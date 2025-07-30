Como negociar Futuros Perpétuos de Cripto-Forex na MEXC





Os Futuros Perpétuos de Cripto-Forex são derivativos financeiros que permitem aos investidores especular sobre a movimentação de preços de criptomoedas, tanto em alta quanto em queda, sem a necessidade de possuir ou transferir os ativos digitais subjacentes.









Em comparação com o mercado forex tradicional, os Futuros Perpétuos de Cripto-Forex oferecem as seguintes vantagens:





Baixa barreira de entrada: Criação de conta simples e possibilidade de negociar com valores pequenos.

Alta liquidez e negociação 24/7: Os mercados de cripto nunca fecham, permitindo operações a qualquer hora.

Modo Hedge: É possível abrir posições compradas (long) ou vendidas (short), lucrando tanto em mercados de alta quanto de baixa.

Alavancagem: Permite abrir posições maiores com menos capital, ampliando o potencial de lucro.









Na página inicial da MEXC, clique na aba Mercados no menu superior. Role a página até a seção de Futuros, onde você encontrará a categoria Forex.













A MEXC atualmente oferece Futuros Perpétuos de Forex para moedas importantes, incluindo o Euro ( EUR ), Libra Esterlina ( GBP ), Dólar Australiano ( AUD ), Lira Turca ( TRY ), Franco Suíço ( CHF ), Real Brasileiro ( BRL ), Iene Japonês ( JPY ), e Dólar Canadense ( CAD ).





Atenção: A negociação de Futuros Perpétuos de Forex pode não estar disponível em alguns países ou regiões. Para informações atualizadas, consulte a página de negociação correspondente.









Clique em Negociar para acessar a página de negociação do par desejado. No painel de ordens, escolha o tipo de ordem, ajuste o nível de alavancagem, insira a quantidade e selecione Abrir Long ou Abrir Short para abrir uma posição.





Para mais informações detalhadas sobre negociação de Futuros, consulte os seguintes guias:









Como alternativa, você também pode digitar diretamente o nome do Futuro Perpétuo de Forex que deseja negociar na barra de pesquisa. Clique no par correspondente para acessar a página de negociação e iniciar sua operação.









Na plataforma MEXC, a negociação de cripto-forex está disponível tanto no mercado de Futuros quanto no mercado Spot. Se você estiver preocupado(a) com a volatilidade dos Futuros, pode optar pelo mercado Spot, que geralmente envolve menor risco. Independentemente do método de negociação que você preferir, a MEXC oferece diversas opções e guias completos para ajudar você a aproveitar as oportunidades do mercado e expandir seus ativos.



