Como reivindicar as recompensas do airdrop de Nillion (NIL)?

A Nillion (NIL) é uma plataforma de computação voltada à privacidade de última geração que utiliza sua inovadora tecnologia de computação cega para oferecer aos usuários soluções eficientes e seguras de proteção de dados. Por meio de uma arquitetura descentralizada, a Nillion permite realizar computações sem descriptografar os dados, eliminando os riscos de segurança associados ao processamento tradicional.
Como líder no setor de computação privada, a Nillion está lançando um evento de airdrop na plataforma MEXC. Os usuários poderão ganhar recompensas em tokens NIL gratuitamente, bastando concluir tarefas simples. Confira abaixo um guia completo sobre como participar e reivindicar suas recompensas no airdrop de NIL.
Data de início: 21 de março de 2025 às 10:00 (UTC-3)
Data de término: 31 de março de 2025 às 10:00 (UTC-3)
Pool total de recompensas: 270,000 USDT
Distribuição das recompensas: Dentro de 10 dias corridos após o término do evento
O evento de airdrop da Nillion já está no ar e disponível para novos e antigos usuários. Ao concluir três tarefas principais, você poderá ganhar parte de um grande pool de recompensas e aumentar seus ativos digitais com facilidade. Comece agora e embarque na sua jornada de crescimento financeiro!
Requisito: Novos usuários devem depositar um montante líquido de 300 NIL ou 100 USDT durante o período do evento.
Recompensa: Ao concluir esta tarefa, você terá a chance de receber bônus de Futuros ou outras recompensas.
Negociação Spot
Requisito: Negociar o par NIL/USDT no mercado Spot e acumular um volume total de negociação ≥ 100 USDT.
Recompensa: Os primeiros 2,000 usuários que concluírem esta tarefa vão ganhar parte de um pool de bônus de Futuros de 100,000 USDT.
Negociação de Futuros
Requisito: Negociar qualquer par de Futuros e acumular um volume total de negociação ≥ 500 USDT.
Recompensa: Os primeiros 2,000 usuários que concluírem esta tarefa vão ganhar parte de um pool de bônus de Futuros de 100,000 USDT.
Requisito: Negociar qualquer par de Futuros perpétuos e acumular um volume total de negociação ≥ 20,000 USDT durante o período do evento.
Recompensa: Os primeiros 2,000 usuários que concluírem esta tarefa vão ganhar parte de um pool de bônus de Futuros de 50,000 USDT. (Recompensa máxima por usuário: 5.000 USDT em bônus de Futuros. Recompensa mínima por usuário: 10 USDT em bônus de Futuros.)
Requisito: Usuários existentes podem convidar novos usuários para se inscrever e concluir qualquer tarefa no Evento 1.
Recompensa: Para cada recomendação bem-sucedida, você receberá um bônus de 50 USDT em Futuros. Cada usuário que recomendar pode ganhar até 1,000 USDT em bônus de Futuros.
Definição de novos usuários: Novos usuários são aqueles que se inscrevem durante o evento ou possuem um depósito total inferior a $100 antes do início do evento (incluindo depósitos em blockchain, fiat e P2P).
Requisitos de verificação KYC: Os participantes devem concluir a verificação KYC primária para receber recompensas. Novos usuários devem concluir a verificação KYC avançada para participar do Evento 1.
Cálculo do depósito líquido: Depósito líquido = Depósitos totais - Saques totais. Depósitos válidos incluem os feitos via P2P, OTC e transações em blockchain
Distribuição de recompensas: Recompensas em tokens serão distribuídas para a conta Spot. Bônus de Futuros serão distribuídos para a conta de Futuros. Bônus de Futuros são válidos por 14 dias e podem ser usados para negociações de Futuros. Quaisquer lucros gerados podem ser sacados.
Regras de volume de negociação: Negociações com taxas zero estão excluídas do cálculo. O volume de negociação será calculado automaticamente e considerado para o evento.
Limites de recompensas por usuário: Cada novo usuário pode receber a recompensa exclusiva para novos usuários uma vez no evento Airdrop+. Se um usuário concluir várias tarefas do evento, o sistema distribuirá as recompensas com base no cronograma de distribuição de recompensas do evento.
Ao participar do evento Airdrop+ de Nillion, você pode ganhar recompensas gratuitas em tokens NIL e compartilhar o grande pool de recompensas ao depositar, negociar e convidar amigos. Certifique-se de completar as tarefas necessárias, ficar atento às regras do evento e maximizar seus ganhos!
Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outro tipo, nem representam recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece consultoria de investimentos. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e atue com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.