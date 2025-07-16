LayerBank: Construindo um mercado financeiro descentralizado e compatível entre blockchains





LayerBank é um protocolo de empréstimo descentralizado, sem custódia e sem permissões, que oferece suporte a várias redes blockchain importantes, incluindo Ethereum, Arbitrum e Optimism. Os usuários podem depositar seus criptoativos na LayerBank como garantia para obter empréstimos ou ganhar rendimentos sobre os depósitos.





A missão da LayerBank é construir um mercado monetário descentralizado universal e compatível entre cadeias, ajudando os usuários a gerenciar seus ativos cripto de forma mais eficiente, aumentar o aproveitamento do capital e maximizar os retornos - criando, assim, um ecossistema financeiro cross-chain abrangente.









Empréstimos descentralizados:A LayerBank oferece um mercado de empréstimos aberto, permitindo que os usuários tomem emprestados outros ativos usando criptomoedas populares como BTC, ETH e USDC como colateral. Diferente dos empréstimos bancários tradicionais, a LayerBank elimina intermediários, promovendo o fluxo direto de capital entre os usuários.





Compatibilidade entre cadeias (cross-chain): O protocolo permite a conversão de ativos entre diferentes redes blockchain, aumentando significativamente a liquidez e acessibilidade dos ativos.





Ajuste dinâmico de taxas de juros: Utilizando contratos inteligentes, a LayerBank ajusta automaticamente as taxas de juros com base na oferta e demanda do mercado. Quando a demanda por fundos sobe, as taxas aumentam para atrair depósitos; quando cai, as taxas diminuem para incentivar empréstimos.





Segurança e transparência: Todas as transações e fluxos de fundos são registrados publicamente e de forma transparente na blockchain. Os usuários podem rastrear os fundos via contratos inteligentes. Além disso, a LayerBank segue altos padrões de auditoria para garantir a segurança de seus contratos.





Mineração de liquidez e otimização de rendimento: A LayerBank oferece um sistema de mineração de liquidez que recompensa quem deposita fundos. A plataforma também adota estratégias de auto-compounding para ajudar os usuários a maximizar seus retornos.













Ao contrário de plataformas centralizadas, a LayerBank não exige verificação de identidade (KYC). Qualquer pessoa pode depositar e sacar livremente, com as transações sendo executadas diretamente via contratos inteligentes.









A LayerBank utiliza um sistema de ajuste automático de taxas que equilibra os riscos durante períodos de alta volatilidade, protegendo tanto tomadores quanto credores.









Permite empréstimos fluidos entre diferentes blockchains, superando o isolamento típico de plataformas DeFi tradicionais.









O ecossistema LayerBank é impulsionado pelo token nativo ULAB, que possui múltiplas funções:





Governança : Holders de ULAB podem votar em decisões que moldam o futuro da plataforma.

Distribuição de rendimento : É possível fazer staking de ULAB para receber recompensas adicionais.

Mecanismo de recompra e queima: Parte da receita será usada para recomprar e queimar tokens ULAB, reduzindo a oferta e aumentando o valor do token.









Os processos tradicionais de empréstimo são burocráticos, exigindo muitas vezes que os tomadores apresentem fisicamente garantias em instituições financeiras. A LayerBank rompe com esse modelo convencional ao eliminar intermediários nas negociações de ativos, contratos futuros e contas de poupança, criando assim um ambiente de empréstimos mais direto e eficiente para os usuários. Além disso, em vez de estar limitada a uma única blockchain, a LayerBank oferece suporte a todas as redes EVM-L2, permitindo aos usuários maior liquidez e usabilidade em todo o ecossistema blockchain — um nível de conveniência sem precedentes.





Como uma plataforma DeFi de empréstimos, a LayerBank expande continuamente seus limites funcionais. Ela oferece suporte a um número cada vez maior de ativos cross-chain para diversificar a plataforma e atender às diferentes necessidades dos usuários. Ao mesmo tempo, a LayerBank otimiza os algoritmos de seus contratos inteligentes para tornar os ajustes dinâmicos de taxas de juros mais precisos e eficientes, garantindo o equilíbrio entre oferta e demanda no mercado. Além disso, a LayerBank planeja implementar recursos de governança via organização autônoma descentralizada (DAO), dando à comunidade maior poder de decisão e promovendo a democratização da plataforma.



