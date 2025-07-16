KAI Battle of Three Kingdoms (doravante denominado KAI Battle) é um jogo de cartas de estratégia com batalhas automáticas, desenvolvido com base no clássico IP Sangokushi Taisen (Batalha dos Três ReinKAI Battle of Three Kingdoms (doravante denominado KAI Battle) é um jogo de cartas de estratégia com batalhas automáticas, desenvolvido com base no clássico IP Sangokushi Taisen (Batalha dos Três Rein
KAI Battle of Three Kingdoms: Fusão inovadora de jogo de cartas estratégico com blockchain

KAI Battle of Three Kingdoms (doravante denominado KAI Battle) é um jogo de cartas de estratégia com batalhas automáticas, desenvolvido com base no clássico IP Sangokushi Taisen (Batalha dos Três Reinos) da SEGA, com o objetivo de oferecer aos jogadores uma nova e empolgante experiência de batalha estratégica ambientada no universo dos Três Reinos.

1. Visão geral do projeto KAI Battle


Battle of Three Kingdoms é um jogo de cartas estratégico em blockchain desenvolvido em conjunto pela Double Jump Tokyo e a SEGA. O jogo obteve oficialmente a licença do clássico IP de arcade da SEGA, Sangokushi Taisen (lançado originalmente em 2005), e foi adaptado para múltiplas plataformas, incluindo PC, iOS e Android.

2. Três principais inovações da KAI Battle


2.1 Estratégia de arcade na Web3: Fácil de aprender, difícil de dominar


O jogo mantém a mecânica central de Sangokushi Taisen - um sistema de batalha automática em três rodadas que enfatiza a “competição mental”. Os jogadores não precisam realizar comandos complexos. A vitória depende de escolhas inteligentes de heróis, formação da equipe e planejamento estratégico. As batalhas ocorrem automaticamente, tornando as decisões estratégicas iniciais a chave para a vitória, onde o raciocínio profundo é essencial.

2.2 "Sistema de recrutamento" revoluciona a experiência TCG


Jogos de cartas tradicionais muitas vezes sofrem com desequilíbrios causados pela raridade das cartas. O "Sistema de recrutamento" de KAI Battle desloca o foco para a estratégia em vez da simples aquisição de cartas de níveis altos. Isso traz de volta a essência da competição inteligente, permitindo que novos jogadores possam vencer com percepção e posicionamento tático.

2.3 Desenvolvimento em duas trilhas: Cartas normais + Cartas NFT


O jogo conta com dois tipos de cartas: cartas de heróis regulares e cartas de Senhores da Guerra Despertos (NFTs). As cartas normais são obtidas por meio do gameplay padrão e não possuem atributos de NFT, permitindo a participação de todos os jogadores. Já as cartas de Senhores da Guerra Despertos são NFTs limitadas, com possibilidade de elevação de nível, artes raras e habilidades únicas, combinando valor colecionável com funcionalidade no jogo.

3. Os quatros principais recursos de KAI Battle


3.1 Módulos principais de gameplay


  • Implementação inicial: Os jogadores posicionam uma equipe inicial de heróis com custo total de 4, para estabelecer uma base estável desde o começo.
  • Fase de recrutamento: A cada rodada, é possível recrutar diferentes tipos de tropas, como cavalaria, arqueiros, infantaria e carros de guerra, adicionando diversidade estratégica.
  • Batalha automática: As batalhas acontecem automaticamente. A vitória depende do planejamento estratégico prévio de ataque e defesa.
  • Competição em três estágios: As batalhas são divididas em fases de abertura, meio e final, com recrutamento e posicionamento permitidos em cada etapa. A vitória é conquistada ao capturar a cidade do adversário.

3.2 Sistema NFT e mercado


As cartas dos "Senhores da Guerra Despertos" são NFTs que podem ser livremente negociadas no mercado. Os jogadores podem vender cartas aprimoradas ou lucrar com a negociação, criando uma economia criando uma economia Web3 que conecta os ativos ao valor real no ecossistema do jogo.

3.3 Ecossistema de comunidade competitiva


O jogo integra ativamente diversos modos impulsionados pela comunidade, incluindo batalhas GvG entre guildas ou alianças, torneios organizados por jogadores e eventos oficiais de alto nível. Os participantes podem ganhar pontos via airdrop ou recompensas em tokens, incentivando o crescimento e o engajamento da comunidade.

3.4 Oasys chain e suporte da plataforma


O projeto é construído na Oasys, uma blockchain projetada especificamente para ecossistemas de jogos, oferecendo alta taxa de transações por segundo (TPS) e baixas taxas de gas, garantindo uma experiência fluida e econômica para os usuários.

4. O que é SGC?


4.1 Visão geral de SGC


O KAI Battle apresenta o SGC como o núcleo de sua economia interna. O SGC é uma criptomoeda emitida na blockchain Oasys. Os jogadores podem ganhar recompensas em SGC ao participar do jogo, concluir tarefas e vencer partidas. Além disso, o SGC pode ser usado para comprar ativos digitais no jogo, participar de leilões e resgatar prêmios físicos.

4.2 Como ganhar SGC


Os jogadores podem obter SGC através dos seguintes métodos:

  • Recompensas de classificação da Tabela de classificações
  • Recompensas de vitórias GvG
  • Participação de torneios oficiais ou da comunidade
  • Staking de tokens para ganhar direitos de dividendos

4.3 Mecanismos de consumo de SGC


  • Compre "Pacotes de Cartas Despertas" para obter cartas NFT
  • Desbloqueie torneios, modos finais e mais
  • Pague taxas de inscrição para eventos organizados pela comunidade

5. Como comprar tokens SGC na MEXC


KAI Battle of Three Kingdoms é um jogo de cartas de estratégia com batalhas automáticas, desenvolvido com base no clássico IP da SEGA. O jogo não apenas herda o charme central do original, como também integra tecnologias inovadoras de blockchain. Com cartas de heróis belamente desenhadas, uma jogabilidade estratégica diversificada, um ambiente competitivo justo e um ecossistema comunitário ativo, KAI Battle oferece aos jogadores uma experiência totalmente nova de batalhas estratégicas nos Três Reinos. Além disso, a economia interna baseada no token SGC proporciona oportunidades extras de ganho e potencial de valorização.

Os tokens de SGC estão disponíveis na MEXC. Aproveite esta chance para negociar com taxas ultrabaixas. Você pode comprar SGC na MEXC seguindo os seguintes passos:

1) Inicie a sessão pelo aplicativo da MEXC ou pelo site oficial
2) Digite "SGC" na barra de busca e selecione negociação Spot ou Futuros
3) Selecione o tipo de sua ordem, insira o montante e o preço e conclua a transação.

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro ou contábil, nem representam uma recomendação de compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece este conteúdo exclusivamente para fins de referência e não fornece consultoria de investimentos. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base neste conteúdo.

