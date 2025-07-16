Lorenzo Protocol (BANK): Desbloqueando o verdadeiro valor do Bitcoin

Lorenzo Protocol (BANK) é um protocolo descentralizado que libera a liquidez do Bitcoin (BTC) conectando-o ao DeFi e a outros ecossistemas blockchain. Combinando princípios das finanças tradicionais com a tecnologia blockchain, o Lorenzo Protocol oferece uma estrutura eficiente e segura para staking de Bitcoin, gestão de liquidez e distribuição de rendimentos.













O Lorenzo Protocol oferece uma solução de liquidez descentralizada, segura e flexível para o Bitcoin ( BTC ). Ao introduzir Liquidity Principal Tokens (LPT) e Yield Accruing Tokens (YAT), o protocolo aumenta a liquidez e o potencial de ganhos do BTC, superando as limitações de programabilidade do Bitcoin. Por meio de integração profunda com várias plataformas DeFi, o Lorenzo transforma o BTC de uma reserva de valor passiva em um ativo financeiro ativo, permitindo empréstimos, staking líquido e outras operações DeFi. Os usuários podem fazer staking de BTC para receber stBTC e YAT e, em seguida, usar esses tokens como garantia em diversos cenários DeFi.









O Lorenzo Protocol oferece as seguintes funções principais para ajudar os usuários a aproveitar ao máximo seus ativos em Bitcoin no ecossistema DeFi:









O Lorenzo Protocol permite que os usuários façam staking de Bitcoin no protocolo e recebam o token de staking líquido correspondente, o stBTC. Esses tokens não apenas representam o Bitcoin em staking do usuário, mas também permitem a participação em diversas atividades DeFi, como empréstimos e mineração de liquidez.









O protocolo introduz Liquidity Principal Tokens (LPTs) e Yield Accruing Tokens (YATs) para separar o principal do rendimento. Os LPTs representam o BTC em staking, enquanto os YATs acompanham os rendimentos gerados por esse staking. Essa separação oferece maior flexibilidade na gestão e alocação dos ativos.









Ao se integrar com protocolos como Wormhole e LayerZero, o Lorenzo permite que o stBTC funcione em várias blockchains. Essa capacidade de operar entre chains amplia os casos de uso dos ativos em Bitcoin em todo o ecossistema blockchain.









O Lorenzo suporta várias estratégias de rendimento, permitindo que os usuários escolham a abordagem que melhor atende aos seus objetivos. As opções incluem mineração de liquidez e empréstimos por meio de protocolos DeFi consolidados, ajudando os usuários a otimizar seu potencial de retorno.









O fluxo de trabalho do Lorenzo Protocol consiste em várias etapas projetadas para proteger os ativos em Bitcoin, manter a liquidez e distribuir os rendimentos.









O Lorenzo oferece um módulo de custódia que suporta múltiplos custodiantes confiáveis, como Cobo, Ceffu e Chainup, para armazenar e gerenciar com segurança o Bitcoin em staking dos usuários. Cada transação de staking passa pelo processo de validação on-chain do Lorenzo para verificar sua autenticidade antes de ser aceita no protocolo.









Quando um usuário faz staking de Bitcoin no Lorenzo, o protocolo cunha uma quantidade equivalente de tokens stBTC. Cada cunhagem passa por uma verificação rigorosa para garantir processamento preciso e lastro um-para-um em BTC real. Os usuários podem então usar o stBTC em vários protocolos DeFi para obter rendimentos adicionais.









Os rendimentos obtidos pelo staking de Bitcoin são distribuídos na forma de tokens YAT. Esses tokens YAT representam as recompensas geradas pelo staking e podem ser resgatados sob demanda por meio do Lorenzo Protocol.









O desenvolvimento do Lorenzo Protocol ocorre em várias fases, cada uma com objetivos e expansões de recursos distintos.





Na primeira fase, o Lorenzo focará na liquidez do BTC, lançando o token de staking líquido, stBTC. Os usuários poderão custodiar seu Bitcoin na Lorenzo Vault Wallet e participar do programa de staking do ecossistema Babylon. O principal objetivo desta fase é aumentar o valor total bloqueado (TVL) do BTC antes do lançamento da mainnet da Babylon, para que os usuários possam começar a ganhar recompensas o mais rápido possível.





Na segunda fase, o Lorenzo permitirá o staking de uma variedade maior de ativos equivalentes ao BTC, como wBTC, BTCB, FBTC e stBTC, e introduzirá os Yield Accrual Tokens (YATs) para separar o principal do rendimento. O protocolo também estenderá seu suporte a outras chains Proof-of-Stake e lançará produtos de liquidez mais avançados, expandindo ainda mais seu alcance no ecossistema DeFi.









O Lorenzo Protocol oferece uma estrutura inovadora para staking líquido descentralizado de Bitcoin, resolvendo os desafios de liquidez e gestão de rendimentos do BTC. Ao emitir Liquidity Principal Tokens (LPTs) e Yield Accrual Tokens (YATs) e permitir interoperabilidade entre chains, o Lorenzo integra o Bitcoin ao DeFi, dando aos usuários ferramentas flexíveis para gestão de ativos e geração de rendimentos. À medida que o protocolo entra em sua segunda fase, ele adicionará suporte a mais ativos on-chain e diversificará suas estratégias de rendimento para melhorar ainda mais a eficiência de capital e os retornos. Ao mesmo tempo, o Lorenzo está aprimorando sua infraestrutura cross-chain para permitir que o BTC e seus derivados fluam sem problemas entre vários ecossistemas DeFi, desbloqueando todo o potencial financeiro do Bitcoin.





O BANK já está disponível para negociação no Spot e em Futuros na MEXC. Para comprar BANK na MEXC, siga estas etapas:





1) Abra o aplicativo MEXC ou inicie sessão no site oficial

2) Na barra de pesquisa, digite BANK e selecione negociação Spot ou Futuros.

3) Escolha o tipo de ordem, insira o montante e o preço e envie sua ordem.



