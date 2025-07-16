Como identificar golpes por e-mail





Golpes por e-mail são uma forma de fraude em que os destinatários são enganados para fornecer informações sensíveis ou dinheiro por meio de mensagens eletrônicas. No mercado de criptomoedas, ataques de phishing realizados via e-mail são cada vez mais comuns. Os usuários precisam estar atentos a golpes por e-mail, ter cautela com mensagens de remetentes desconhecidos, evitar clicar em links suspeitos e não baixar anexos não identificados para proteger seus ativos pessoais.













E-mails de phishing frequentemente se passam pela corretora MEXC, tentando enganar os usuários para que cliquem em links maliciosos, acessem sites falsos e insiram informações da conta, permitindo que criminosos roubem seus fundos. Alguns e-mails contêm scripts ou softwares maliciosos que, ao serem abertos, podem permitir que hackers acessem seu dispositivo, roubem dados sensíveis ou até mesmo transfiram fundos sem autorização.









E-mails fraudulentos podem alegar que sua conta tem um problema de segurança e insistir que você verifique suas informações ou altere sua senha imediatamente. Na realidade, essas solicitações visam obter seus dados confidenciais. Ao seguir as instruções do e-mail para redefinir a senha, você pode expô-la a criminosos.









Criminosos criam domínios e nomes de remetentes muito parecidos com os endereços oficiais da MEXC para enganar os usuários. Ao usar e-mails altamente imitativos, eles induzem as vítimas a divulgar informações pessoais.









E-mails de phishing divulgam informações falsas sobre investimentos, prometendo retornos elevados. Eles incentivam os usuários a transferir criptomoedas para participar, resultando em perda de ativos.









E-mails fraudulentos afirmam que a MEXC está realizando um evento de recompensa e que os usuários precisam enviar uma quantia em criptomoedas para receber o prêmio correspondente.













Se você desconfiar da origem de um e-mail, copie o endereço do remetente e verifique-o através do canal oficial de verificação da MEXC. Como mostra o exemplo abaixo de e-mail de phishing, a confirmação revela que o remetente não é oficial.









Observação: Alguns e-mails de phishing podem imitar nomes ou endereços legítimos, tornando-se especialmente enganosos. Para aumentar a segurança da sua conta, recomendamos fortemente o uso de serviços de e-mail confiáveis, como Gmail, Outlook ou Yandex. Essas plataformas possuem recursos avançados de segurança que identificam e filtram automaticamente e-mails suspeitos, reduzindo o risco de fraude e garantindo comunicação mais segura.









Após configurar um código anti-phishing , todos os e-mails recebidos da MEXC exibirão esse código. Se o código estiver incorreto ou ausente, o e-mail pode ser uma tentativa de golpe.













Ative a autenticação de dois fatores (2FA) para elevar a proteção da sua conta. Mantenha seus dispositivos e softwares atualizados e evite clicar em links desconhecidos ou baixar programas não verificados para proteger seus ativos.









No mundo das criptomoedas, proteger a segurança dos ativos e prevenir ataques é um esforço contínuo. Os usuários devem sempre desconfiar do conteúdo de e-mails. A equipe da MEXC nunca solicitará que você transfira ativos para endereços desconhecidos. Antes de seguir qualquer instrução de um e-mail suspeito, verifique cuidadosamente sua autenticidade. Funcionários oficiais da MEXC nunca pedirão detalhes da sua conta, senha ou qualquer informação privada por qualquer meio. Se receber tais mensagens, seja cauteloso para evitar perdas.









Caso receba um e-mail suspeito, você pode verificar sua legitimidade entrando em contato com a equipe de atendimento da MEXC para prevenir possíveis perdas.





Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter ativos. O Aprendizado MEXC fornece conteúdo apenas para fins informativos e não deve ser considerado orientação de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.