Matchain (MAT): Uma plataforma de IA descentralizada para a era Web3

Na era do Web3, dados e inteligência artificial tornaram-se ativos extremamente valiosos. No entanto, surgem preocupações urgentes: quem controla seus dados pessoais? A inteligência artificial realmente serve aos seus interesses — ou apenas extrai valor?





A Matchain (MAT) oferece uma resposta clara. Como a primeira plataforma de IA Layer-2 na BNB Chain, a Matchain capacita os usuários com total propriedade sobre suas identidades digitais e dados pessoais. Ao utilizar tecnologias de IA descentralizadas, a Matchain está estabelecendo um novo padrão para a evolução do Web3. Mas o que diferencia a Matchain de outras plataformas? Como sua tecnologia central é estruturada?





A seguir, você encontrará uma visão geral do ecossistema Matchain, com os principais insights para avaliar e aproveitar essa nova oportunidade emergente.













1) Dados dos usuários controlados por terceiros:





No ecossistema Web2, plataformas como Google e Facebook atuam como “porteiras” de dados, armazenando, analisando e monetizando informações pessoais de bilhões de usuários sem oferecer retorno justo. Os usuários têm pouco ou nenhum controle sobre como seus dados são acessados, utilizados ou compartilhados.





2) Identidades digitais fragmentadas e falta de interoperabilidade:





A maioria das aplicações Web3 opera com sistemas de contas isolados, resultando em identidades digitais fragmentadas e interoperabilidade limitada entre plataformas. Isso dificulta a verificação de identidade e obriga os usuários a se autenticarem repetidamente em diferentes dApps, comprometendo a experiência do usuário e desperdiçando recursos.





3) IA centralizada e uso indevido de dados:





Atualmente, a maioria dos sistemas de IA é desenvolvida e controlada por entidades centralizadas. Esses modelos dependem fortemente de grandes volumes de dados de usuários, mas os processos de coleta e uso carecem de transparência, colocando a privacidade em risco.













A Matchain foi criada para enfrentar os desafios fundamentais da Web3 e da inteligência artificial. Construída na BNB Chain, a Matchain é uma plataforma de IA Layer-2 que utiliza tecnologias avançadas como provas de conhecimento zero (ZK) e o OP Stack para resolver diretamente os problemas de dados centralizados, fragmentação de identidade e monopólio da IA.





A Matchain é estruturada em três pilares principais:





1) IA descentralizada Capacita a comunidade a implantar e compartilhar modelos de IA sem depender de servidores centralizados, promovendo maior transparência e controle pelos usuários.





2) Identidade descentralizada (DID): Por meio do sistema MatchID, compatível com o padrão W3C, a Matchain integra carteiras Web3 e contas Web2 em uma identidade digital unificada, oferecendo uma experiência contínua em todo o ecossistema.





3) Soberania dos dados: Os usuários mantêm total propriedade e controle sobre seus dados pessoais, podendo decidir se, como e com quem seus dados serão compartilhados — além de receberem uma compensação justa quando seus dados forem utilizados.





Ao combinar blockchain, IA e tecnologias que preservam a privacidade, a Matchain não é apenas uma plataforma - ela representa um passo essencial rumo a um futuro Web3 verdadeiramente centrado no usuário.





4) Conquistas notáveis









First AI Layer-2 on BNB Chain: Matchain has pioneered the integration of AI and blockchain within the BNB ecosystem, setting a new standard for the future of decentralized AI.





Integração com o OP Stack e participação no ecossistema Superchain: Ao adotar a estrutura modular do OP Stack da Optimism, a Matchain garante segurança cross-chain aprimorada e maior interoperabilidade, reforçando ainda mais sua base tecnológica.





Mais de 500 milhões de transações logo após o lançamento da mainnet: O rápido crescimento no volume de transações da plataforma demonstra tanto a forte demanda do mercado quanto a utilidade comprovada da Matchain no mundo real.









A Matchain concretiza sua visão por meio de três mecanismos principais:





1) Arquitetura Layer-2 baseada no OP Stack

A Matchain adota a estrutura modular OP Stack da Optimism para oferecer taxas de gas baixas e alta escalabilidade, garantindo uma experiência fluida para os desenvolvedores. Totalmente compatível com a Ethereum Virtual Machine (EVM), os dApps existentes no Ethereum ou na Optimism podem ser migrados para a Matchain sem necessidade de alterações no código.





2) BNB Smart Chain como camada de disponibilidade de dados

A BNB Smart Chain funciona como a camada de armazenamento e verificação de todas as transações. Ao separar a camada de execução (Layer 2) da camada de disponibilidade de dados, a Matchain melhora o desempenho sem comprometer a segurança e a auditabilidade on-chain.





3) Modelo de interação Usuário–Dados–IA

3.1 Registro do matchID: Os usuários criam uma identidade digital única que conecta várias carteiras Web3 e contas Web2, servindo como base para sua presença on-chain.





3.2 Compartilhamento controlado de dados: Os dados pessoais — como interações sociais — são criptografados e compartilhados somente com a permissão explícita do usuário, garantindo privacidade e consentimento.





3.3 Participação no treinamento de IA: Desenvolvedores podem implantar modelos de IA e treiná-los com conjuntos de dados autorizados pelos usuários, possibilitando aprendizado de máquina com preservação de privacidade.





3.4 Ganhos por participação: Usuários podem ganhar tokens MAT ao compartilhar dados, fazer staking, participar de mineração de liquidez ou interagir com dApps impulsionados por IA.





Esse modelo sinérgico — que combina a escalabilidade de uma Layer-2, a soberania dos dados e a inteligência artificial descentralizada — posiciona a Matchain como uma camada fundamental para o empoderamento do usuário no ecossistema Web3 impulsionado por IA.









1) Identidade digital segura para usuários Web3: Elimina o risco de vazamento de dados em múltiplas plataformas ao permitir que os usuários mantenham controle total sobre suas identidades digitais por meio do matchID.





2) Ecossistema de dApps de IA centrado no usuário: A Matchain oferece suporte a uma ampla gama de aplicações descentralizadas com IA em setores como DeFi, saúde, educação e redes sociais descentralizadas. Todas as aplicações podem integrar de forma fluida o matchID e o token MAT para autenticação e incentivos.





3) Integração com o metaverso: Permite que os usuários construam perfis digitais persistentes e verificáveis em ambientes virtuais, incluindo credenciais de identidade, certificados de habilidades e históricos de atividades - aprimorando a continuidade e a personalização no metaverso.





4) Verificação de educação e emprego: Certificações acadêmicas e profissionais podem ser armazenadas na forma de Soulbound Tokens (SBTs), permitindo que empregadores verifiquem credenciais com segurança e transparência on-chain.









Símbolo do token: MAT

Rede: Matchain Mainnet (Layer-2 na BNB Chain)

Fornecimento total: 100 milhões









Transações e taxas de gas: O token MAT é utilizado para pagar por transações e execução de contratos inteligentes na rede Matchain.





Governança: Holders de MAT têm o direito de propor e votar em atualizações do protocolo, desempenhando um papel ativo na governança da rede.





Recompensas e incentivos: O token MAT é utilizado em programas de staking, mineração de liquidez e incentivos a desenvolvedores, promovendo o engajamento no ecossistema.





Monetização de dados: Quando os usuários autorizam modelos de IA ou dApps a utilizarem seus dados, são recompensados com tokens MAT.





A Matchain lançou oficialmente sua segunda rodada de venda pública da Genesis License em 21 de abril, dando continuidade ao impulso iniciado com seu programa de airdrop em outubro de 2024, com recompensas contínuas destinadas a incentivar a participação e expandir a comunidade.









Passo 1: Junte-se ao bot “MatchQuest” no Telegram

Acesse o bot oficial em t.me/matchain_fam_bot e selecione “Start Match Quest” para começar.





Passo 2: Conclua as tarefas básicas

Siga a Matchain no Twitter/X

Participe das comunidades no Telegram e no Discord

Compartilhe postagens e convide amigos (ganhe um bônus adicional de 3 a 10% em pontos)





Passo 3: Jogue o mini-jogo “Catch M”

Ganhe pontos Match jogando o mini-jogo dentro do bot. Observação: os pontos poderão ser trocados por tokens MAT a uma taxa fixa após o lançamento oficial do token, conforme anunciado.

















Petrix Barbosa (CEO): Fundador e líder estratégico da Matchain.

Anastasia Drinevskaya (CMO): Responsável pelas estratégias de marketing e comunicação.

Jessie Xiao (CBDO): Lidera o desenvolvimento de negócios e parcerias estratégicas.

A equipe está comprometida com a construção de um ecossistema centrado na privacidade e na soberania dos dados pessoais, reconhecendo esses elementos como direitos humanos fundamentais.









Paris Saint-Germain (PSG): A Matchain se tornou a parceira exclusiva de identidade digital do PSG para o período de 2024 a 2027. Juntos, estão desenvolvendo um estúdio de inovação conjunta para impulsionar a adoção de soluções Web3, permitindo que os fãs controlem com segurança seus dados pessoais e interações digitais.





RWA Inc.: Colaboração voltada para o desenvolvimento de um ecossistema de tokenização de ativos com base na tecnologia blockchain de IA da Matchain.





Ankr: Responsável por fornecer serviços RPC para dar suporte aos desenvolvedores na criação de dApps na Matchain.





A Matchain é muito mais do que um projeto de blockchain — trata-se de uma porta de entrada para uma nova era de interação entre inteligência artificial e dados digitais. Com tecnologia de ponta, parceria com o PSG, integração ao OP Stack e uma demanda crescente por identidade descentralizada (DID), a Matchain está se posicionando como um pilar da infraestrutura Web3 da próxima geração. Ao garantir tokens MAT desde o início por meio do airdrop, você poderá participar desde já deste ecossistema com alto potencial.





P: O que é a Matchain (MAT)?

R: A Matchain é a primeira plataforma de IA Layer-2 construída na BNB Chain, combinando tecnologia blockchain com inteligência artificial descentralizada para dar aos usuários controle total sobre suas identidades e dados. A plataforma oferece suporte à identidade descentralizada (DID), monetização de dados e um ecossistema acessível de dApps com IA.





P: Como a Matchain funciona?

R: A Matchain opera como uma solução Layer-2 baseada no OP Stack, com a BNB Chain atuando como camada de armazenamento de dados. Os usuários podem criar uma identidade digital (matchID), compartilhar dados seletivamente e ganhar recompensas em MAT ao participar do ecossistema.





P: Qual é a utilidade do token MAT?

R: MAT é o token nativo do ecossistema Matchain. Ele é utilizado para pagar taxas de transação, participar da governança, fazer staking, mineração de liquidez e recompensar usuários pelo compartilhamento de dados. Além disso, o MAT é essencial para treinar e operar modelos de IA descentralizados.





P: Como posso reivindicar o airdrop de MAT?

R: Siga o bot oficial no Telegram e participe do programa MatchQuest. Conclua tarefas comunitárias e jogue minigames para acumular pontos, que poderão ser trocados por tokens MAT após o lançamento oficial.





Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributos, aspectos legais, financeiros, contábeis ou quaisquer outros serviços relacionados, tampouco representam recomendação para compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece estas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



