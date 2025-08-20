LDO sobe 73% em uma semana: será que o líder em staking líquido conseguirá sustentar a alta?

O setor de staking líquido tem sido há muito tempo uma área estrategicamente importante e de grande interesse. Recentemente, o Lido (LDO), principal projeto nesse segmento, apresentou forte impulso de alta e tornou-se um foco no mercado.





De acordo com dados de mercado da MEXC, em 11 de agosto às 16:00 UTC, o LDO apresentou um movimento de alta forte e sustentado ao longo da última semana. O preço subiu de cerca de 0.92 USDT em 6 de agosto para uma máxima de 1.5913 USDT, representando um aumento acumulado de quase 73%. Embora a alta tenha incluído alguns recuos de curto prazo, a tendência geral permaneceu altista, com uma estrutura consistente de topos e fundos cada vez mais altos. No momento, o LDO recuou ligeiramente e está consolidando em torno do nível de 1.50 USDT nos últimos dois dias. Atualmente, está sendo negociado a 1.4919 USDT.

















Lido (LDO) é uma solução segura de staking líquido para criptomoedas proof-of-stake (PoS). Ele oferece suporte ao staking do Ethereum 2.0 (The Merge), bem como ao ecossistema crescente de outras blockchains PoS de Camada 1. Os usuários podem fazer staking de seus tokens PoS com o Lido e receber uma versão tokenizada do ativo em staking na proporção de 1:1. Esses ativos tokenizados podem ser usados em outros protocolos DeFi para gerar rendimento adicional, enquanto ainda recebem as recompensas de staking dos ativos depositados no Lido.





LDO é o token de governança do protocolo Lido e é usado para incentivar os participantes da rede. Ele também concede aos detentores direitos de governança dentro da Lido DAO, permitindo que votem em decisões-chave do protocolo. Quanto mais LDO um usuário possuir, maior será seu poder de voto.









LDO e o protocolo Lido oferecem as seguintes vantagens notáveis:





Mecanismo de staking líquido: Ao emitir automaticamente stETH, o Lido possibilita staking com liquidez, resolvendo o problema de ativos bloqueados em modelos tradicionais de staking.

Liderança de mercado: O Lido detém mais de 88% de participação no mercado de staking descentralizado de ETH, atuando como um importante ponto de entrada tanto para participantes institucionais quanto para o público em geral.

Expansão multichain: Além do Ethereum, o Lido continua expandindo para outros ecossistemas, como Além do Ethereum, o Lido continua expandindo para outros ecossistemas, como Solana , oferecendo aos usuários maior flexibilidade e mais opções de staking.

Segurança e governança transparente: Os contratos inteligentes do Lido passaram por várias rodadas de auditorias. Sua estrutura de governança aberta permite que a comunidade vote em decisões importantes, aumentando tanto a segurança quanto a confiança.













TVL e volume de negociação em alta: Dados mostram que o valor total bloqueado (TVL) do Lido ultrapassou $3.8 bilhões (variando entre aproximadamente $3.817-$3.84 bilhões), enquanto o volume de negociação em 24 horas apresentou um aumento anual significativo.









Fluxos de capital: O open interest subiu para a casa das centenas de milhões de dólares, e as taxas de financiamento no mercado de derivativos permanecem positivas, indicando uma tendência de mercado favorável a posições compradas. Além disso, grandes quantias de capital têm saído das exchanges para carteiras privadas, sugerindo um crescente interesse em manter posições no longo prazo.









No geral, o LDO apresentou forte impulso de alta em um curto período. Do crescimento do TVL ao movimento de capital, os dados refletem tanto o aumento da atenção do mercado quanto a crescente confiança dos investidores.













1) Clareza regulatória como catalisador: No início de agosto, a SEC dos EUA divulgou um comunicado intitulado " No início de agosto, a SEC dos EUA divulgou um comunicado intitulado " Statement on Certain Liquid Staking Activities ", esclarecendo que o staking líquido não constitui uma oferta de valores mobiliários, exceto em circunstâncias específicas. Isso reduziu significativamente a incerteza regulatória anterior e serviu como um sinal positivo para o setor.





2) Proposta de recompra desperta interesse no mercado: Em 7 de agosto, o membro da comunidade Lido, Kuzmich, apresentou um rascunho de proposta para um "Plano de recompra de LDO" no fórum de governança. A proposta sugere que o Lido inicie recompras dinâmicas de LDO com base nos saldos do tesouro, visando melhorar a eficiência de capital, apoiar o preço do token e restaurar a confiança do mercado no valor do LDO.









3) ETF de ETH em staking no horizonte: Recentemente, a BlackRock apresentou um pedido à SEC para incluir mecanismos de staking em seu Recentemente, a BlackRock apresentou um pedido à SEC para incluir mecanismos de staking em seu ETF de Ethereum Spot proposto. Embora ainda esteja em análise, a posição recente da SEC sugere que o processo de aprovação pode não enfrentar obstáculos significativos. Com o Lido atualmente detendo quase 25% do mercado de staking de Ethereum, a possível aprovação de um ETF com suporte a staking é amplamente esperada para impulsionar a exposição de negócios do Lido e atrair novos fluxos de capital. Essa narrativa fortaleceu ainda mais o otimismo do mercado em torno do LDO.









O principal avanço técnico do Lido está em sua capacidade de gerar automaticamente tokens de staking líquido (como o stETH), permitindo que os usuários recebam recompensas de staking enquanto ainda participam de atividades DeFi. Essa dupla funcionalidade — geração de rendimento combinada com liquidez de ativos — melhora significativamente a eficiência de capital, permitindo que os ativos em staking permaneçam ativos dentro do ecossistema cripto mais amplo.





Além disso, o Lido está construindo ativamente uma rede de staking multichain que vai além do Ethereum. Ao oferecer serviços de staking em várias blockchains de Camada 1, o Lido proporciona aos usuários mais opções e estratégias de investimento flexíveis. Essa expansão multichain permite que os usuários escolham opções de staking com base nas características e vantagens únicas de cada rede, melhorando ainda mais a experiência do usuário e a utilização do capital.









Após a transição do Ethereum para proof-of-stake (PoS), o staking líquido emergiu como um setor central dentro do ecossistema DeFi. Como o principal protocolo nesse espaço, o Lido (LDO) detém mais de 88% do mercado de staking descentralizado de ETH, tornando-se o ponto de entrada preferido tanto para participantes institucionais quanto para o público em geral que busca exposição à economia do staking.









Com o apoio de três grandes catalisadores — flexibilização regulatória (orientação da SEC), expectativas crescentes em torno de ETFs com suporte a staking e uma proposta de recompra impulsionada pela comunidade — o LDO parece estar entrando em uma fase inicial de redescoberta de valor. Suas vantagens técnicas, domínio de mercado e ecossistema em expansão fornecem uma base sólida para seu crescimento de longo prazo.





No entanto, a incerteza do mercado não deve ser subestimada. Ganhos rápidos de preço em níveis mais altos também aumentam a probabilidade de correções de curto prazo. Torna-se especialmente importante avaliar indicadores técnicos junto com dados de fluxo de capital e sentimento do mercado. Os investidores devem manter paciência e discernimento, usando tanto métricas on-chain quanto análise técnica para avaliar riscos e oportunidades, e garantir que existam estratégias para lidar com possíveis volatilidades.





No geral, como o principal player no setor de staking líquido, o LDO possui um potencial de crescimento significativo. No cenário cripto em evolução, ele está bem posicionado para continuar impulsionando o desenvolvimento da infraestrutura de staking líquido.











