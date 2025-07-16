Panorama regulatório cripto de junho: legislação dos EUA e políticas da Ásia em destaque

Este mês marca uma mudança decisiva na regulação global das criptomoedas, com diversos países implementando reformas importantes. De leis sobre stablecoins a sandboxes regulatórios, de legalização total a fiscalizações rigorosas, uma nova onda de regulamentações está moldando como os ativos digitais são governados e integrados aos sistemas financeiros nacionais. Este artigo analisa os avanços recentes no Vietnã, Estados Unidos, Malásia e Singapura, oferecendo uma visão geral do novo cenário regulatório global.









Em 17 de junho, o Senado dos EUA aprovou o GENIUS Act (estrutura regulatória para stablecoins) com uma votação decisiva de 68 a 30, marcando a primeira vez em que uma estrutura federal abrangente é estabelecida para criptoativos indexados ao dólar norte-americano.









Emissores devem manter reservas altamente líquidas (dólares ou títulos do Tesouro de curto prazo).

Divulgação mensal da composição das reservas para garantir resgate 1:1.

Criação de um sistema de licenciamento com critérios formais para emissores.





O projeto segue para a Câmara dos Representantes e, se aprovado, depende da sanção presidencial para entrar em vigor.





O GENIUS Act estabelece uma base legal para a emissão de stablecoins nos EUA e tem implicações significativas para grandes emissores como Tether and Circle









Em 14 de junho, a Assembleia Nacional do Vietnã aprovou a Lei da Indústria de Tecnologia Digital, incorporando pela primeira vez os ativos digitais ao marco regulatório do país. A lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.









Os ativos digitais são classificados em duas categorias: ativos virtuais e criptoativos.

Títulos, moedas fiduciárias e derivativos financeiros estão excluídos desse escopo.

Um marco regulatório será desenvolvido, incluindo padrões de classificação de ativos, mecanismos de licenciamento e supervisão prudencial.

A lei introduz requisitos de combate à lavagem de dinheiro e segurança cibernética, alinhados às diretrizes da FATF





Além dos ativos digitais, a legislação apresenta incentivos estratégicos para inteligência artificial ( IA ), semicondutores e infraestrutura digital, com o objetivo de posicionar o Vietnã como um polo tecnológico regional.





Essa iniciativa marca um marco na trajetória regulatória do Vietnã em finanças digitais, sinalizando seu avanço rumo à soberania digital e à modernização regulatória. O Vietnã pode se tornar o primeiro país do Sudeste Asiático a estabelecer um marco legal abrangente para criptoativos.









Durante o Simpósio Sasana, o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, anunciou a criação do Hub de Inovação em Ativos Digitais, um sandbox regulatório para testar tecnologias financeiras emergentes.









Stablecoin lastreado em Ringgit (MYR).

Aplicações de pagamentos programáveis.

Apoio à tokenização de ativos e financiamento de cadeias de suprimentos.





O primeiro-ministro Anwar descreveu a iniciativa como “um novo capítulo para a economia digital da Malásia”, reafirmando o compromisso do governo em integrar infraestrutura, políticas e talentos para posicionar o país como um polo regional de fintechs. Diferente da postura regulatória mais rígida adotada por algumas jurisdições, a Malásia está seguindo uma abordagem mais inclusiva e favorável à inovação. Ao reduzir as barreiras de entrada por meio de mecanismos de sandbox, o país busca promover a experimentação em um ambiente controlado. Essa estratégia deve atrair mais projetos Web3 do Sudeste Asiático para incubação e expansão local, acelerando o crescimento do seu ecossistema de ativos digitais.









Antes considerada um refúgio regulatório para a inovação cripto na Ásia, Singapura promoveu uma mudança brusca de política com novas regras emitidas em junho pela Autoridade Monetária de Singapura (MAS). As medidas visam coibir a arbitragem regulatória e a proliferação de empresas de fachada, alinhando-se aos padrões da FATF para reforçar a conformidade com normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo (CFT).









Todas as entidades sem uma licença de Provedor de Serviços de Token Digital (DTSP) devem cessar a oferta de serviços a clientes no exterior até 30 de junho.

Sem período de carência: violações podem resultar em multas de até SGD 250.000 e até três anos de prisão.

A aplicação da regra se baseia na Seção 137 da Lei de Serviços e Mercados Financeiros (FSM Act)





A MAS já havia apertado as regras no último ano, exigindo que plataformas licenciadas segregassem totalmente os ativos dos clientes e proibindo a participação de investidores de varejo em staking de tokens. Essas novas medidas refletem uma tendência mais ampla de endurecimento regulatório.





Em vez de uma repressão repentina, as novas regras representam a culminação da estratégia regulatória de longo prazo da MAS. Enquanto empresas em conformidade podem prosperar nesse novo ambiente, aquelas sem licença precisarão buscar jurisdições alternativas. A indústria está passando por uma rápida mudança rumo à padronização e centralização.





O impacto vai além das instituições. Profissionais individuais enfrentam incertezas crescentes, com alguns tendo vistos de trabalho ou pedidos de residência permanente suspensos - evidenciando o custo pessoal do endurecimento regulatório. Isso pode desencadear uma perda localizada de talentos no setor cripto de Singapura.









Da aprovação legislativa do Vietnã à aprovação do projeto de lei de stablecoins nos EUA, do apoio à inovação na Malásia ao aperto regulatório em Singapura, a política global de criptoativos está entrando em uma fase claramente multipolar:Da aprovação legislativa do Vietnã à aprovação do projeto de lei de stablecoins nos EUA, do apoio à inovação na Malásia ao aperto regulatório em Singapura, a política global de criptoativos está entrando em uma fase claramente multipolar:





País/Região Desenvolvimento de políticas Palavras-chave regulatórias Vietnã Reconhecimento legal de criptoativos Classificação, AML, clareza regulatória EUA

Senado aprova lei de stablecoins Reservas, transparência, estrutura federal Malásia Sandbox regulatório lançado Stablecoin local, pagamentos programáveis Singapura Regras em vigor sem transição Licenciamento, anti-arbitragem, reposicionamento regional





A clareza regulatória está se tornando um novo fator de atração: mercados emergentes como Vietnã e Malásia estão atraindo inovação tecnológica por meio de legislações e mecanismos de sandbox.

A supervisão mais rigorosa está remodelando o cenário: a mudança regulatória de Singapura está direcionando capital e talentos para polos com políticas mais amigáveis, como Hong Kong, Dubai e Japão.

Stablecoins ganham destaque como foco de conformidade: desde legislações nos EUA até testes em mercados asiáticos, tanto stablecoins locais quanto atreladas ao dólar estão sendo integradas a estruturas regulatórias formalizadas.





Para a indústria cripto, este é um momento crucial de oportunidades e desafios. A regulamentação está agora remodelando as rotas de migração de projetos globais, os fluxos de capital e os custos de conformidade. A partir de agora, a capacidade de navegar com flexibilidade entre diferentes jurisdições será essencial para a sobrevivência e o crescimento.



