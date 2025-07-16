KiloEx: Da negociação sem interrupções à inovação em mecanismos, redefinindo a Perp DEX





KiloEx é uma exchange descentralizada (Perp DEX) especializada em negociações de contratos perpétuos. Seu objetivo é proporcionar uma experiência de negociação conveniente e eficiente, ao mesmo tempo em que aprimora a estabilidade e a confiabilidade das transações por meio de inovações mecânicas. A KiloEx suporta diversas blockchains, incluindo BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko e Base.





A plataforma utiliza diferenças na taxa de financiamento para ancorar os preços dos contratos perpétuos aos preços à vista, garantindo maior estabilidade. Ao negociar na plataforma KiloEx, os usuários podem desfrutar das seguintes vantagens:





Sem necessidade de tokens nativos para gas: Suporta pagamentos de taxas de transação com USDT ou USDC, eliminando a necessidade de conversões adicionais.

Transações sem gas e experiência fluida: Dispensa processos de assinatura complicados, proporcionando uma experiência de trading mais intuitiva.

Execução eficiente, comparável às CEXs: Tecnologia otimizada que melhora a velocidade das transações e a eficiência das interações.





De acordo com dados oficiais, o volume total de negociações do KiloEx já ultrapassou $36 bilhões, com um interesse em aberto superior a $8 milhões (incluindo quase $1,3 milhão em interesse em aberto nas últimas 24 horas). A plataforma conta com quase 8 milhões de usuários, e sua comunidade no Telegram já superou 1 milhão de membros.













KiloEx oferece um protocolo totalmente descentralizado de contratos perpétuos, permitindo negociação com alavancagem de até 125x para mais de 70 ativos cripto, incluindo BTC, ETH, memecoins, tokens DeFi, ativos relacionados a IA e pares de negociação forex. Com seu modelo exclusivo de pool de liquidez Vault, a KiloEx melhora a eficiência da liquidez e garante retornos estáveis.





A KiloEx substitui o modelo tradicional de livro de ordens por um sistema inovador de pool duplo. Isso permite que os usuários negociem diretamente com os pools de liquidez em tempo real, eliminando o slippage e mitigando riscos de liquidez causados por movimentos unilaterais do mercado.









Compartilhamento de taxas: 30% das taxas de negociação dos usuários são alocadas ao Vault, enquanto o restante é utilizado para recompensas e crescimento do ecossistema .

Recompensas de staking: Os stakers do pool base recebem uma parte das taxas de negociação, enquanto a acumulação de longo prazo do pool Buffer garante retornos competitivos, superando agregadores de rendimento convencionais mesmo em mercados de baixa.





Ao bloquear as receitas de recompensas por meio de contratos inteligentes, a KiloEx atrai uma ampla rede de parceiros, impulsionando um crescimento exponencial de usuários para a plataforma.









A KiloEx apresenta uma interface de negociação simplificada, projetada para iniciantes. Ela oculta parâmetros complexos e permite a abertura e o fechamento de posições em apenas três passos. Em situações de risco de liquidação, um mecanismo de liquidação parcial é implementado para evitar que os usuários percam todo o seu capital.













O Vault Híbrido permite que os usuários forneçam liquidez em diversos tipos de ativos, otimizando a estrutura de capital enquanto geram retornos reais e substanciais para LSTs e outros ativos convencionais. O Vault Híbrido é composto por duas partes: USDT representa metade do valor total do Vault, enquanto a outra metade é composta por ativos não-USDT. Esse alto rendimento provém das taxas de negociação geradas pelos usuários dentro do modelo Vault.









A KiloEx é compatível com várias blockchains, incluindo BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko e Base. Com uma ponte cross-chain integrada, os usuários podem alternar entre redes de forma contínua. No futuro, a KiloEx pretende expandir para outras blockchains públicas, como Solana.









