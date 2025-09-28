Volume de negociação de futuros e mudanças no interesse em aberto de futuros explicados

Na negociação de Futuros , mudanças no volume de negociação e no interesse em aberto de um par de Futuros ao longo de um determinado período geralmente refletem flutuações na atividade dos investidores e no fluxo de capital. Esses são indicadores importantes de mercado que ajudam os investidores a analisar o sentimento, as tendências de preço e os riscos potenciais. Interpretar corretamente esses dados pode fornecer orientações valiosas e otimizar estratégias de negociação.









O volume de negociação de Futuros refere-se ao número de contratos executados (total de compras e vendas) dentro de um período específico. Ele reflete o nível de atividade e intensidade de negociação do mercado. Para um par específico, também mostra o nível de atenção dos investidores.





Quanto maior o volume em um período, mais ativo está o mercado. Um aumento súbito no volume geralmente sinaliza volatilidade iminente. Os traders costumam usar tanto o volume quanto o interesse em aberto para avaliar o sentimento atual do mercado e desenvolver estratégias de investimento.













O interesse em aberto refere-se ao número total de contratos pendentes que ainda não foram liquidados. Ele representa a escala de capital investido pelos participantes do mercado e o nível de interesse de negociação. Um aumento no interesse em aberto indica que mais capital está fluindo para o mercado, mostrando que os investidores estão interessados no preço ou na tendência atual. Uma diminuição no interesse em aberto significa que o capital está saindo do mercado, sugerindo que os investidores estão encerrando posições ou saindo, e que o interesse geral do mercado está em declínio.













Mudanças no volume de negociação podem indicar a atividade do mercado e a força de uma tendência. Quando o volume de negociação aumenta, isso mostra uma maior participação no mercado. Especificamente, se o volume cresce durante uma tendência de alta de preços, pode confirmar o momento de alta. Se o volume cresce durante uma tendência de baixa, pode confirmar o momento de queda. Por outro lado, a queda no volume de negociação indica uma atividade de mercado reduzida, o que pode sugerir o enfraquecimento ou a reversão da tendência atual.









Quando o preço de um par de Futuros apresenta flutuações significativas, o volume de negociação pode ser usado para validar a confiabilidade de um rompimento.

Rompimento com alto volume: Se o preço rompe um nível-chave de suporte ou resistência com forte volume, o rompimento geralmente é mais confiável.

Rompimento com baixo volume: Se o rompimento ocorrer com baixo volume, pode ser um falso rompimento, e o preço pode recuar em breve.









Mudanças no interesse em aberto ajudam a avaliar a direção dos fluxos de capital e a força de uma tendência. O aumento do interesse em aberto sugere que mais capital está entrando no mercado, indicando forte interesse nas tendências futuras de preços. Se o interesse em aberto sobe junto com o aumento dos preços, isso sinaliza forte sentimento altista. Se o interesse em aberto sobe enquanto os preços caem, isso sinaliza fortalecimento do sentimento baixista.





A diminuição do interesse em aberto indica que o capital está saindo do mercado à medida que os traders fecham posições. Isso geralmente sinaliza um enfraquecimento ou possível fim da tendência atual.









Se tanto o interesse em aberto quanto o volume de negociação aumentarem, isso sugere aumento da atividade tanto dos compradores quanto dos vendedores, com potencial para maior volatilidade à frente. Se o interesse em aberto subir, mas o volume de negociação cair, isso indica um mercado em espera, possivelmente uma fase de preparação para uma tendência contínua.













Observar o volume de negociação junto com o interesse em aberto fornece uma visão mais completa do sentimento de mercado e da força da tendência.





1) Volume em alta + Interesse em aberto em alta: Geralmente indica um mercado ativo com entradas de capital, sugerindo que a tendência pode continuar ou acelerar. Examplo: Em um mercado de alta, se os preços sobem juntamente com o volume de negociação e o interesse em aberto, isso mostra forte sentimento altista e entrada de novo capital.





2) Volume em alta + Interesse em aberto em queda: Indica atividade de mercado, mas com saídas de capital, o que pode sinalizar o fim de uma tendência. Exemplo: Na fase final de um mercado de alta, se os preços sobem rapidamente enquanto o interesse em aberto cai, isso sugere que posições compradas estão sendo encerradas para realização de lucros.





3) Volume em queda + Interesse em aberto em alta: Mostra atividade de mercado reduzida, mas com entradas de capital, o que pode sinalizar uma fase de acumulação. Exemplo: Durante uma consolidação lateral, o aumento do interesse em aberto sugere que investidores estão se posicionando para uma possível quebra de resistência.





4) Volume em queda + Interesse em aberto em queda: Indica fraca atividade de mercado e queda no interesse, sugerindo que a tendência pode estagnar. Exemplo: Em um mercado de baixa, se os preços caem enquanto tanto o volume de negociação quanto o interesse em aberto diminuem, isso reflete baixo sentimento e participação reduzida.













Quando os preços estão subindo:

1) Aumento no volume de negociação e aumento nos juros em aberto indicam uma tendência forte, adequada para adicionar posições compradas.

2) Aumento no volume, mas queda nos juros em aberto pode sinalizar realização de lucros pelos comprados, portanto atenção a uma possível reversão.





Quando os preços estão caindo:

1) Aumento no volume de negociação e aumento nos juros em aberto indicam forte sentimento de baixa, e a tendência de queda pode continuar.

2) Queda no volume, mas aumento nos juros em aberto sugere que vendidos ainda podem estar montando posições, exigindo cautela.





Quando os preços rompem níveis-chave:

1) Aumento no volume de negociação e nos juros em aberto juntos sugerem um rompimento confiável, adequado para seguir o movimento.

2) Aumento no volume, mas queda nos juros em aberto sugere um possível falso rompimento, sendo mais seguro esperar.





Quando os juros em aberto aumentam bruscamente:

1) Se os preços disparam, mostra domínio dos comprados.

2) Se os preços despencam, mostra domínio dos vendidos, potencialmente levando a uma queda mais profund



Quando os juros em aberto caem bruscamente:

1) Se os preços sobem, sugere que comprados estão fechando posições, e pode ocorrer uma correção.

2) Se os preços caem, sugere que vendidos estão fechando posições, e pode ocorrer um repique.









Interesse em aberto extremamente alto : quando o interesse em aberto atinge níveis muito elevados, o mercado fica propenso a fortes oscilações (por exemplo, liquidações ou short/long squeezes). É recomendado utilizar uma alavancagem menor para gerenciar o risco.

Interesse em aberto extremamente baixo: quando o interesse em aberto é muito baixo, a tendência de mercado pode ser fraca, tornando mais apropriado realizar negociações de curto prazo ou permanecer fora do mercado.





Ao utilizar esses indicadores de forma eficaz, os investidores podem aproveitar melhor as oportunidades de tendência, gerenciar riscos e melhorar os retornos na negociação de futuros.









Usando plataformas profissionais de dados de terceiros, você pode facilmente monitorar as mudanças nos juros em aberto de Futuros para diferentes tokens, por exemplo, a CoinGlass





Vamos pegar o SHIB como exemplo. Na CoinGlass , você pode visualizar as mudanças nos juros em aberto do SHIB em um período de tempo selecionado, claramente exibidas em formato de gráfico. Também é possível comparar os juros em aberto entre diferentes exchanges.













Na plataforma MEXC, se você deseja visualizar suas posições atuais em Futuros, pode encontrá-las abaixo do gráfico de velas na interface de negociação de Futuros.









Se quiser revisar suas negociações anteriores, vá até o canto superior direito e selecione Ordens → Histórico de Posições.













O mercado de criptomoedas é altamente volátil e cheio de incertezas. Os usuários devem monitorar constantemente suas posições, ajustando-as ao aumentar ou reduzir posições conforme necessário, para evitar perdas decorrentes de liquidações causadas por flutuações de mercado.









Por que escolher Futuros MEXC? Obtenha uma compreensão aprofundada das vantagens e recursos da negociação de Futuros MEXC para ajudá-lo a aproveitar as oportunidades do mercado.

Como negociar Futuros no App da MEXC : Aprenda o processo detalhado de negociação no aplicativo, permitindo que você comece facilmente e domine a negociação de Futuros.





Atualmente, a MEXC está realizando uma Festa do trader taxa 0 , permitindo que os usuários reduzam significativamente os custos de negociação e possam gastar menos, negociar mais e lucrar mais. Na MEXC, os usuários desfrutam de negociações de baixo custo enquanto permanecem alinhados com as tendências do mercado, capturando cada oportunidade passageira e iniciando uma jornada rumo à independência financeira.





Isenção de responsabilidade: Esta informação não fornece aconselhamento sobre investimento, tributação, jurídico, financeiro, contábil, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem constitui recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.



