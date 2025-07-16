Batalha das Stablecoins do Won Coreano: quem vai liderar - bancos, empresas de tecnologia ou inovadores?

Com o avanço global das moedas digitais e da tecnologia blockchain, as stablecoins - um componente essencial da economia digital - estão ganhando rapidamente destaque regulatório e comercial em diversos países. A Coreia do Sul, um polo-chave de inovação fintech na Ásia, agora testemunha uma corrida em larga escala para desenvolver stablecoins lastreadas no won sul-coreano. Este artigo oferece uma análise aprofundada dos movimentos recentes de alianças bancárias, gigantes da tecnologia e empresas Web3 sul-coreanas, explorando quem pode liderar essa transformação da moeda digital.









Após a introdução da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais em 2023, os reguladores sul-coreanos deixaram claro que as stablecoins, especialmente as vinculadas ao won, serão uma categoria prioritária para regulação. Essa mudança de postura decorre de fatores-chave:





Consequências do colapso da Terra : o caso : o caso LUNA e UST de 2022 causou grandes perdas para os usuários sul-coreanos. Como resposta, os reguladores exigem que os projetos de stablecoin adotem mecanismos de reserva transparentes e auditáveis.

Necessidade crescente de segurança em pagamentos e controle de risco sistêmico : stablecoins estão sendo vistas como ferramentas viáveis para pagamentos, poupança e transferências internacionais.

Incentivo à inovação fintech e blockchain: mesmo com cautela, o governo busca atrair projetos em conformidade e investimento estrangeiro.





O rascunho regulatório divulgado em junho de 2025 representa um marco para o setor. O governo está avançando na legislação da Lei Básica de Ativos Digitais, apoiando oficialmente a emissão de stablecoins lastreadas no won por entidades licenciadas. Espera-se que o período entre o final de 2025 e o início de 2026 seja crítico para o crescimento dessas stablecoins.

Um ambiente regulado deve aumentar a confiança do mercado, atrair investimentos de instituições financeiras e empresas inovadoras, e acelerar a adoção das stablecoins em pagamentos, remessas e finanças digitais.









A proposta regulatória define padrões elevados para a emissão de stablecoins, com foco em conformidade financeira e controle tecnológico. Entre os principais pontos:









Apenas instituições que atendam aos seguintes requisitos podem emitir stablecoins lastreadas no won:





Origem financeira ou certificação dos reguladores.

Garantia de 100% de reservas (em dinheiro ou títulos públicos de curto prazo).

Auditorias diárias ou semanais com divulgação pública da composição das reservas.

Conta custodiante em banco local com acesso regulatório em tempo real.









Stablecoins não podem ser listadas em corretoras não licenciadas.

Exchanges devem garantir transparência nos registros de negociação.

Em caso de perda de paridade, alertas e restrições devem ser ativados.









Termos como "stablecoin" ou "lastreado no won" exigem aprovação regulatória.

Projetos que enganarem usuários serão removidos, podendo haver penalidades.





Esse arcabouço regulatório está em nível semelhante aos da MAS (Cingapura) e HKMA (Hong Kong), refletindo a intenção da Coreia do Sul de equilibrar controle de risco com desenvolvimento Web3.













Após o anúncio da nova política, os bancos sul-coreanos reagiram rapidamente. Diversos grupos bancários já registraram ou solicitaram marcas e protocolos relacionados à “KRW Stablecoin”. Exemplos incluem:





IBK (Industrial Bank of Korea) , Shinhan Financial Group e Hana Bank formaram equipes dedicadas ao desenvolvimento de stablecoins em conformidade com as normas. Instituições importantes comoformaram equipes dedicadas ao desenvolvimento de stablecoins em conformidade com as normas.

Plataformas de pagamento apoiadas por fintechs, como Kakao Pay e Toss, estão explorando modelos que integrem stablecoins a pagamentos em e-commerce e jogos.

KB Bank estaria colaborando com a empresa coreana de blockchain ICON em um sandbox técnico para testar cenários que combinam mecanismos lastreados no won, liquidação on-chain e integração com regulamentações financeiras. estaria colaborando com a empresa coreana de blockchain ICON em um sandbox técnico para testar cenários que combinam mecanismos lastreados no won, liquidação on-chain e integração com regulamentações financeiras.





Esses bancos não estão apenas atendendo às exigências de conformidade, mas também de olho no potencial de longo prazo das stablecoins domésticas para pagamentos locais, remessas internacionais e liquidações integradas ao Web3.









A principal provedora de pagamentos móveis da Coreia do Sul, Kakao Pay, está acelerando suas iniciativas com stablecoins, tendo submetido diversos pedidos de registro de marca ao Escritório de Propriedade Intelectual da Coreia com palavras-chave como “KRW”, “K” e “P”. Esses registros abrangem negociação de ativos virtuais, transferências eletrônicas e serviços de intermediação financeira.





Por trás da Kakao Pay está a blockchain pública Kaia, uma rede desenvolvida em conjunto pela Ground X (subsidiária da Kakao) e pela Finschia (braço de blockchain da LINE). O projeto tem como objetivo viabilizar a conectividade entre blockchains para os 250 milhões de usuários do KakaoTalk e do LINE, promovendo um ecossistema integrado de blockchain, comunicação social e pagamentos. O presidente da KaiaChain já declarou publicamente que a rede dará suporte completo à emissão de stablecoins lastreadas no won em sua mainnet, posicionando-se como uma nova infraestrutura para ativos digitais.









Empresas como Nexus lançaram a KRWx e miram mercados internacionais. Danal, por sua vez, busca integrar stablecoins a seus sistemas de pagamento offline. Esses players se destacam pela flexibilidade e aplicações em nichos como pagamentos internacionais e DeFi.









Com base no atual arcabouço regulatório e nos avanços do mercado, espera-se que as stablecoins lastreadas no won coreano ganhem força nas seguintes áreas principais:









Aproveitando a robusta indústria de games da Coreia do Sul e o ativo mercado de NFTs, as stablecoins lastreadas no won podem funcionar como moeda on-chain para sistemas de pontos ou transações de itens em jogos. Isso aumentaria a conformidade regulatória e elevaria a retenção de usuários dentro dos ecossistemas de jogos.









Integradas à infraestrutura de KYC já estabelecida na Coreia, as stablecoins lastreadas no won têm potencial para viabilizar pagamentos rápidos em toda a Ásia Oriental, incluindo corredores de remessa para Japão, Taiwan e Hong Kong. Isso pode impulsionar a expansão global das marcas coreanas ao oferecer uma solução de pagamento estável e eficiente.









Alguns bancos estão testando o uso de stablecoins para liquidação interbancária, com o objetivo de conectar os sistemas bancários tradicionais internos a ativos on-chain. Isso abriria caminho para alternativas baseadas em blockchain para liquidações B2B e fluxos de câmbio.





Apesar do direcionamento regulatório claro e das perspectivas promissoras, ainda existem diversos desafios:





Integração entre auditoria técnica e financeira é complexa: os bancos precisam colaborar de perto com equipes de blockchain para construir sistemas de reservas auditáveis e compatíveis com os reguladores.

Altas barreiras de capital para emissão: startups podem enfrentar dificuldades para entrar nesse mercado, o que pode levar a um ambiente oligopolista de stablecoins.

Persistência de lacunas na aplicação legal: algumas plataformas estrangeiras podem continuar oferecendo stablecoins lastreadas no won sem aprovação, dificultando o controle regulatório completo.









A introdução das regulamentações sobre stablecoins representa um passo importante para completar o arcabouço de políticas de ativos digitais da Coreia do Sul. Além de reforçar a proteção dos ativos dos investidores, a nova estrutura oferece um sinal claro de entrada para bancos e projetos inovadores. Em uma perspectiva global, a Coreia do Sul busca construir um ecossistema abrangente que combine stablecoins em conformidade, apoio institucional e implementação tecnológica auditável. Essa corrida não se resume à inovação financeira - ela está prestes a impulsionar o desenvolvimento da economia digital do país e a fortalecer sua competitividade nos pagamentos internacionais. Quem liderar essa transformação pode definir o rumo do mercado global de stablecoins - tornando esse movimento algo que merece atenção.





