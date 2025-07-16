Prévia econômica global de julho para traders de cripto

Ethereum (ETH). Julho de 2025 é um mês marcado por eventos econômicos globais relevantes. Os destaques incluem a decisão sobre os juros pelo Federal Reserve dos EUA, sinais de política do Banco Central Europeu, dados de inflação e emprego, o PIB da China e a implementação oficial das regulamentações de stablecoins na União Europeia. Esses fatores devem impactar não apenas os mercados financeiros tradicionais, mas também os movimentos de preço e o sentimento de mercado dos principais criptoativos, como Bitcoin (BTC)





Para investidores cripto, este período representa mais do que uma sequência de manchetes macroeconômicas - é uma janela crucial para avaliar a direção do mercado e desenvolver estratégias eficazes. Este artigo destaca os principais eventos econômicos globais de julho e analisa seus possíveis impactos sobre o mercado cripto, oferecendo aos traders um roteiro claro para o mês.









Data Evento Possível impacto 3 de julho

Folha de pagamento dos EUA (junho) Força do dólar, mudança nas expectativas de juros, volatilidade de curto prazo no BTC 10 de julho Testemunho de Powell no Congresso Possíveis sinais dovish, maior volatilidade nos mercados 15 de julho CPI dos EUA, PIB da China (2º tri) Perspectiva de inflação e resiliência econômica podem influenciar o mercado cripto 24 de julho Decisão de juros do BCE Reprecificação de ativos em euro pode afetar o sentimento de risco no cripto 30 de julho PIB dos EUA (2º tri, preliminar) Verificação dos fundamentos macro, maior volatilidade em ações e no BTC 31 de julho Decisão do FOMC, reunião do Banco do Japão Mudanças nos rendimentos dos EUA e efeitos nos mercados asiáticos A partir de julho

Regulamentação MiCA de stablecoins entra em vigor Nova estrutura de liquidez, mudanças na dominância de USDT/USDC on-chain













O Federal Reserve está programado para anunciar sua mais recente decisão sobre a taxa de juros em 31 de julho. Antes disso, o presidente Jerome Powell fará seu testemunho no Congresso em 10 de julho, seguido pela divulgação dos principais dados de CPI PPI em 15 de julho. Esses eventos oferecerão ao mercado novas pistas sobre se as condições apoiam um corte de juros em setembro.





Se o Fed sinalizar uma mudança dovish, os criptoativos, especialmente BTC e ETH, provavelmente se beneficiarão de um ressurgimento no sentimento de "aposta em afrouxamento monetário". Por outro lado, se os dados forem fortes e os cortes forem adiados, os mercados podem enfrentar pressão de reprecificação, potencialmente desencadeando recuos de curto prazo nos preços dos criptoativos.









O Banco Central Europeu está programado para anunciar sua mais recente decisão sobre a taxa de juros em 24 de julho, enquanto o Banco do Japão realizará sua reunião de política no final do mês. Se o Federal Reserve mantiver as taxas ou adiar os cortes, o afrouxamento contínuo por parte do BCE pode levar a uma nova concentração de liquidez em USD, afetando ainda mais os fluxos de capital transfronteiriços para o cripto. Enquanto isso, se o Japão mantiver sua postura monetária ultraflexível, mudanças nas dinâmicas de arbitragem regional podem surgir nos mercados asiáticos, potencialmente impactando as estruturas de fluxo de capital dentro de certos ecossistemas DeFi









A partir de julho, a regulamentação Markets in Crypto-Assets (MiCA) da União Europeia passa a aplicar oficialmente novas regras sobre stablecoins. stablecoins não denominadas em euro, como USDT e USDC, enfrentarão restrições mais rigorosas, particularmente em relação ao seu uso em negociações e circulação dentro dos mercados europeus.





Embora a MiCA esteja amplamente focada na conformidade com as finanças tradicionais, seus efeitos colaterais podem remodelar a dinâmica de liquidez on-chain. As exchanges podem ajustar suas estruturas de pares de negociação, e os protocolos on-chain podem ser forçados a se adaptar aos novos requisitos regulatórios, potencialmente causando mudanças temporárias na oferta e na dominância de USDT e USDC. Os traders são aconselhados a monitorar de perto a atividade de mint/burn, mudanças nos pools de liquidez e a atividade de pontes cross-chain.









Em 15 de julho, a China divulgará seus dados do PIB do segundo trimestre, seguidos por indicadores-chave como produção industrial, financiamento social total e PMI. Embora a China não seja um centro importante para a negociação de criptoativos, a força de sua economia pode influenciar indiretamente o apetite global por risco e os fluxos de capital.





Se os dados apresentarem sinais claros de fraqueza, isso pode reforçar preocupações sobre uma desaceleração global, aumentando a demanda por ativos de reserva como o BTC, enquanto reserva de valor não soberana. Por outro lado, números acima do esperado podem elevar temporariamente o sentimento de risco e impulsionar uma recuperação modesta nos mercados em geral, incluindo o cripto.













O ritmo das ações do Federal Reserve e do Banco Central Europeu moldará diretamente as tendências de liquidez em dólar e o espaço de valorização para ativos de risco. Se o Fed sinalizar uma postura dovish em sua reunião de julho, os mercados provavelmente irão reprecificar as expectativas de afrouxamento, proporcionando impulso positivo para os principais criptoativos como BTC e ETH.









MiCA representa o primeiro marco regulatório mundial para stablecoins, e sua implementação irá reestruturar como USDT, USDC e outras stablecoins circulam no mercado europeu. Isso impactará a alocação de capital tanto nos ecossistemas CeFi quanto DeFi e pode desencadear mudanças ou contrações de curto prazo na liquidez on-chain.









Desde a folha de pagamento não-agrícola dos EUA e o CPI até o PIB da China, essas divulgações representam testes importantes para a narrativa de pouso suave do mercado. Qualquer desvio em relação às expectativas pode desencadear forte volatilidade de curto prazo e intensificar a disputa entre touros e ursos.













Fique atento às reações do mercado antes e depois das principais divulgações de dados macroeconômicos e anúncios de política, e evite perseguir altas ou vender em pânico durante oscilações de sentimento de curto prazo. Os traders também podem utilizar ordens programadas (trigger orders) para se posicionar previamente em torno de níveis técnicos importantes, como colocar ordens de venda próximas a zonas de suporte ou ordens de compra próximas a zonas de resistência, com o objetivo de capturar movimentos de rompimento. Essa abordagem não apenas reduz o risco de operações motivadas por emoção em períodos voláteis, como também melhora a eficiência das entradas e o controle geral de risco.









Com duas grandes janelas de eventos macroeconômicos se aproximando, 15 de julho (CPI dos EUA, PIB da China) e 31 de julho (decisão do FOMC, PIB da zona do euro e reunião do Banco do Japão) - a volatilidade do mercado tende a se intensificar. Durante esse período, os traders são aconselhados a reduzir adequadamente a alavancagem e definir níveis claros de realização de lucros (take-profit) e stop-loss com base no seu custo de entrada. Isso ajuda a garantir lucros ou limitar perdas a tempo e evita exposição a posições de alto risco e “all-in” sem margem para ajustes.





Dicas para estratégias de Stop-Loss e Take-Profit:





Take-Profit: defina preços de auto-fechamento com base no seu nível-alvo ou em máximas recentes para garantir lucros durante oscilações voláteis.

Stop-Loss: use níveis-chave de suporte ou o percentual máximo de perda aceitável como referência para limitar perdas potenciais e evitar prejuízos incontroláveis.





Muitos traders iniciantes tendem a manter posições perdedoras, esperando que o mercado eventualmente se recupere. No entanto, recuperar perdas não é um processo linear. Quanto maior a queda, maior a porcentagem de ganho necessária para empatar:





Queda percentual

Rebound necessário para empatar 10% 11% 20% 25% 50% 100%





Portanto, uma vez que as perdas se aprofundam significativamente, mesmo que o mercado se recupere mais tarde, levará mais tempo e oscilações maiores de preço para atingir o ponto de equilíbrio. O objetivo central de definir um stop-loss não é desistir, mas preservar o capital, evitar grandes danos e aguardar a próxima boa oportunidade.









Preste atenção às mudanças na emissão de USDT , às tendências nas reservas de USDC e à atividade de negociação dos principais pares em DEXs para avaliar se a liquidez está se deslocando para uma cadeia ou tipo de ativo específico.









Julho traz uma sobreposição densa de divulgações de dados macroeconômicos e sinais de política, aumentando significativamente a incerteza do mercado. Em um ciclo como este, ter uma estrutura clara de gerenciamento de risco e uma abordagem de negociação flexível é mais importante do que tentar prever cada movimento. Manter a flexibilidade das posições, interpretar cuidadosamente os sinais macroeconômicos e acompanhar as microtendências on-chain são princípios essenciais para navegar em um mercado de alta volatilidade.





Ao mesmo tempo, escolher uma plataforma que ofereça ferramentas profissionais de mercado, listagens rápidas de tokens e forte liquidez é igualmente importante. Como líder global em negociação de ativos digitais, a MEXC oferece suporte a mais de 2.800 tokens e cobertura ampla sobre narrativas em alta, capacitando os usuários a aproveitarem as oportunidades com mais eficiência em ambientes de mercado complexos.



