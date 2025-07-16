Como se cadastrar na MEXC





Os passos para cadastrar uma conta MEXC são idênticos para usuários de iOS e Android. Aqui, fornecemos uma demonstração do processo usando a interface do iOS.





Abra o aplicativo MEXC. Para novos usuários, o primeiro login é considerado o cadastro. Você pode se cadastrar ou fazer login usando seu endereço de e-mail ou número de celular. Neste exemplo, demonstraremos usando um endereço de e-mail.





Digite seu endereço de e-mail e senha, e toque em [Próximo]. A senha deve ter pelo menos 10 caracteres e incluir letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos.





Se você tiver um código de recomendação, pode clicar em [▾] e inseri-lo na caixa de entrada. Se quiser saber mais sobre recomendações, você pode ler " Convidando amigos para se cadastrar na MEXC ".













Toque em [Obter código]. Faça login no endereço de e-mail utilizado para o cadastro e verifique o código de verificação. Insira-o no campo Código de verificação por E-mail e toque em [Enviar].









A tela indicará que o cadastro foi bem-sucedido. Acesse a página da MEXC e comece sua jornada de negociação.





Você também pode escanear o código QR no site oficial da MEXC para baixar o aplicativo e começar sua jornada de negociação.









Caso enfrente qualquer problema durante o cadastro, você pode entrar em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente para obter assistência.



