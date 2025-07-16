A Nillion está revolucionando a segurança de dados com sua Computação Cega, permitindo o processamento de dados criptografados sem a necessidade de descriptografá-los. Como parte do seu desenvolvimentA Nillion está revolucionando a segurança de dados com sua Computação Cega, permitindo o processamento de dados criptografados sem a necessidade de descriptografá-los. Como parte do seu desenvolviment
Como usar a testnet da Nillion: guia passo a passo

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Eventos populares
A Nillion está revolucionando a segurança de dados com sua Computação Cega, permitindo o processamento de dados criptografados sem a necessidade de descriptografá-los. Como parte do seu desenvolvimento, a testnet da Nillion já está no ar, oferecendo aos usuários a oportunidade de interagir com seu ecossistema ao adquirir e utilizar tokens de teste NIL.

Neste guia, vamos mostrar tudo o que você precisa saber sobre a testnet da Nillion, incluindo como reivindicar tokens de teste NIL, enviá-los e fazer staking.

1.O que é a Nillion?


A Nillion Network (NIL) é uma rede descentralizada projetada para aprimorar a privacidade de dados usando técnicas criptográficas avançadas, como a Computação Multipartidária (MPC). Isso permite que dados sejam processados com segurança por múltiplos nós sem expor seu conteúdo — ideal para aplicações nas áreas de finanças, saúde e treinamento de IA.

O token NIL é essencial para o ecossistema da Nillion, sendo utilizado para staking, governança e taxas de transação. Embora o projeto ainda esteja na fase de testnet, os usuários já podem explorar suas funcionalidades com tokens de teste NIL.

2. Por que usar a testnet da Nillion?


Interagir com a testnet da Nillion permite que você:
  • Experimente a infraestrutura focada em segurança antes do lançamento da mainnet.
  • Teste transações e mecanismos de staking sem risco financeiro.
  • Ganhe vantagens antecipadas em futuros desenvolvimentos.
  • Explore a Computação Cega na prática e entenda seu impacto na privacidade de dados.

3. Guia passo a passo para usar a testnet da Nillion


Passo 1: Configure uma carteira Nillion


Antes de interagir com a testnet da Nillion, você precisará de uma carteira compatível. Atualmente, as carteiras Keplr e Leap são suportadas. Se ainda não tiver a Keplr, siga o guia de instalação disponível no site oficial.


Com a Keplr instalada, siga os passos abaixo para adicionar a testnet da Nillion:
1) Acesse a lista de redes (Chains List) da Keplr.
2) Pesquise por “Nillion Testnet” e clique para adicioná-la.


3) Copie o endereço da sua carteira Nillion Testnet na Keplr.

Passo 2: Reivindique tokens de teste NIL


Com a carteira pronta, você já pode solicitar tokens de teste NIL gratuitamente por meio do Nillion Faucet.


1) Acesse o Faucet da Nillion.
2) Clique no botão Start.
3) Cole o endereço da sua carteira Nillion Testnet (copiado da Keplr).
4) Conclua a verificação captcha e clique em Continue.
5) Aguarde alguns instantes para que a transação seja processada — os tokens NIL serão enviados à sua carteira.
Obs.: Você pode reivindicar tokens de teste apenas uma vez a cada 24 horas.

Passo 3: Envie tokens NIL


Para testar transações na testnet, você pode enviar tokens NIL para outros usuários da rede.


1) Acesse o Nillion Testnet Explorer.
2) Role a página e clique no nome de qualquer validador para visualizar o endereço da carteira.


3) Copie o endereço do validador.
4) Abra sua carteira Keplr, clique em Send e insira o endereço do destinatário.
5) Defina o montante de NIL a ser enviado e confirme a transação.

Passo 4: Faça staking de tokens NIL


O staking de tokens NIL ajuda a proteger a rede e é uma função essencial no ecossistema Nillion. Veja como fazer staking com seus tokens de teste:


1) Acesse a página de staking da Nillion.
2) Clique em Connect Wallet no canto superior direito.
3) Selecione Delegate e escolha um validador da lista.
4) Insira o montante de tokens NIL que deseja delegar e confirme a transação.

4. Deposite tokens NIL na MEXC e ganhe recompensas


O Airdrop+ da MEXC é uma plataforma exclusiva onde os usuários podem depositar tokens NIL e concluir missões para ganhar recompensas. Tenha acesso antecipado a projetos em estágio inicial e dispute uma fatia do prêmio de 270.000 USDT simplesmente depositando seus tokens NIL e negociando.

Deposite NIL e ganhe recompensas

5. Considerações finais: por que participar


A testnet da Nillion é uma oportunidade única para experimentar na prática uma tecnologia criptográfica inovadora. Ao participar, você poderá explorar os mecanismos de staking, a velocidade de transações e os recursos de segurança — tudo isso se preparando para o lançamento da mainnet.

  • Sem risco financeiro: as transações usam tokens de teste.
  • Experiência prática com segurança via MPC.
  • Potenciais benefícios para os primeiros usuários quando a mainnet for lançada.

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outro tipo, nem representam recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece consultoria de investimentos. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e atue com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.


