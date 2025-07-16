Humanity Protocol (H): Construindo uma infraestrutura de identidade descentralizada com foco em privacidade

Mesmo antes da adoção em massa e do avanço das tecnologias de inteligência artificial e automação, identidades falsas, personas e atividades de bots já eram comuns na internet. No entanto, à medida que a IA e as tecnologias relacionadas evoluíram, esses problemas se tornaram ainda mais difundidos online, ameaçando a segurança e a confiança em plataformas e ecossistemas digitais. O Humanity Protocol apresenta uma solução para esses fenômenos como um protocolo de verificação de identidade descentralizado baseado em zkEVM Layer-2 da Ethereum. Ele busca estabelecer um sistema de identidade digital centrado no ser humano e com foco em privacidade, utilizando tecnologia biométrica não invasiva e provas de conhecimento zero.









Humanity Protocol é uma blockchain zkEVM Layer-2 focada na verificação de identidade humana. Ele introduz um mecanismo de consenso exclusivo chamado Prova de Humanidade(PoH), que combina tecnologia de reconhecimento da palma da mão com provas de conhecimento zero para garantir a privacidade do usuário enquanto verifica sua identidade humana. O principal objetivo do protocolo é construir uma rede de verificação de identidade resistente a ataques Sybil, permitindo que provem sua singularidade e autenticidade sem revelar dados sensíveis, oferecendo assim uma infraestrutura de identidade confiável para aplicações Web3.













O Humanity Protocol utiliza a tecnologia de reconhecimento da palma da mão como método de autenticação biométrica, aproveitando a singularidade de cada palma para garantir a exclusividade da identidade. Durante o processo de verificação, os escaneamentos da palma são convertidos em representações criptografadas irreversíveis. Ao combinar isso com a tecnologia de provas de conhecimento zero, o sistema permite uma verificação de identidade segura, protegendo os dados biométricos dos usuários contra exposição.









A Prova de Humanidade (PoH) é o mecanismo de consenso central do Humanity Protocol. Ele foi projetado para verificar que cada participante da rede é um ser humano único e real. Por meio de nós de verificação descentralizados (zkProofers) que autenticam os dados da palma da mão dos usuários, o sistema garante a segurança e a integridade da rede, prevenindo de forma eficaz a entrada de bots e identidades falsas.









O Humanity Protocol oferece suporte à criação de identidades descentralizadas (DIDs) e à emissão de Credenciais Verificáveis (VCs), permitindo que os usuários comprovem sua identidade e status em diferentes plataformas e aplicações. Essas credenciais são totalmente controladas pelos próprios usuários, garantindo privacidade dos dados, portabilidade e interoperabilidade de identidade entre plataformas de forma fluida.









A testnet atual utiliza o RWT (Reward Token) para incentivar a participação dos usuários em testes, check-ins diários, convites e outras atividades. Após o fim da testnet, o RWT poderá ser trocado pelo token nativo da mainnet, o H, que foi projetado para funcionar tanto como mecanismo de incentivo quanto como token de governança.





O token H terá as seguintes funções no futuro:





Incentivar os nós zkProofer a participarem do processo de verificação.

Cobrir taxas relacionadas a Credenciais Verificáveis e autenticação de identidade.

Ser utilizado na governança da comunidade e em ajustes no mecanismo de emissão de identidade.

Uma parte dos tokens será destinada a incentivos para o ecossistema e recompensas via airdrop.









Jump Crypto, O Humanity Protocol foi fundado em 2023, com membros-chave da equipe, incluindo o fundador e CEO Terence Kwok, que traz vasta experiência em blockchain e tecnologia. Desde o seu lançamento, o protocolo já completou várias rodadas de investimento, levantando mais de $50 milhões no total. Entre os principais investidores estão instituições renomadas como Pantera Capital Animoca Brands , e Polygon









Fundado em 2023, com escaneamento da palma da mão, registro de identidade humana e mecanismos de recompensa em RWT já implementados.

Testnet aberta para usuários e desenvolvedores, coletando feedback extensivo.









Implementação da verificação conhecimento zero on-chain.

Recrutamento de nós zkProofer e realização de testes de airdrops e recompensas.

Lançamento de APIs e SDKs para suportar a integração de terceiros com o módulo de verificação da palma PoH.









Lançamento oficial da mainnet, permitindo a troca de RWT pelo token nativo H da mainnet e iniciando a governança da cadeia pública.

Expansão dos casos de uso para Credenciais Verificáveis (ex.: KYC , educação, finanças, ingressos).

Parcerias verticais (ex.: ApeChain integrou a rede zkProofer).

Suporte à integração em nível empresarial (instituições financeiras, plataformas de eventos) e aplicações específicas por indústria.









O Humanity Protocol está construindo uma rede descentralizada de verificação de identidade com foco no ser humano e na privacidade, oferecendo uma infraestrutura de identidade confiável para o mundo Web3. Por meio de tecnologias inovadoras e mecanismos de incentivo, o protocolo busca enfrentar os desafios atuais da verificação de identidade digital e promover o desenvolvimento saudável de uma sociedade digital centrada nas pessoas. O sistema de identidade descentralizada do Humanity Protocol possui amplas possibilidades de aplicação, incluindo, mas não se limitando a:





DeFi e serviços financeiros: viabiliza uma verificação de identidade confiável para prevenir ataques Sybil e aumentar a segurança das plataformas.

Governança Web3: garante a unicidade e autenticidade dos participantes em votações e processos de governança.

Redes sociais e plataformas de conteúdo: verifica a identidade dos usuários para combater contas falsas e bots.

Identidade digital e autenticação: fornece aos usuários uma identidade digital unificada, simplificando processos de registro e login.





À medida que a adoção cresce e o ecossistema amadurece, o Humanity Protocol está bem posicionado para estabelecer novos padrões de identidade digital segura e sob controle do usuário em aplicações Web3.



