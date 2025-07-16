KernelDAO: um pioneiro em ReStaking impulsionando a eficiência de capital no Web3

A MEXC tem o prazer de anunciar a listagem oficial do KERNEL para negociação tanto no mercado Spot quanto em Futuros, no dia 14 de abril de 2025. O cronograma detalhado é o seguinte: Negociação Spot KA MEXC tem o prazer de anunciar a listagem oficial do KERNEL para negociação tanto no mercado Spot quanto em Futuros, no dia 14 de abril de 2025. O cronograma detalhado é o seguinte: Negociação Spot K
A MEXC tem o prazer de anunciar a listagem oficial do KERNEL para negociação tanto no mercado Spot quanto em Futuros, no dia 14 de abril de 2025. O cronograma detalhado é o seguinte:

  • Negociação Spot KERNEL/USDT: 14 de abril de 2025 às 09:00 (UTC-3)
  • Negociação de Futuros KERNELUSDC: 14 de abril de 2025 às 09:20 (UTC-3)

Os depósitos do token KERNEL já estão disponíveis na MEXC. Usuários podem depositar seus tokens antecipadamente para se prepararem para a negociação.

Além disso, convidamos você a participar do evento Airdrop+ do KERNEL na MEXC. Conclua tarefas de depósito e negociação para ganhar parte de um prêmio total de 135.000 USDT.

1. Visão geral e estrutura da KernelDAO


A KernelDAO é um protocolo pioneiro de restaking que está remodelando o ecossistema Proof-of-Stake (PoS). Ao liberar segurança compartilhada e gerar oportunidades adicionais de rendimento, a KernelDAO aumenta significativamente a eficiência de capital, oferecendo segurança econômica acessível para redes descentralizadas.

Até o momento, a KernelDAO foi implementada em mais de 10 ecossistemas blockchain, incluindo Ethereum, BNB Chain, Arbitrum e Optimism, com um valor total bloqueado (TVL) superior a $2 bilhões - número que continua crescendo de forma constante.

A infraestrutura da KernelDAO é construída em torno de três produtos principais:

Kernel: infraestrutura líder de restaking na BNB Chain, que ultrapassou $660 milhões em TVL em apenas três meses após o lançamento, mantendo uma taxa média de crescimento mensal de 40%.

Kelp LRT: o segundo maior protocolo de liquid restaking token (LRT) no ecossistema Ethereum, com mais de 600.000 ETH em stake até o momento.

Gain: uma solução de recompensas tokenizadas desenvolvida para ajudar usuários a maximizar seu potencial de ganhos e acessar airdrops de alto nível com facilidade. Graças ao seu modelo intuitivo de recompensas, o Gain alcançou mais de $120 milhões em crescimento de market cap de forma orgânica.

Ao empoderar stakers, desenvolvedores e protocolos, a KernelDAO está comprometida com o avanço da próxima geração de inovações em restaking. Sua missão mais ampla é criar acesso inclusivo a tecnologias emergentes e servir como pilar fundamental na segurança de economias descentralizadas.

2. Tokenomics da KernelDAO e estratégia de distribuição


O token KERNEL atua como o ativo de governança unificado em toda a suíte de protocolos da KernelDAO - incluindo Kernel, Kelp LRT e Gain - desempenhando um papel fundamental e integrador.

O fornecimento total de KERNEL é limitado a 1 bilhão de tokens, com um fornecimento circulante inicial de 162.317.496 KERNEL, representando 16,23% do total emitido no lançamento.

A KernelDAO adota uma estratégia de distribuição de tokens voltada para a comunidade, em linha com seus princípios de governança descentralizada, desenvolvimento sustentável, geração de valor de longo prazo e alocação equitativa. Conforme descrito no whitepaper oficial, a distribuição é estruturada da seguinte forma:
Usuários e comunidade (55%)
10% alocados para o airdrop da Temporada 1
5% para as Temporadas 2 e 3 (cada uma)
35% reservados para recompensas de comunidade a longo prazo, desbloqueadas gradualmente
Equipe (20%)
Sujeita a período de vesting de 30 meses
Nenhum token alocado no lançamento
Venda privada (20%)
——
Fundo de ecossistema (5%)
——


3. Utilidade do token KERNEL


O token KERNEL desempenha um papel essencial e integrado nos ecossistemas Kernel e Kelp. Suas principais utilidades incluem:

1) Segurança compartilhada via Kernel Usuários podem fazer staking de KERNEL para oferecer segurança econômica a aplicações descentralizadas construídas na plataforma Kernel, fortalecendo a confiabilidade do ecossistema.

2) Mecanismo de seguro contra slashing Tokens KERNEL em staking servem como garantia contra incidentes de slashing envolvendo rsETH e outros participantes do protocolo. Em troca, os stakers podem receber uma parte das recompensas distribuídas pelo protocolo. Esses tokens também ajudam a cobrir eventos de slashing que possam ocorrer na própria plataforma Kernel, oferecendo uma camada adicional de mitigação de riscos com incentivo por meio do compartilhamento de recompensas.

3) Participação em governança
  • Governança da plataforma Kernel:holders de KERNEL podem votar em questões importantes como taxas do protocolo, condições de slashing e outros parâmetros da plataforma.
  • Governança da Kelp LRT e Gain:holders também podem participar de decisões no ecossistema mais amplo, incluindo seleção e rebalanceamento de Serviços Ativamente Validados (AVS), propostas de operadores e outras iniciativas estratégicas.

Em resumo, o token KERNEL é tanto a espinha dorsal de governança quanto um mecanismo para reforçar a segurança econômica nos ecossistemas Kernel e Kelp, sendo peça-chave para o desenvolvimento de infraestrutura descentralizada de longo prazo.

4. Visão geral do financiamento da KernelDAO


Em 2024, a KernelDAO levantou com sucesso US$ 10 milhões em financiamento estratégico, liderado por investidores institucionais de destaque como Binance Labs, Laser Digital, SCB Limited e Hypersphere Ventures.

Além disso, a KernelDAO lançou um fundo estratégico de ecossistema de US$ 40 milhões, com apoio da Laser Digital, SCB Limited, Hypersphere Ventures e Cypher Capital. O fundo é dedicado a acelerar o desenvolvimento de mais de 45 projetos inovadores que irão integrar a infraestrutura de restaking da Kernel, ampliando ainda mais a utilidade do token KERNEL e sua presença na BNB Chain.

5. Visão estratégica da KernelDAO


A KernelDAO está estrategicamente posicionada para aproveitar diversas oportunidades emergentes no mercado, incluindo:

  • Oferecer soluções de restaking com liquidez para o Ethereum e outros ativos blockchain principais;
  • Estabelecer infraestrutura robusta de restaking em ecossistemas Layer-1 como a BNB Chain, com planos de expansão para outras redes blockchain;
  • Facilitar a convergência entre DeFi, CeFi e finanças tradicionais por meio do desenvolvimento de soluções tokenizadas de DeFi, CeDeFi e Real World Assets (RWA).

Através do desenvolvimento contínuo de produtos resilientes e inovadores, a KernelDAO se compromete a transformar o ecossistema DeFi e a gerar valor sustentável de longo prazo para os participantes da sua comunidade.

6. Como comprar tokens KERNEL na MEXC


Se você está buscando uma plataforma de negociação com alta liquidez, baixas taxas, alavancagem flexível e uma experiência segura e intuitiva, a MEXC é a escolha ideal. A MEXC será a primeira exchange a listar o token KERNEL para negociações Spot e Futuros. Siga estes três passos simples para começar a negociar KERNEL na MEXC:

1) Entre no aplicativo da MEXC ou inicie sessão no site oficial;
2) Digite “KERNEL” na barra de pesquisa e selecione o par de negociação (Spot ou Futuros);
3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço, e coloque sua ordem.


Isenção de responsabilidade:As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou qualquer outro serviço relacionado, nem representam uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender plenamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.


