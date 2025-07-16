KAI Battle of Three Kingdoms: Fusão inovadora de jogo de cartas estratégico com blockchain

KAI Battle of Three Kingdoms (doravante denominado KAI Battle) é um jogo de cartas de estratégia com batalhas automáticas, desenvolvido com base no clássico IP Sangokushi Taisen (Batalha dos Três Reinos) da SEGA, com o objetivo de oferecer aos jogadores uma nova e empolgante experiência de batalha estratégica ambientada no universo dos Três Reinos.









Battle of Three Kingdoms é um jogo de cartas estratégico em blockchain desenvolvido em conjunto pela Double Jump Tokyo e a SEGA. O jogo obteve oficialmente a licença do clássico IP de arcade da SEGA, Sangokushi Taisen (lançado originalmente em 2005), e foi adaptado para múltiplas plataformas, incluindo PC, iOS e Android.













O jogo mantém a mecânica central de Sangokushi Taisen - um sistema de batalha automática em três rodadas que enfatiza a “competição mental”. Os jogadores não precisam realizar comandos complexos. A vitória depende de escolhas inteligentes de heróis, formação da equipe e planejamento estratégico. As batalhas ocorrem automaticamente, tornando as decisões estratégicas iniciais a chave para a vitória, onde o raciocínio profundo é essencial.









Jogos de cartas tradicionais muitas vezes sofrem com desequilíbrios causados pela raridade das cartas. O "Sistema de recrutamento" de KAI Battle desloca o foco para a estratégia em vez da simples aquisição de cartas de níveis altos. Isso traz de volta a essência da competição inteligente, permitindo que novos jogadores possam vencer com percepção e posicionamento tático.









O jogo conta com dois tipos de cartas: cartas de heróis regulares e cartas de Senhores da Guerra Despertos (NFTs). As cartas normais são obtidas por meio do gameplay padrão e não possuem atributos de NFT, permitindo a participação de todos os jogadores. Já as cartas de Senhores da Guerra Despertos são NFTs limitadas, com possibilidade de elevação de nível, artes raras e habilidades únicas, combinando valor colecionável com funcionalidade no jogo.













Implementação inicial: Os jogadores posicionam uma equipe inicial de heróis com custo total de 4, para estabelecer uma base estável desde o começo.

Fase de recrutamento: A cada rodada, é possível recrutar diferentes tipos de tropas, como cavalaria, arqueiros, infantaria e carros de guerra, adicionando diversidade estratégica.

Batalha automática: As batalhas acontecem automaticamente. A vitória depende do planejamento estratégico prévio de ataque e defesa.

Competição em três estágios: As batalhas são divididas em fases de abertura, meio e final, com recrutamento e posicionamento permitidos em cada etapa. A vitória é conquistada ao capturar a cidade do adversário.









As cartas dos "Senhores da Guerra Despertos" são NFTs que podem ser livremente negociadas no mercado. Os jogadores podem vender cartas aprimoradas ou lucrar com a negociação, criando uma economia criando uma economia Web3 que conecta os ativos ao valor real no ecossistema do jogo.









O jogo integra ativamente diversos modos impulsionados pela comunidade, incluindo batalhas GvG entre guildas ou alianças, torneios organizados por jogadores e eventos oficiais de alto nível. Os participantes podem ganhar pontos via airdrop ou recompensas em tokens, incentivando o crescimento e o engajamento da comunidade.









O projeto é construído na Oasys, uma blockchain projetada especificamente para ecossistemas de jogos, oferecendo alta taxa de transações por segundo (TPS) e baixas taxas de gas, garantindo uma experiência fluida e econômica para os usuários.













O KAI Battle apresenta o SGC como o núcleo de sua economia interna. O SGC é uma criptomoeda emitida na blockchain Oasys. Os jogadores podem ganhar recompensas em SGC ao participar do jogo, concluir tarefas e vencer partidas. Além disso, o SGC pode ser usado para comprar ativos digitais no jogo, participar de leilões e resgatar prêmios físicos.









Os jogadores podem obter SGC através dos seguintes métodos:





Recompensas de classificação da Tabela de classificações

Recompensas de vitórias GvG

Participação de torneios oficiais ou da comunidade

Staking de tokens para ganhar direitos de dividendos









Compre "Pacotes de Cartas Despertas" para obter cartas NFT

Desbloqueie torneios, modos finais e mais

Pague taxas de inscrição para eventos organizados pela comunidade









KAI Battle of Three Kingdoms é um jogo de cartas de estratégia com batalhas automáticas, desenvolvido com base no clássico IP da SEGA. O jogo não apenas herda o charme central do original, como também integra tecnologias inovadoras de blockchain. Com cartas de heróis belamente desenhadas, uma jogabilidade estratégica diversificada, um ambiente competitivo justo e um ecossistema comunitário ativo, KAI Battle oferece aos jogadores uma experiência totalmente nova de batalhas estratégicas nos Três Reinos. Além disso, a economia interna baseada no token SGC proporciona oportunidades extras de ganho e potencial de valorização.





