Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY): um fenômeno de valorização explosiva!





Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) é uma memecoin em alta construída na blockchain Solana, destacando-se pela sua combinação única de tecnologia avançada e cultura de entretenimento. Por trás do projeto estão nomes influentes como Iqram Magdon-Ismail (cofundador da Venmo) e Sam Lessin (investidor veterano da Venmo). Mais do que um simples token, o JELLYJELLY pretende tornar-se uma ponte entre a blockchain e a vida real, abrangendo desde jogos e redes sociais até aplicações práticas.





Desde o seu lançamento, o JELLYJELLY causou furor devido a dois fatores principais: fortes oscilações de preço e a conexão direta com o aplicativo Jelly - uma plataforma de gravação de videochamadas com integração avançada de inteligência artificial. A combinação entre memes cripto viciantes e tecnologia de IA criou uma febre viral na comunidade, provocando uma onda de investimento e discussões acaloradas em todos os fóruns.





Então, o que torna o JELLYJELLY uma estrela brilhante entre milhares de outras memecoins? Vamos descobrir os principais elementos deste projeto único neste artigo!









JELLYJELLY é um projeto de memecoin criado por Iqram Magdon-Ismail (cofundador da Venmo) e Sam Lessin (investidor inicial da Venmo). Combinando sua expertise em finanças e tecnologia, eles introduziram a blockchain no setor de entretenimento digital, criando uma criptomoeda que vai além da diversão e oferece aplicações reais.









JELLYJELLY é mais do que uma memecoin - faz parte do ecossistema do aplicativo de vídeo Jelly.

O aplicativo Jelly permite que os usuários gravem e compartilhem vídeos de forma simples, com legendas automáticas e títulos gerados por IA.

Esse conceito inovador rapidamente atraiu o interesse da comunidade.





Além disso, o projeto foi lançado através da plataforma pump.fun, especializada em apoiar memecoins na blockchain Solana. A pump.fun ajudou o JELLYJELLY a obter uma exposição rápida e transparente no mercado, aumentando a confiança dos investidores e impulsionando o crescimento do token.









Em apenas um dia após o lançamento, o JELLYJELLY chocou o mercado de criptomoedas com uma valorização de 70,000%, graças à forte liquidez provida por exchanges como a MEXC. Esse aumento surpreendente é raro no universo das memecoins e demonstra o apelo quase inacreditável do projeto entre investidores.





A capitalização de mercado do JELLYJELLY saltou de 18 milhões de dólares para 250 milhões em pouco tempo - mas sofreu uma correção acentuada devido a ajustes técnicos. Atualmente, o token está sendo negociado em torno de $0,015, um valor bem abaixo do pico.





Segundo analistas, o efeito FOMO (fear of missing out, ou "medo de ficar de fora"), aliado a uma estratégia de marketing extremamente agressiva, causou essas flutuações extremas. Para alguns, foi uma oportunidade de mudar de vida; para outros, um risco que pode sair caro. Por isso, é essencial acompanhar gráficos e tendências de mercado de perto antes de entrar nesse jogo de alto risco.









O JELLYJELLY adota um modelo de tokenomics simples, porém eficaz, que prioriza a transparência e a equidade para todos os investidores.





Fornecimento total fixo: 999,999,099 tokens, sem mecanismo de queima ou cronograma de desbloqueio (vesting).

Todos os tokens foram emitidos de forma antecipada, evitando manipulação da oferta e garantindo transparência.

Sem alocações privadas para a equipe fundadora ou grandes investidores, o que mantém um ambiente de mercado justo.

Essa estratégia de emissão fortalece a confiança da comunidade e reduz os efeitos negativos do controle de oferta.





Sem pré-venda e sem alocações privadas, seguindo as regras da pump.fun para reduzir o risco de manipulação de preços.

Acesso igualitário aos tokens para todos desde o início, promovendo justiça.





Inicialmente, o preço do JELLYJELLY disparou graças ao interesse massivo da comunidade.

No longo prazo, esse modelo contribui para a estabilidade em um mercado volátil.

Esse tokenomics transparente não só fortalece a credibilidade do JELLYJELLY como o torna uma opção atraente para investidores que buscam projetos promissores no universo das memecoins.









O Jelly é uma plataforma de compartilhamento de vídeos desenhada para simplificar a gravação e compartilhamento de videochamadas. Com integração de IA, o aplicativo adiciona legendas e títulos automaticamente, tornando o conteúdo mais profissional e atrativo, sem a necessidade de edição complexa.





O token JELLYJELLY oferece acesso antecipado a recursos premium dentro do aplicativo.

Funciona como meio de transação e incentivo ao engajamento do usuário.

O crescimento do aplicativo Jelly impulsiona a demanda pelo token, criando uma conexão direta entre os dois.





Com a expansão da base de usuários do aplicativo Jelly, o JELLYJELLY possui grande potencial de valorização. Caso o projeto consiga construir uma comunidade forte e explorar o universo DeFi, o valor do token tende a se fortalecer ainda mais. Isso gera um ciclo de crescimento mútuo: o desenvolvimento do app aumenta a demanda pelo token, enquanto a popularidade do token expande o ecossistema Jelly, garantindo crescimento sustentável para ambos.









Como uma das principais plataformas de negociação de ativos digitais do mundo, a MEXC se destaca por oferecer baixas taxas de transação, alta velocidade de negociação, ampla variedade de tokens em tendência e excelente liquidez. Essas características permitem que os investidores aproveitem oportunidades em um mercado em constante mudança. O JELLYJELLY já está listado na MEXC, permitindo negociações com taxas extremamente baixas.





1）Acesse e inicie sessão no aplicativo ou site oficial da MEXC.

2）Use a barra de busca para localizar o token JELLYJELLY e selecione a negociação Spot ou Futuros

3）Escolha o tipo de ordem, insira os parâmetros (quantidade, preço, etc.) e conclua a transação.









Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) é mais do que uma simples memecoin, é uma fusão criativa entre a tecnologia da blockchain Solana e aplicações do mundo real. Com estratégias de marketing ousadas, forte apoio comunitário e o potencial de crescimento do aplicativo Jelly, o projeto rapidamente captou a atenção do mercado. Embora existam riscos, a base tecnológica sólida e o potencial de escalabilidade posicionam o JELLYJELLY como um criptoativo que vale a pena acompanhar de perto.





O modelo de emissão transparente e justo, aliado a um marketing eficaz, criou uma base sólida para o JELLYJELLY. No entanto, os investidores devem ficar atentos às flutuações do mercado e adotar estratégias inteligentes para navegar neste ambiente dinâmico com segurança.





