Como negociar Futuros Perpétuos de Cripto-Forex na MEXC

Os Futuros Perpétuos de Cripto-Forex são derivativos financeiros que permitem aos investidores especular sobre a movimentação de preços de criptomoedas, tanto em alta quanto em queda, sem a necessidade de possuir ou transferir os ativos digitais subjacentes.

1. Principais vantagens dos Futuros Perpétuos de Cripto-Forex


Em comparação com o mercado forex tradicional, os Futuros Perpétuos de Cripto-Forex oferecem as seguintes vantagens:

Baixa barreira de entrada: Criação de conta simples e possibilidade de negociar com valores pequenos.
Alta liquidez e negociação 24/7: Os mercados de cripto nunca fecham, permitindo operações a qualquer hora.
Modo Hedge: É possível abrir posições compradas (long) ou vendidas (short), lucrando tanto em mercados de alta quanto de baixa.
Alavancagem: Permite abrir posições maiores com menos capital, ampliando o potencial de lucro.

2. Como acessar Futuros Perpétuos de Forex na MEXC


Na página inicial da MEXC, clique na aba Mercados no menu superior. Role a página até a seção de Futuros, onde você encontrará a categoria Forex.



A MEXC atualmente oferece Futuros Perpétuos de Forex para moedas importantes, incluindo o Euro (EUR), Libra Esterlina (GBP), Dólar Australiano (AUD), Lira Turca (TRY), Franco Suíço (CHF), Real Brasileiro (BRL), Iene Japonês (JPY), e Dólar Canadense (CAD).

Atenção: A negociação de Futuros Perpétuos de Forex pode não estar disponível em alguns países ou regiões. Para informações atualizadas, consulte a página de negociação correspondente.


3. Como negociar Futuros Perpétuos de Forex na MEXC


Clique em Negociar para acessar a página de negociação do par desejado. No painel de ordens, escolha o tipo de ordem, ajuste o nível de alavancagem, insira a quantidade e selecione Abrir Long ou Abrir Short para abrir uma posição.

Para mais informações detalhadas sobre negociação de Futuros, consulte os seguintes guias:


Como alternativa, você também pode digitar diretamente o nome do Futuro Perpétuo de Forex que deseja negociar na barra de pesquisa. Clique no par correspondente para acessar a página de negociação e iniciar sua operação.


Na plataforma MEXC, a negociação de cripto-forex está disponível tanto no mercado de Futuros quanto no mercado Spot. Se você estiver preocupado(a) com a volatilidade dos Futuros, pode optar pelo mercado Spot, que geralmente envolve menor risco. Independentemente do método de negociação que você preferir, a MEXC oferece diversas opções e guias completos para ajudar você a aproveitar as oportunidades do mercado e expandir seus ativos.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.

