esteja sustentado por políticas favoráveis e fluxos de capital, diversos fatores negativos - incluindo incertezas macroeconômicas, desaceleração dos aportes em ETF e queda na atividade on-chain - começam a impactar o desempenho do mercado. Os investidores são orientados a acompanhar de perto os principais níveis técnicos e ajustar suas estratégias conforme necessário.









De acordo com a Matrixport, o Bitcoin caiu mais de 6% em relação à sua máxima semanal na primeira semana de junho, atingindo uma mínima de $103.068 - a maior queda semanal (cerca de 6,9%) desde março. Altcoins importantes como Ether Solana também recuaram mais de 4% e 11%, respectivamente, refletindo uma correção generalizada no mercado.





Principais observações técnicas::





O preço do BTC rompeu abaixo de um nível de suporte crítico, sinalizando enfraquecimento na força de alta.

A rotação de capital está lenta, com mudanças rápidas no foco setorial.

O apetite por risco dos investidores diminuiu, evidenciando um posicionamento de mercado instável.









Matrixport destaca que o PMI ISM não-manufatura dos EUA caiu recentemente para seu nível mais baixo desde julho de 2024, indicando uma leve contração no setor de serviços e enfraquecendo as expectativas de crescimento.





Outros sinais macroeconômicos também pressionam os ativos de risco:





O Índice do Dólar Americano permanece relativamente forte, apesar da fraqueza de curto prazo, sinalizando uma persistente aversão ao risco global.

Os preços do petróleo bruto continuam em queda, indicando enfraquecimento da demanda global.

As expectativas do mercado em relação a cortes nas taxas de juros pelo Fed seguem voláteis, contribuindo para a incerteza quanto à política monetária.





Esses fatores, em conjunto, sugerem um cenário de estagflação moderada, que limita o potencial de valorização do mercado cripto.









Tanto os dados de ETFs quanto os on-chain indicam um enfraquecimento do impulso do mercado:





Os ETFs spot de Bitcoin registraram saídas líquidas de mais de $144 milhões na semana passada, com dois dias consecutivos de fluxos negativos.

Em contrapartida, os ETFs relacionados ao Ethereum tiveram entradas de $285 milhões, provavelmente impulsionadas pela expectativa de aprovação, refletindo uma divergência nas estratégias institucionais.

O crescimento desacelerado da oferta de stablecoins e a queda no número de carteiras ativas sugerem falta de entrada de capital novo.





A Matrixport observa que, embora a aprovação dos ETFs de Ethereum seja positiva no longo prazo, os fluxos de curto prazo são em grande parte impulsionados por arbitragem, e não por uma demanda sustentada de investidores.









Dados on-chain recentes revelam níveis psicológicos e estruturais críticos no comportamento do preço do Bitcoin. Um relatório da CryptoQuant de 8 de junho, identificou os $106.200 como uma zona de resistência importante, alinhando-se com o custo médio dos investidores que entraram nas últimos 1 a 4 semanas. À medida que o BTC se aproxima desse nível, os holders de curto prazo tendem a realizar lucros, gerando pressão de venda.





"Um investidor de curto prazo que está no prejuízo tende a entrar em pânico.” - disse o analista da CryptoQuant, Burak Kesmeci. “Quando o preço volta ao ponto de equilíbrio, ele pode pensar que esse risco já foi suficiente para ele e apertar o botão de venda - transformando essa zona em uma possível resistência (como os $106,2 mil)".





Enquanto isso, o nível dos $97.500 mostra forte suporte, correspondendo ao custo médio dos investidores que entraram há 3 a 6 meses. Diferente dos investidores de curto prazo, esses participantes de longo prazo demonstram maior convicção, oferecendo uma base de sustentação para o mercado.









Em uma reviravolta surpreendente, a empresa de pesquisa Santiment sugeriu que o recente embate público entre Donald Trump e Elon Musk nas redes sociais pode ter, inadvertidamente, aliviado as tensões do mercado. Embora o conflito entre dois proeminentes defensores das criptomoedas tenha causado preocupação inicial, a Santiment argumenta que o confronto aberto pode ter funcionado como uma válvula de escape para riscos políticos subjacentes. Segundo a empresa, essa liberação precoce do sentimento negativo pode ajudar a abrir caminho para uma estabilização de curto prazo no mercado.









Do ponto de vista da estrutura de mercado, o Bitcoin está atualmente em um momento crítico, no qual o capital especulativo de curto prazo e o capital de investimento de longo prazo estão em competição direta. Essa divergência nos padrões de retenção torna os níveis de $106.200 e $97.500 pontos-chave a serem observados. Os investidores devem acompanhar de perto a movimentação do preço nessas duas regiões, pois elas provavelmente servirão como indicadores importantes da próxima direção do mercado.









Levando em conta fatores macroeconômicos e estruturais, a Matrixport prevê que o Bitcoin pode entrar em uma “fase de consolidação de médio prazo” semelhante à observada entre setembro de 2021 e o início de 2022, com duração estimada de 1,5 a 2 meses: “Com os primeiros sinais de enfraquecimento dos dados já aparecendo, podemos estar caminhando para dois meses de turbulência econômica. Nesse cenário, é pouco provável que o Bitcoin continue subindo de forma ininterrupta, especialmente com o Fed pouco inclinado a cortar juros enquanto as expectativas de inflação permanecem elevadas".





Os principais fatores que sustentam essa visão incluem:





Desaceleração nas entradas de ETFs e ausência de uma recuperação significativa de capital on-chain.

Política macroeconômica em fase de transição, sem estímulos relevantes via juros ou gastos públicos.

Tecnicamente, o Bitcoin está preso em um intervalo de preço elevado, mas sem impulso de rompimento.









A Matrixport destaca que os investidores devem acompanhar de perto dois indicadores macroeconômicos fundamentais: os preços internacionais do petróleo e o índice do dólar dos EUA. Os preços do petróleo funcionam como um termômetro da atividade econômica global - uma queda contínua costuma sinalizar enfraquecimento da demanda. Já o índice do dólar reflete mudanças nas expectativas em relação à política do Fed.





A atual estabilidade nos rendimentos dos títulos sugere que os investidores estão reavaliando o rumo da política monetária americana. As taxas de juros podem permanecer elevadas por mais tempo do que se previa, em grande parte devido à preocupação dos formuladores de política de que as novas tarifas comerciais possam reacender pressões inflacionárias. Essa postura mais cautelosa está se tornando um novo fator de restrição para os mercados.





Também é importante considerar os efeitos defasados das tarifas: elas podem provocar um enfraquecimento inesperado nos dados econômicos futuros. Esse aumento da incerteza política já tem levado os investidores a adotarem posições mais conservadoras. Os indicadores macro recentes mostram uma perda de fôlego no crescimento econômico global, elevando o risco de maior volatilidade nos próximos dois meses.





Nesse cenário, a correlação do Bitcoin com ativos financeiros tradicionais está se intensificando. Especialmente com o Fed mantendo uma postura rígida e as pressões inflacionárias ainda presentes, é improvável que o mercado cripto consiga se desvincular e sustentar uma alta independente. Os investidores precisam reconhecer que os riscos sistêmicos estão em alta - e nenhuma classe de ativos está imune às forças macroeconômicas.









Embora junho tenha registrado uma convergência entre correções técnicas e incertezas políticas, a perspectiva de longo prazo ainda reserva espaço para otimismo. Reformas estruturais, como a institucionalização dos ETFs, as próximas mudanças macroeconômicas e o surgimento de novas narrativas podem impulsionar a próxima etapa do ciclo de alta.





Os investidores devem buscar oportunidades estruturais dentro da volatilidade de curto prazo, manter uma postura racional e flexível, e integrar sinais on-chain e tendências financeiras globais para construir uma estratégia de investimento resiliente no médio e longo prazo.



