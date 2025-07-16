Os passos para cadastrar uma conta MEXC são idênticos para usuários de iOS e Android. Aqui, fornecemos uma demonstração do processo usando a interface do iOS. Abra o aplicativo MEXC. Para novos usuáriOs passos para cadastrar uma conta MEXC são idênticos para usuários de iOS e Android. Aqui, fornecemos uma demonstração do processo usando a interface do iOS. Abra o aplicativo MEXC. Para novos usuári
Aprender/Guias para iniciantes/Guia do usuário/Como se cadastrar na MEXC

Como se cadastrar na MEXC

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Iniciantes
Os passos para cadastrar uma conta MEXC são idênticos para usuários de iOS e Android. Aqui, fornecemos uma demonstração do processo usando a interface do iOS.

Abra o aplicativo MEXC. Para novos usuários, o primeiro login é considerado o cadastro. Você pode se cadastrar ou fazer login usando seu endereço de e-mail ou número de celular. Neste exemplo, demonstraremos usando um endereço de e-mail.

Digite seu endereço de e-mail e senha, e toque em [Próximo]. A senha deve ter pelo menos 10 caracteres e incluir letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos.

Se você tiver um código de recomendação, pode clicar em [▾] e inseri-lo na caixa de entrada. Se quiser saber mais sobre recomendações, você pode ler "Convidando amigos para se cadastrar na MEXC".



Toque em [Obter código]. Faça login no endereço de e-mail utilizado para o cadastro e verifique o código de verificação. Insira-o no campo Código de verificação por E-mail e toque em [Enviar].


A tela indicará que o cadastro foi bem-sucedido. Acesse a página da MEXC e comece sua jornada de negociação.

Você também pode escanear o código QR no site oficial da MEXC para baixar o aplicativo e começar sua jornada de negociação.


Caso enfrente qualquer problema durante o cadastro, você pode entrar em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente para obter assistência.

Isenção de responsabilidade: Estas informações não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, aspectos legais, financeiros, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constituem recomendação para compra, venda ou retenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.

