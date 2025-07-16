Como reivindicar as recompensas do airdrop de Nillion (NIL)?

A Nillion (NIL) é uma plataforma de computação voltada à privacidade de última geração que utiliza sua inovadora tecnologia de computação cega para oferecer aos usuários soluções eficientes e seguras de proteção de dados. Por meio de uma arquitetura descentralizada, a Nillion permite realizar computações sem descriptografar os dados, eliminando os riscos de segurança associados ao processamento tradicional.





Como líder no setor de computação privada, a Nillion está lançando um evento de airdrop na plataforma MEXC . Os usuários poderão ganhar recompensas em tokens NIL gratuitamente, bastando concluir tarefas simples. Confira abaixo um guia completo sobre como participar e reivindicar suas recompensas no airdrop de NIL









Data de início: 21 de março de 2025 às 10:00 (UTC-3)

Data de término: 31 de março de 2025 às 10:00 (UTC-3)

Pool total de recompensas: 270,000 USDT

Distribuição das recompensas: Dentro de 10 dias corridos após o término do evento









O evento de airdrop da Nillion já está no ar e disponível para novos e antigos usuários. Ao concluir três tarefas principais, você poderá ganhar parte de um grande pool de recompensas e aumentar seus ativos digitais com facilidade. Comece agora e embarque na sua jornada de crescimento financeiro!













Requisito: Novos usuários devem depositar um montante líquido de 300 NIL ou 100 USDT durante o período do evento.

Recompensa: Ao concluir esta tarefa, você terá a chance de receber bônus de Futuros ou outras recompensas.









Negociação Spot

Requisito: Negociar o par NIL/USDT no mercado Spot e acumular um volume total de negociação ≥ 100 USDT.

Recompensa: Os primeiros 2,000 usuários que concluírem esta tarefa vão ganhar parte de um pool de bônus de Futuros de 100,000 USDT.





Negociação de Futuros

Requisito: Negociar qualquer par de Futuros e acumular um volume total de negociação ≥ 500 USDT.

Recompensa: Os primeiros 2,000 usuários que concluírem esta tarefa vão ganhar parte de um pool de bônus de Futuros de 100,000 USDT.









Requisito: Negociar qualquer par de Futuros perpétuos e acumular um volume total de negociação ≥ 20,000 USDT durante o período do evento.

Recompensa: Os primeiros 2,000 usuários que concluírem esta tarefa vão ganhar parte de um pool de bônus de Futuros de 50,000 USDT. (Recompensa máxima por usuário: 5.000 USDT em bônus de Futuros. Recompensa mínima por usuário: 10 USDT em bônus de Futuros.)









Requisito: Usuários existentes podem convidar novos usuários para se inscrever e concluir qualquer tarefa no Evento 1.

Recompensa: Para cada recomendação bem-sucedida, você receberá um bônus de 50 USDT em Futuros. Cada usuário que recomendar pode ganhar até 1,000 USDT em bônus de Futuros.









Definição de novos usuários: Novos usuários são aqueles que se inscrevem durante o evento ou possuem um depósito total inferior a $100 antes do início do evento (incluindo depósitos em blockchain, fiat e P2P).





Requisitos de verificação KYC: Os participantes devem concluir a verificação KYC primária para receber recompensas. Novos usuários devem concluir a verificação KYC avançada para participar do Evento 1.





Cálculo do depósito líquido: Depósito líquido = Depósitos totais - Saques totais. Depósitos válidos incluem os feitos via P2P, OTC e transações em blockchain





Distribuição de recompensas: Recompensas em tokens serão distribuídas para a conta Spot. Bônus de Futuros serão distribuídos para a conta de Futuros. Bônus de Futuros são válidos por 14 dias e podem ser usados para negociações de Futuros. Quaisquer lucros gerados podem ser sacados.





Regras de volume de negociação: Negociações com taxas zero estão excluídas do cálculo. O volume de negociação será calculado automaticamente e considerado para o evento.





Limites de recompensas por usuário: Cada novo usuário pode receber a recompensa exclusiva para novos usuários uma vez no evento Airdrop+. Se um usuário concluir várias tarefas do evento, o sistema distribuirá as recompensas com base no cronograma de distribuição de recompensas do evento.





Ao participar do evento Airdrop+ de Nillion , você pode ganhar recompensas gratuitas em tokens NIL e compartilhar o grande pool de recompensas ao depositar, negociar e convidar amigos. Certifique-se de completar as tarefas necessárias, ficar atento às regras do evento e maximizar seus ganhos!









Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outro tipo, nem representam recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece consultoria de investimentos. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e atue com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.