Mantle Network: Construindo um ecossistema de Layer 2 no Ethereum para impulsionar as finanças on-chain

Mantle Network (doravante referida como Mantle) é uma solução modular de rollup Layer-2 construída sobre o Ethereum. Ela combina compatibilidade com EVM, alta escalabilidade e baixas taxas de transação, ao mesmo tempo que herda a segurança da rede principal do Ethereum.

A Mantle adota uma arquitetura avançada em camadas, que distribui tarefas complexas de computação e armazenamento entre múltiplos nós, permitindo um processamento de dados eficiente e verificação de transações rápida. Além disso, a rede prioriza a segurança e privacidade dos dados dos usuários, implementando tecnologias de criptografia e medidas de gerenciamento de risco para garantir uma operação segura e confiável.

1. Principais características da Mantle


Arquitetura Rollup: A Mantle aproveita os validadores e os protocolos de consenso do Ethereum para reduzir significativamente as taxas de gas, diminuir a latência e aumentar a capacidade da rede. Os usuários podem personalizar os requisitos de confirmação de transações conforme necessário, permitindo confirmações quase instantâneas com compromissos mínimos de segurança.

Arquitetura Modular: Separa a execução de transações, o consenso, a liquidação e o armazenamento em módulos independentes, formando uma blockchain modular. Isso inclui uma camada de execução desenvolvida pela Mantle compatível com EVM, uma camada de consenso e liquidação ancorada ao Ethereum, e um módulo externo de disponibilidade de dados (Data Availability – DA) operado pelo EigenDA.

Segurança do Ethereum: As transições de estado da Layer-2 (L2) são verificadas pelos validadores do Ethereum e seguem os mesmos processos de consenso e liquidação das transações da Layer-1 (L1).

Disponibilidade modular de dados: Utilizando módulos de DA independentes como o EigenDA, a Mantle alcança até 90% de economia de custos em comparação com soluções de dados on-chain na L1.

2. Novidades na Mantle v2 Everest


Após mais de um ano de operação estável com a Mantle Tectonic, a rede lançou a atualização Everest, marcando um grande avanço para a Mantle. Esta atualização não só reforça sua infraestrutura, como também prepara totalmente a rede para compatibilidade com a futura atualização Pectra do Ethereum.

Um dos principais destaques do Everest é o lançamento oficial do EigenDA, que oferece uma solução revolucionária de disponibilidade de dados, melhorando significativamente a eficiência e segurança na gestão dessas informações.

A Mantle tem mantido uma estreita colaboração com a EigenDA. Antes do lançamento da mainnet do EigenDA, a Mantle utilizava o Mantle DA – uma camada de disponibilidade de dados de terceiros, baseada na tecnologia do EigenDA.

Como solução Layer-2 do Ethereum, a Mantle também começou a se adaptar às mudanças trazidas pela atualização Pectra. Isso inclui a integração do novo campo RequestsHash (proposto no EIP-7685) no cabeçalho de blocos, e o suporte ao novo tipo de transação SetCodeTx (do EIP-7702). Essas iniciativas garantem que a rede Mantle permaneça totalmente compatível com a evolução do Ethereum, oferecendo serviços estáveis e ininterruptos aos usuários.

3. Tokenomics


3.1 Sobre o MNT


A Mantle adota um modelo econômico sustentável, no qual o MNT funciona como o token nativo do ecossistema. O fornecimento total de MNT é de 6,219,316,768. O cronograma de liberação dos tokens é distribuído ao longo de vários anos para garantir sustentabilidade de longo prazo.


3.2 Utilidades do MNT


Pagamento de taxas: MNT é usado para pagar taxas de transação na Layer-2 da Mantle.

Votação em governança: Os holders de MNT podem votar em propostas como atualizações de protocolo e alocação de fundos.

Incentivos ao ecossistema: A Mantle criou um EcoFund para apoiar projetos em estágio inicial. Usuários que mantêm MNT podem receber parte das recompensas distribuídas.

4. Como comprar tokens MNT na MEXC


A rápida ascensão do ecossistema Mantle ganhou ainda mais força com sua parceria com a MEXC, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. Reconhecida por suas baixas taxas, transações rápidas, ampla variedade de ativos e alta liquidez, a MEXC se destaca como uma plataforma confiável para investidores ao redor do mundo.

A MEXC foi a primeira a listar o token MNT para negociação tanto no Spot quanto em Futuros. Usuários podem negociar MNT com taxas extremamente baixas.

1）Acesse o aplicativo da MEXC e faça login ou visite o site oficial.
2）Digite MNT na barra de pesquisa e selecione a negociação Spot ou Futuros para o token.
3）Escolha o tipo de ordem, insira o montante e o preço desejado e finalize a negociação.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento em investimentos, impostos, jurídico, financeiro, contábil, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado. Também não representa uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não configura orientação de investimento. Certifique-se de entender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as ações de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.


